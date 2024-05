Cette erreur « courante » avec la crème solaire provoque des brûlures, selon un dermatologue de la région de Washington

La plupart des gens savent que c’est une bonne idée de porter un écran solaire si vous prévoyez de rester au soleil pendant plus de quelques minutes. Mais là où beaucoup de gens sont confus, c’est de quel genre ?

Si profiter du soleil est sur votre liste de choses à faire cet été, protéger votre peau devrait l’être aussi. Voici quelques conseils fondamentaux mais importants d’un dermatologue de la région de Washington DC.

Le Dr Adam Friedman, professeur et président de dermatologie à la GW School of Medicine and Health Sciences, a déclaré que si vous vous aventurez dehors, un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus avec un large spectre de protection est idéal. Si vous allez être dans ou près de l’eau, assurez-vous qu’il est résistant à l’eau.

Que vous alliez ou non dans l’eau, il est préférable de réappliquer de la crème solaire au moins toutes les deux heures. Si vous n’essayez pas activement d’obtenir de la couleur, il a dit que c’est une bonne idée de vous procurer une protection supplémentaire comme un chapeau, des lunettes de soleil ou une chemise légère à manches longues.

Il y a des moments de la journée où vous devez être très prudent, a déclaré Friedman.

« Si vous pouvez chercher de l’ombre pendant les heures de pointe, entre 10 heures et 14 heures, ce serait l’idéal », a-t-il déclaré. « Mais certainement, vous pouvez vous amuser et être protégé en utilisant de la crème solaire [on] ces zones exposées et en utilisant des vêtements de protection.

Aussi fastidieux que cela puisse paraître, dit-il, il est important d’être minutieux lorsque vous appliquez un écran solaire.

« N’oubliez pas certaines des zones les plus sensibles comme la peau autour des yeux, les lèvres, les oreilles et même le dos des mains », a déclaré Friedman au WTOP. « Ces zones sont exposées et la peau est un peu plus fine et plus sensible aux effets nocifs des rayons UV. »

De plus, différents types de crème solaire doivent être appliqués… différemment.

« L’erreur la plus courante que j’ai vue est d’utiliser des écrans solaires en spray comme s’il s’agissait d’une lotion ou d’une crème », a-t-il déclaré. «En général, je vaporise ce liquide dans ma paume pour obtenir une jolie petite flaque d’eau, puis je le frotte sur ma peau… en le pulvérisant comme de l’eau thermale – cela ne suffira pas. Vous allez vous en prendre à tout le monde autour de vous, pas à vous-même.

Et si vous aviez choisi d’ignorer tous ces conseils et de vous retrouver cramé ? Et alors ?

« Tout d’abord, utilisez une crème hydratante sur la peau humide, car lorsque la peau subit un coup de soleil, sa capacité à retenir l’eau est diminuée », a déclaré Friedman. « Restez à l’abri du soleil lorsque votre peau subit un coup de soleil, sa capacité à résister aux rayons ultraviolets est également réduite. »

« La prise d’ibuprofène ou de Tylenol peut soulager une partie de l’enflure et de la douleur », a-t-il ajouté.

Joshua Barlow de WTOP a contribué à cette histoire.

