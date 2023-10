Les choses semblaient sombres pour les Blue Jays de Toronto il y a quelques semaines lorsqu’ils ont été balayés de manière catégorique par les Rangers du Texas en visite.

La séquence de quatre défaites a fait chuter Toronto sous la ligne de coupure des jokers.

C’est à ce moment-là que le voltigeur des Blue Jays George Springer, vétéran des séries éliminatoires et champion de la Série mondiale en 2017, a montré ses talents de leader au club-house.

« George est venu vers tous les gars qui étaient ici, leur disant de ne pas abandonner, de continuer », a déclaré le releveur des Blue Jays Jordan Romano. « Cela signifiait beaucoup de sa part.

« Je pense que les gars que nous avons, leur caractère, cela nous a définitivement aidés à maintenir le cap. »

Les Blue Jays ont répondu avec des victoires lors de sept de leurs neuf prochains matchs. Toronto a ensuite réservé son billet pour les séries éliminatoires samedi soir et affrontera les Twins au Minnesota dans une série de wild-card au meilleur des trois à partir de mardi à 16 h 38 HE.

« Je vais le garder en interne, mais je fais juste savoir aux gars de continuer », a déclaré Springer. « Je veux dire, c’est le baseball, des trucs comme ça vont arriver. Nous avons répondu à la cloche et nous y sommes. »

S’assurer une place en séries éliminatoires avant la finale de la saison de dimanche, une défaite de 12-8 contre Tampa Bay lors d’un match de préparation pour les séries éliminatoires, a permis aux Blue Jays de sauver Kevin Gausman pour les Twins.

Atteindre les séries éliminatoires « a été difficile »

Il est un bon pari pour obtenir une mission de départ avec Chris Bassitt et l’ancien partant des Twins Jose Berrios. Les Blue Jays dévoileront probablement leur alignement pour les séries éliminatoires mardi matin.

« La confiance est tellement grande dans le club-house parmi les gars et le personnel », a déclaré le manager des Blue Jays John Schneider. « C’était comme si nous avions juste besoin d’entrer. Y arriver était difficile.

« Donc, à l’avenir, cette équipe est bâtie pour les séries éliminatoires entre les lanceurs, la défense et l’attaque. »

Minnesota (87-75) et Toronto (89-73) se sont partagés leurs six rencontres de saison régulière. Chaque équipe a gagné deux fois sur la route et une fois à domicile.

Les Twins, qui ont remporté le titre de la division centrale, accueilleront tous les matchs contre les Blue Jays. Toronto avait une fiche de 46-35 sur la route cette saison et de 43-38 au Rogers Centre.

Le vainqueur affrontera les Astros de Houston, deuxième tête de série, dans une série de divisions de la Ligue américaine au meilleur des cinq matchs.

«Nous avons joué un peu mieux sur la route, ce qui est un peu bizarre pour cette saison», a déclaré Schneider dimanche au Centre Rogers. « Mais nous allons travailler dur pour arriver ici et jouer à des jeux ici. »

‘Des attentes élevées’

La dernière victoire de Toronto en séries éliminatoires remonte à 2016, lorsque les Blue Jays ont atteint la AL Championship Series pour une deuxième année consécutive. Les Blue Jays ont été balayés lors de la ronde des wild card l’année dernière et en 2020.

« Le baseball est dur et ça [East] « La division est difficile », a déclaré Schneider. « Je pense qu’arriver ici enlève probablement beaucoup de poids aux joueurs. En ce qui concerne l’entraînement de printemps, les attentes étaient très élevées.

« Les gens peuvent dire que nous les avons rencontrés ou que nous n’avons pas réussi à les atteindre, mais le fait que nous y soyons, je pense que les gars aiment vraiment ça. Ils ont vraiment hâte d’y être en raison de leur qualité. »

Les Rays accueilleront les Texas Rangers dans l’autre série de wild-card de l’AL. Le vainqueur affrontera les Orioles de Baltimore, tête de série.

Les gagnants de l’ALDS accéderont à la AL Championship Series. Le vainqueur de cette série au meilleur des sept affrontera le champion de la Ligue nationale lors des World Series à partir du 27 octobre.

« Nous sommes capables de hisser ce trophée à la fin de l’année, je le sais », a déclaré Kevin Kiermaier. « Nous avons tous les talents sur papier. Nous avons prouvé que nous pouvons jouer avec toutes les meilleures équipes.

« Nous devons simplement y aller lorsque les lumières s’allument et jouer à notre jeu. »