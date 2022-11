Cette équation mathématique fera ou détruira votre mariage

John et Julie Gottman sont des psychologues cliniciens et des chercheurs renommés qui ont consacré des décennies à découvrir pourquoi certains mariages durent et d’autres se dégradent.

Les deux ont interrogé plus de 3 000 couples et en ont suivi certains pendant 20 ans. Ils ont également étudié plus de 40 000 couples qui sont sur le point de commencer une thérapie de couple.

Dans leur livre récemment publié “The Love Prescription: 7 Days to More Intimacy, Connection, and Joy”, ils synthétisent des années de données dans un plan qui peut guérir une relation chancelante ou aider à maintenir une relation florissante.

“Ce que nous avons découvert, c’est qu’il existe des facteurs universels qui font ou détruisent une relation, qui prédisent si un couple restera heureux ou non”, écrivent-ils.

Au cours de l’une de leurs plus grandes études longitudinales, ils ont découvert qu’il existe une équation mathématique qui “vous fait ou vous brise” dans un mariage : le rapport entre les interactions positives et négatives pendant un conflit doit être de cinq pour un.

“Nous avons observé des couples, enregistré les données, puis les avons relâchés dans la nature”, écrivent-ils. “Six ans plus tard, nous avons suivi. Et voilà que ce sont les couples qui avaient maintenu au moins un ratio de cinq pour un (ou plus !) Pendant le conflit qui étaient toujours heureux ensemble, ressentant toujours l’amour.”