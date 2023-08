Cette entreprise vous envoie une boîte d’aides auditives à essayer chez vous

Les aides auditives ont encore du temps. Cela est dû à la disponibilité relativement nouvelle d’appareils auditifs en vente libre et à une pression croissante de la santé publique pour combler l’écart de plusieurs années entre le moment où quelqu’un commence à remarquer des signes de perte auditive et le moment où il reçoit une aide auditive.

La dernière entreprise à rejoindre le jeu de la santé auditive est Bluemothune société d’aides auditives sur ordonnance en ligne avec un modèle « essayez-le à la maison » qui a officiellement lancé Mercredi. Bluemoth est un nouveau concept car il combine certains des éléments de bricolage du marché en vente libre avec des appareils de qualité sur ordonnance et un soutien supplémentaire de l’équipe médicale de l’entreprise. Il est actuellement disponible en environ la moitié les États américains, avec des plans d’expansion.

Il ressemble également au modèle de lunettes de prescription en ligne, où vous commandez en ligne, téléchargez la prescription que vous obtenez de votre ophtalmologiste et (selon la société) testez les montures avant de les acheter officiellement. Au lieu d’acheter une paire de lunettes à 100 $, vous achèterez un ensemble d’aides auditives à 5 500 $, qui comprend un test d’une semaine de trois aides auditives de démonstration sur ordonnance pour décider laquelle vous préférez, une période d’essai de 45 jours avec le une offre réelle et une assistance sur appel d’un fournisseur qui travaille chez Bluemoth pour ajuster votre appareil de prescription au besoin.

Bluemoth est super nouveau, et au moment d’écrire ces lignes, il y avait quelques lacunes sur le site Web de Bluemoth qui rendaient l’expérience utilisateur légèrement déroutante. Mais nous avons discuté avec le fondateur de Bluemoth pour obtenir des détails sur ce à quoi s’attendre et sur la façon dont l’expérience d’essai fonctionnera pour les clients souhaitant prendre leurs aides auditives sur ordonnance pour un essai routier.

Voici ce qu’il faut savoir.

Comment fonctionne Bluemoth

Bluemoth vend trois modèles d’aides auditives sur ordonnance: le Phonak Audeo Lumity, le Signia Charge & Go AX et le Widex Moment. L’entreprise vend également traitement des acouphènes. Lorsque vous achetez une aide auditive, vous avez accès à une assistance professionnelle tant que vous possédez l’appareil.

Cette approche de service groupé, qui comprend un ajustement professionnel virtuel avec un audiologiste et des appels supplémentaires au sujet de votre appareil de prescription, le distingue des options en vente libre et est l’une des raisons du prix élevé.

Pour l’instant, ses services ne sont accessibles qu’aux personnes vivant dans ces 24 étatsmais Bluemoth prévoit de se développer à mesure qu’il obtient une licence dans d’autres États.

Melanie Hecker, fondatrice et PDG de Bluemoth, est audiologiste depuis 13 ans et travaillait pour l’une des sociétés d’aides auditives vendues par Bluemoth (Widex). Elle dit que l’objectif de Bluemoth est de combiner certains des avantages des aides auditives en vente libre, comme un accès plus facile ou un modèle de bricolage à domicile, avec une approche plus traditionnelle qui est « supervisée et guidée par de véritables se soucier. »

« C’est ce qui a vraiment inspiré Bluemoth », a déclaré Hecker. « Comment pouvons-nous prendre les plus beaux aspects de ces deux éléments et combler un vide qui existe totalement dans le monde de la santé auditive ? »

Voici comment cela fonctionne.

Étape 1 : Vérifiez si vous pouvez utiliser Bluemoth dans votre état

D’abord, vérifiez si vous vivez dans un état que Bluemoth est en mesure de desservir. Vous ne pourrez pas être équipé d’un appareil sur ordonnance ou acheter l’ensemble complet d’aides auditives si vous ne vivez pas dans l’un de ces États. Cependant, j’ai pu aller jusqu’à la page de paiement de la boîte d’expérience après avoir entré un code postal pour un état dans lequel Bluemoth n’est pas actuellement autorisé. (On m’a dit que Bluemoth travaillait à résoudre ce problème.)

Étape 2 : Obtenez un test auditif professionnel et commandez en ligne

L’hameçon de Bluemoth est son « boîte d’expérience » : une boîte contenant trois tubes à essai, chacun rempli d’une paire d’aides auditives de démonstration que vous testerez pendant environ une semaine avant de choisir votre appareil sur ordonnance et de poursuivre avec l’essai plus long de 45 jours avec votre appareil adapté. Pour commencer , fais le quiz plutôt que de sélectionner un seul produit. On vous posera quelques questions générales sur votre audition et quelques autres spécifiques à votre appareil auditif. Lorsque vous passez à la caisse, vous devriez avoir une boîte d’expérience de 250 $ dans votre panier. (Ce 250 $ sera appliqué au prix total de votre ensemble d’aides auditives sur ordonnance sous forme de crédit, mais il n’est pas remboursable si vous décidez de ne pas continuer avec l’une des aides auditives sur ordonnance.)

