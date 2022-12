Cette entreprise irlandaise prévoit de maintenir une semaine de travail de 4 jours car cela rend le personnel plus heureux

Rent a Recruiter affirme que le personnel est plus heureux et moins susceptible de partir car il propose une semaine de quatre jours.

Les employés ont dormi plus et se sont sentis moins stressés lors d’un essai d’une semaine de travail de quatre jours.

Barry Prost, qui dirige Rent a Recruiter, affirme que cela offre un “avantage concurrentiel” aux petites entreprises.

Prost a déclaré à Insider que les employés étaient plus heureux, mais il travaille toujours le vendredi.

Un essai d’une semaine de travail de quatre jours en Irlande a révélé que les travailleurs j’ai plus dormise sentait moins stressé et passait plus de temps à faire de l’exercice et à faire du bénévolat.

Ce qui est plus surprenant, c’est la réponse positive des employeurs, les entreprises qui ont participé à l’expérience envisageant de conserver le rythme de travail.

Douze entreprises ont réduit les heures de travail sans réduction de salaire dans le cadre d’un essai de six mois mené par le syndicat irlandais Fórsa, Four-Day Week Ireland, University College Dublin et Boston College.

Selon sondages réalisés à l’issue du procès et publié cette semaine, 100% des salariés souhaitaient maintenir le temps de travail réduit. Toutes les entreprises participantes ont également signalé leur intention de le faire.

Barry Prost est co-fondateur d’un participant, le cabinet d’externalisation du recrutement Louez un recruteur. Il a déclaré à Insider que la semaine de travail réduite offrait aux petites entreprises comme la sienne un “avantage concurrentiel” lors de l’embauche de talents.

Avant le procès, elle avait un taux de rotation du personnel de 20 %. “Nous perdions du personnel au profit de grandes entreprises, nous avons donc estimé que nous devions faire quelque chose d’assez audacieux”, a déclaré Prost.

Rent a Recruiter ne pouvait pas correspondre aux salaires offerts par les grandes entreprises. Prost a déclaré que l’entreprise souhaitait trouver un “avantage transformateur” abordable qui pourrait être un “différenciateur clé” dans une bataille pour les talents – et une semaine de travail de quatre jours correspond à cette facture.

Rent a Recruiter a retenu les deux douzaines d’employés au cours des six mois qui ont suivi l’introduction d’une semaine de quatre jours. Prost a déclaré à Insider que les mesures internes montraient une augmentation de la satisfaction des employés et une augmentation de 50 % de la productivité moyenne.

Pour maintenir la productivité et la satisfaction des clients alors qu’ils passaient à un horaire de travail de quatre jours, Rent a Recruiter a dû faire “des discussions vraiment importantes sur la productivité et la priorisation”, a déclaré Prost. Il s’est débarrassé des réunions et des e-mails inutiles qui pourraient “interrompre le flux de travail”.

Rent a Recruiter a également introduit la semaine de quatre jours en parallèle avec le passage au travail à distance à temps plein.

“Parce que nous quittions le bureau, nous voulions combattre tout sentiment potentiel d’isolement ou de solitude”, a déclaré Prost. “La réduction de la semaine de travail signifie que les gens peuvent vraiment se concentrer sur leur travail pendant quatre jours, puis passer à la socialisation pendant leurs trois jours de congé.”

Prost a déclaré à Insider que les bénéfices de la société avaient également augmenté pendant le procès : “Tout le monde s’est embarqué assez rapidement et a poussé dans la bonne direction car ils voulaient tous conserver ce grand avantage.”

Néanmoins, Prost a admis que l’arrangement n’était “pas parfait”.

En tant qu’associé directeur, Prost n’a pas adopté la semaine de travail de quatre jours. Il a déclaré à Insider : “Les directeurs doivent prendre le relais le vendredi en répondant au téléphone et en rencontrant les clients.”

Dans l’ensemble, cependant, il est positif quant à l’avenir des semaines de quatre jours : “J’aime l’idée de défier les normes et d’essayer d’avoir un réel impact positif sur la vie des gens, alors j’encourage d’autres entreprises à se pencher sur la question et à voir s’ils peuvent le faire fonctionner pour leur entreprise.”