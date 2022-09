Cette erreur CGI de House of the Dragon pourrait concurrencer la GoT Starbucks Cup

House of the Dragon est rapidement devenue l’une des émissions Web les plus regardées depuis sa sortie. La préquelle a pris un bon départ avec une audience impressionnante et est acclamée par la critique. Cependant, la série a plusieurs fois fait la une des journaux pour des gaffes, qu’il s’agisse d’une tasse de café ou d’images générées par ordinateur (CGI). Et encore une fois, cela fait le buzz après la diffusion du troisième épisode, et les fans ont remarqué une erreur de CGI.

Une photo a été partagée par un utilisateur de Twitter qui montrait Paddy Considine qui joue le rôle de Kings Viserys portant des gants verts qui devaient être retirés avec CGI par les éditeurs de l’émission. Une grande partie de l’intrigue du spin-off a été la maladie de King Viserys qui s’aggrave au fil des années. Dans le dernier épisode, Viserys s’est amputé les deux doigts du trône de fer pour sauver ses mains.

Cette gaffe a été attrapée par le public aux yeux d’aigle et maintenant Twitterati a lancé un fil hilarant. La légende de la photo partagée disait: “Pas le gant d’écran vert sur les doigts manquants de Viserys.”

Pas le gant d’écran vert sur les doigts manquants de Viserys 🤣🤦🏻‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Caps (@SarahC_821) 5 septembre 2022

“L’équipe CGI s’est tellement concentrée sur les dragons qu’elle a raté les petits détails”, a déclaré l’un des utilisateurs.

L’équipe CGI s’est tellement concentrée sur les dragons qu’elle a raté les petits détails. – Stu (@y_zass) 5 septembre 2022

Quelqu’un a également dit: «C’est moins d’un quart de seconde et beaucoup plus sombre que votre capture d’écran. Le directeur VFX a probablement choisi de ne pas donner la priorité à la prise de vue et elle a passé le cap pour la projection. S’ils y arrivent, ce sera sur le Bluray.

Elle dure moins d’un quart de seconde et est beaucoup plus sombre que votre capture d’écran. Le directeur VFX a probablement choisi de ne pas donner la priorité à la prise de vue et elle a passé le cap pour la projection. S’ils y arrivent, ce sera sur le Bluray. — Michel Saunière (@saunière) 6 septembre 2022

Une autre erreur de recrue a été signalée par les utilisateurs dans la même scène, à savoir que la lettre avait un sceau brisé. ” Aussi, Sur ce quand il remet la lettre à Daemon. Le sceau est déjà brisé. Ressemble après plusieurs prises. Rien de tout cela n’enlève au spectacle. Mais quand même », a écrit un autre utilisateur.

Aussi. Sur ce. Quand il remet la lettre à Daemon. Le sceau est déjà brisé. Ressemble après plusieurs prises. Rien de tout cela n’enlève au spectacle. Mais reste. 🫣😳🤓 — 🇦🇺 📷Sean Pualic 📸 🇦🇺 (@ seany_boy71) 5 septembre 2022

Plus tôt, dans la saison 8 de GoT, une tasse de café Starbucks à emporter est apparue sur la table devant Daenerys Targaryen et les fans n’ont pas tardé à le remarquer. Cependant, la gaffe a été retirée de l’équipe VFX pour les observateurs en ligne plus tard.

