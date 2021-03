Dans le football international, l’histoire peut avoir une relation étrange avec le présent. Le roulement des joueurs et des entraîneurs peut être si fréquent que ce qui se passe maintenant peut avoir peu de rapport avec ce qui s’est passé auparavant. Extérieurement, cela semble être le cas pour l’équipe des moins de 23 ans des États-Unis qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques de cet été. Aucun des joueurs de la liste de 20 joueurs de l’entraîneur Jason Kreis n’était dans le mélange en 2015, lorsque les États-Unis sont tombés face au Honduras en demi-finale du tournoi de qualification olympique de la CONCACAF, puis ont échoué en séries éliminatoires contre la Colombie.

Ces défaites marquaient la deuxième fois consécutive que les États-Unis n’atteignaient pas le tournoi olympique.

– Alignement américain pour les qualifications olympiques

« Je ne pense pas qu’aucun de nous ne devrait se sentir vraiment responsable de ce qui s’est passé il y a quatre ans, et aucun de nous n’en a fait partie », a déclaré Kreis aux journalistes plus tôt ce mois-ci. Et pourtant, cet échec et le fiasco des qualifications pour la Coupe du monde 2018 persistent. Même dans l’esprit de Kreis, cette histoire traîne à la périphérie, affirmant que le tournoi de qualification olympique est une opportunité et une chance de « redresser certains torts ».

«Nous avons en quelque sorte la première occasion de faire un grand pas en avant, en nous qualifiant pour un tournoi majeur, alors que l’équipe au complet a [World Cup qualifying] à la fin de l’année « , a-t-il ajouté. » Nous avons en quelque sorte la première bouchée, et c’est un autre facteur de motivation. «

Ça ne sera pas facile. Les États-Unis sont dans un groupe avec le Costa Rica, la République dominicaine et son rival avec le Mexique, les deux meilleures équipes se qualifiant pour une demi-finale gagnant-gagnant. Dans cet esprit, il y a des questions auxquelles il faut répondre.

Cette équipe est-elle assez bonne pour se rendre à Tokyo?

L’équipe a certainement assez de talent et d’expérience. Bien que les joueurs éligibles à l’âge (les Jeux olympiques sont un tournoi U23, chaque pays pouvant sélectionner trois joueurs majeurs) tels que Christian Pulisic et Tyler Adams ne sont pas disponibles car les clubs ne sont pas obligés de libérer des joueurs, la liste est toujours rempli d’artistes comme Jackson Yueill des tremblements de terre de San Jose et Henry Kessler de New England Revolution, qui sont des habitués de leurs clubs. Ensuite, il y a des joueurs comme Sebastian Soto de Norwich City, qui ont joué lors de précédents tournois internationaux de jeunes.

Cela dit, l’équipe qui a tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2016 avait également du talent – Cameron Carter-Vickers, Matt Miazga et Jordan Morris étaient tous sur cette liste – même si elle était mince à l’arrière.

Avec ce groupe, la grande question est de savoir d’où viendra la créativité étant donné que Pulisic ou même Brenden Aaronson ne sont pas disponibles. À première vue, la formation compte quatre milieux défensifs à Hassani Dotson, Johnny Cardoso, Andres Perea et Yueill. Kreis a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que des joueurs comme Dotson et Cardoso en avaient plus dans leur boîte à outils d’attaque que ce qu’on leur avait demandé de montrer au niveau du club. Ces joueurs, ainsi que des ailiers comme Jonathan Lewis et Sebastian Saucedo, devront être à leur plus dynamique si les États-Unis veulent se qualifier.

On s’inquiète également de savoir s’il y a suffisamment de diversité dans le corps des attaquants chargé de marquer les buts. Pour être clair, Kreis n’était autorisé à avoir que 17 joueurs de terrain sur sa liste, limitant ainsi ses options dans une certaine mesure. Mais ni Jesus Ferreira ni Soto n’offrent une grande présence physique, comptant davantage sur leur mobilité et leur vitesse de pied pour faire le travail. Kreis a clairement indiqué qu’il s’attendait à ce que ses attaquants retombent au milieu de terrain et aident à l’accumulation, mais sa décision de ne pas sélectionner l’attaquant de Portland Timbers Jeremy Ebobisse pourrait revenir le hanter.

Jackson Yueill a démontré sa valeur à l’entraîneur de l’USMNT Gregg Berhalter et devrait briller lors des qualifications olympiques. Mike Ehrmann / Getty Images

Quelqu’un dans ce groupe est-il prêt pour le côté senior?

Yueill a déjà attiré l’attention du manager de l’équipe senior américaine Gregg Berhalter, remportant neuf sélections et performant en tant que meneur de jeu profond dans les jeux lorsque Berhalter avait besoin d’un tel joueur de rôle. Sinon, il est difficile de voir trop de joueurs percer à court terme, d’autant plus que les jeunes joueurs basés en Europe comme Adams et Giovanni Reyna qui sont désormais les piliers. Il semble y avoir une ouverture en ce qui concerne la doublure d’Adams au milieu de terrain, alors Perea, Cardoso et Dotson chercheront à impressionner.

La position d’attaquant avec l’équipe senior est également là pour la prise, donnant à Soto et Ferreira une chance de gagner plus de minutes. Cela dit, Ferreira a eu du mal à traverser une année 2020 difficile et Soto tente maintenant de faire partie de la première équipe de Norwich maintenant que son prêt à l’équipe néerlandaise de deuxième niveau Telstar est terminé. Comme c’est souvent le cas, leurs performances avec leurs clubs respectifs joueront un rôle important dans leur progression avec l’équipe nationale.

Pourquoi les Jeux olympiques sont-ils importants?

Même si le tournoi olympique est tourné en dérision dans certaines parties du globe (lire: Europe), il offre toujours une opportunité pour une expérience internationale qui n’est pas toujours disponible pour les joueurs américains.

La dernière fois que les États-Unis ont joué aux Jeux olympiques, en 2008, vous aviez des joueurs comme Sacha Kljestan et Stuart Holden qui ont utilisé le tournoi comme plate-forme pour de plus grandes choses. Auraient-ils pu atteindre le même niveau de succès international sans cela? Peut-être, et c’était certainement le cas des coéquipiers olympiques Michael Bradley et Jozy Altidore.

Mais chaque couche d’expérience internationale est utile, en particulier en ce qui concerne le slog qui est la qualification pour la Coupe du monde. Cela fournit également à Berhalter plus de points de données alors qu’il remplit son tableau de profondeur, et compte tenu du nombre d’événements cette année – Ligue des Nations, Coupe d’or, qualifications pour la Coupe du monde, etc. – il devra creuser profondément dans son bassin de joueurs. Plus important encore, le tournoi de qualification olympique est une autre occasion pour les hommes américains de montrer que le programme va dans la bonne direction après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018.