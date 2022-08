Cette épouse star de Bollywood se moque de son mari A-lister derrière son dos et la raison vous laissera surpris

Eh bien, quand ils disent que Bollywood est un endroit imprévisible, ils le pensent vraiment ! Si vous pensez que les relations sont aussi fortes dans cette industrie que dans le monde réel, vous vous trompez peut-être. Maintenant, le dernier baat-cheet silencieux qui fait le tour de l’industrie concerne cette épouse star de Bollywood qui aime se moquer de son mari célèbre derrière son dos en raison de ses choix de mode bizarres. Ce couple puissant a eu un mariage somptueux et rêveur et à l’extérieur, ils ont l’air d’être follement amoureux et vraiment inséparables. Et c’est peut-être vrai aussi, mais cela n’empêche pas l’épouse vedette d’exprimer ce qu’elle ressent VRAIMENT à propos du choix de tenues de son homme. Elle a souvent «interféré» et lui a demandé de s’habiller selon ses goûts, du moins lorsqu’ils doivent être repérés ensemble. Ce qui agace un peu le monsieur puisqu’il y voit une « restriction de son individualité ». Cela peut sembler banal, mais le couple a eu pas mal de discussions qui se sont transformées en disputes animées à ce sujet.

Les commérages affirment même que cette femme vedette ne rechigne pas non plus à se joindre à une fête rigolote qui se moque de son mari. Bien sûr, à son insu. C’est peut-être sa façon de faire savoir aux gens qu’elle est du même avis qu’eux et qu’elle veut se distancer des choses que fait le mari. Eh bien, nous ne pouvons pas croire qu’il s’agit d’un couple marié qui prétend être amoureux. Car, qu’est-ce que l’amour si vous ne pouvez pas vous posséder complètement ? On se demande comment le mari réagira quand il apprendra la même chose. Récemment, le couple a eu une grande confrontation, devant leur personnel, lorsqu’elle a posé son pied sur ce qu’IL PORTERA, pour un grand événement auquel ils ont assisté ensemble.

Cependant, à l’extérieur, leur couple est tout à fait le parfait jodi. Nous avons souvent vu ce couple se soutenir dans tous les domaines. Leur mariage a été l’un des plus grands moments forts de Bollywood et jusqu’à présent, leurs fans se sont évanouis devant leurs photos de mariage et l’ont qualifié de rêveur. Cela dit, l’initié affirme que le couple est très amoureux l’un de l’autre et n’a rien à se reprocher à part les fichiers de style de l’acteur superstar. Eh bien, bien que nous n’ayons pas beaucoup d’espoir que cela change, nous espérons que leur équation restera aussi solide qu’elle l’est maintenant et que cette chose insignifiante ne deviendra pas un énorme problème entre eux.