Après avoir passé votre commande, vous devriez recevoir un e-mail et devrez envoyer à Bluemoth votre prescription auditive. Comme il s’agit d’appareils auditifs professionnels, vous aurez besoin d’une ordonnance d’un audiologiste ou d’une clinique auditive, au lieu d’un test auditif en ligne.

Si vous ne voulez pas essayer la boîte d’expérience, vous pouvez commander n’importe quelle paire des trois types d’aides auditives tout de suite, simplement en choisissant le produit sur le site Web de Bluemoth. Vous aurez toujours la période d’essai de 45 jours pour les tester et les retourner pour un remboursement complet. Selon Hecker, cette voie peut être meilleure pour les personnes qui ont déjà possédé une aide auditive de l’une des marques proposées par Bluemoth, de sorte qu’elles n’ont pas besoin de quelques jours supplémentaires pour décider en fonction de l’ajustement et du style.

Étape 3 : Si vous avez commandé une boîte d’expérience, renvoyez-la et préparez-vous pour la vraie chose

La boîte d’expérience est livrée avec sa propre étiquette d’expédition et des instructions de retour. Après le premier essai, vous partagerez avec Bluemoth la paire que vous souhaitez, votre appareil sera virtuellement installé et modifié par un fournisseur, puis vous disposerez de 45 jours supplémentaires pour tester la vraie affaire. Vous pouvez contacter l’équipe de soins de Bluemoth pour parler avec un audiologiste en cours de route si vous avez besoin de réglages supplémentaires ou si vous avez des questions.

Selon les termes et conditions, si Bluemoth ne récupère pas la boîte d’expérience dans les 21 jours, un acompte total de 1 000 $ vous sera facturé.

Il s’agit d’une option incluse dans la boîte d’expérience Bluemoth, dans une variété de couleurs. Blumoth vend des appareils auditifs sur ordonnance et non en vente libre. Bluemoth

Combien ça coûte et qui pourrait en bénéficier

Vous paierez 250 $ à l’avance pour votre boîte d’expérience, qui est la courte période d’essai avec les aides auditives de démonstration. Ce n’est pas remboursable, même si vous décidez de ne pas acheter d’aides auditives chez Bluemoth ou si vous décidez d’acheter la même paire ailleurs. La boîte d’expérience est donc destinée aux personnes qui savent qu’elles veulent commander chez Bluemoth, mais qui aimeraient un peu plus de temps pour examiner et tester les différentes options avant de prendre une décision finale.

Si vous vous contentez d’une paire, les 250 $ que vous avez initialement payés sont appliqués au prix total de 5 500 $. Ainsi, les 5 250 $ restants vous seront facturés et vous ne paierez pas de supplément. Il s’agit du prix groupé pour les aides auditives sur ordonnance et l’accès à la télésanté à un audiologiste ou à un autre professionnel de l’audition, tant que vous possédez l’appareil.

Les aides auditives sur ordonnance sont chères, et Bluemoth ne fait pas exception. La couverture d’assurance pour les appareils auditifs est notoirement médiocre, en partie parce qu’ils n’ont pas été considéré comme essentiel. Mais tu peux vérifiez auprès de votre assureur à l’avance pour voir si vous pourriez être remboursé après la commande, de la même manière que cela fonctionnerait avec des lunettes de prescription en ligne.

Selon le blog Hearing Tracker, le prix moyen que les gens paient pour une paire d’appareils auditifs sur ordonnance est d’environ 4 672 $, bien que les prix varient de moins de 1 000 $ à 8 000 $. Lorsque la FDA a annoncé sa règle pour les aides auditives en vente libre l’automne dernier, une estimation fédérale a prédit que les gens économisez en moyenne 3 000 $ par pairepar rapport à ceux qui ont besoin d’une ordonnance.

Bien que la préservation de vos capacités auditives et de communication soit extrêmement importante pour votre santé globale, 5 500 $ représentent une tonne d’argent. Si vous avez une perte auditive légère ou modérée et que vous êtes un bon candidat pour les aides auditives en vente libre, vous pouvez économiser des milliers de dollars en empruntant cette voie. Les audiologistes recommandent toujours de passer un test auditif professionnel, ne serait-ce que pour s’assurer que la santé globale de votre oreille est adaptée aux options en vente libre et que vous n’avez pas de problème de santé sous-jacent.

