Cette entreprise prévoit de greffer des cœurs de porc sur des bébés l’année prochaine

L’équipe d’eGenesis utilise CRISPR pour faire face à ce risque. « Vous pouvez utiliser CRISPR-Cas9 pour inactiver les 50 à 70 copies de rétrovirus dans le génome », déclare Mike Curtis, président et chef de la direction d’eGenesis. Les modifications empêchent les rétrovirus de se répliquer, dit-il.

Les scientifiques de l’entreprise effectuent également d’autres modifications génétiques. Plusieurs servent à « assommer » les gènes porcins dont les produits protéiques déclenchent des réponses immunitaires nocives chez l’homme. Et les membres de l’équipe insèrent sept gènes humains, qui, selon eux, devraient réduire la probabilité que l’organe soit rejeté par le système immunitaire d’un receveur humain. Au total, « nous produisons [organ] donateurs avec plus de 70 modifications », explique Curtis.

L’équipe effectue ces modifications sur des fibroblastes de porc, des cellules présentes dans le tissu conjonctif. Ensuite, ils prennent les noyaux contenant de l’ADN des cellules modifiées et les mettent dans des ovules de porc. Une fois qu’un ovule est fécondé avec du sperme, l’embryon résultant est implanté dans l’utérus d’un porc adulte. Finalement, les porcelets clonés sont livrés par césarienne. « C’est la même technologie qui a été utilisée pour cloner Dolly dans les années 90 », explique Curtis, faisant référence au célèbre mouton qui a été le premier animal cloné à partir d’une cellule adulte.

eGenesis a environ 400 porcs clonés hébergés dans un centre de recherche du Midwest (il hésite à révéler l’emplacement exact car les installations ont été ciblées par des manifestants pour les droits des animaux). Et au début de l’année dernière, l’entreprise a mis en place une installation « propre » pour produire des organes adaptés à l’homme. Toute personne qui entre doit se doucher et enfiler un équipement de protection pour éviter d’introduire des insectes qui pourraient infecter les porcs. Les 200 porcs actuellement dans ce centre vivent en groupes de 15 à 25, dit Curtis : « C’est essentiellement comme une étable très propre. Nous contrôlons tous les aliments qui arrivent, et nous avons un contrôle des déchets et un contrôle du flux d’air. Il n’y a pas de boue.

Les porcs qui ne finissent pas par utiliser leurs organes seront étudiés de près, dit Curtis. L’entreprise doit comprendre comment les nombreuses modifications génétiques qu’elle met en œuvre affectent un animal au cours de sa vie. L’équipe souhaite également savoir si les gènes humains continuent de s’exprimer dans le temps. Certains des porcs ont plus de quatre ans, dit Curtis. « Jusqu’à présent, ça a l’air bien », ajoute-t-il.

Les chercheurs d’eGenesis collectent des cellules d’un donneur de porc EGENESE

Complications

Lorsqu’il s’agit de greffes d’organes, la taille est importante. Les chirurgiens veillent à faire correspondre la taille du cœur du donneur à celle du receveur. Les bébés babouins sont petits – seuls les cœurs prélevés sur des porcs âgés de un à deux mois conviennent, explique Curtis. Une fois transplantés, les cœurs devraient grandir avec les babouins.

Le premier babouin à avoir obtenu un cœur de cochon, qui avait un peu moins d’un an, est décédé le jour suivant l’opération. « C’était une complication chirurgicale », explique Curtis. Le tube intraveineux fournissant les fluides essentiels au babouin s’est bloqué, dit-il. « L’animal a dû être euthanasié.

Un deuxième babouin a été opéré quelques mois plus tard. L’équipe a rencontré une autre complication chirurgicale : cette fois, les chirurgiens n’ont pas réussi à faire en sorte que les vaisseaux sanguins du babouin restent attachés à ceux des organes du porc. Le babouin est mort neuf jours après l’opération.