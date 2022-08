Cette entreprise est sur le point de développer de nouveaux organes chez une personne pour la première fois

Et les ganglions lymphatiques près du foie sont suffisamment proches pour recevoir des signaux de détresse chimiques envoyés par le tissu mourant d’un foie malade, explique Lagasse. Ces signaux sont destinés à encourager tout tissu hépatique sain restant à se régénérer, mais cela ne fonctionne pas dans les cas de maladie grave. Cependant, les signaux semblent aider le long de la croissance du tissu hépatique dans les ganglions lymphatiques voisins.

« C’est incroyable », dit Gouon-Evans. “Avoir ce petit incubateur dans le corps [that can grow organs] est tout simplement incroyable.

LYGENÈSE

Il y a environ cinq ans, Lagasse, avec l’entrepreneur et développeur de médicaments Michael Hufford et le chirurgien transplantologue Paulo Fontes, ont fondé LyGenesis pour faire progresser la technologie. L’équipe explore l’utilisation des ganglions lymphatiques pour développer de nouveaux thymus, reins et pancréas.

Mais la priorité de l’entreprise, ce sont les foies. Au cours des 10 dernières années, les membres de l’équipe ont recueilli des preuves prometteuses suggérant qu’ils peuvent utiliser leur approche pour développer de nouveaux mini-foies chez les souris, les porcs et les chiens. Les mini-foies ne se développent pas indéfiniment – le corps a un régulateur interne qui arrête la croissance du foie à un certain point, c’est pourquoi les foies sains ne dépassent pas lorsqu’ils se régénèrent.

Les équipes recherche chez la souris ayant une maladie génétique du foie a montré que la plupart des cellules injectées dans un ganglion lymphatique y resteront, mais que certaines migreront vers le foie, à condition qu’il reste suffisamment de tissu hépatique sain. Ces cellules migrantes peuvent aider le tissu hépatique restant à se régénérer et à guérir. Lorsque cela se produit, le nouveau mini-foie dans le ganglion lymphatique rétrécit, maintenant la quantité totale de tissu hépatique en équilibre, explique Lagasse.

D’autres études ont porté sur les cochons et les chiens dont l’apport sanguin au foie est détourné, provoquant la mort de l’organe. L’injection de cellules hépatiques dans les ganglions lymphatiques des animaux finira par sauver leur fonction hépatique.

Dans l’étude du cochon, par exemple, l’équipe a d’abord détourné chirurgicalement l’approvisionnement en sang du foie chez six animaux. Une fois que les porcs se sont remis de la chirurgie, l’équipe a injecté des cellules hépatiques saines dans leurs ganglions lymphatiques. Les doses allaient de 360 ​​millions de cellules injectées dans trois ganglions lymphatiques à 1,8 milliard de cellules dans 18 ganglions lymphatiques.

En quelques mois, tous les animaux semblaient avoir récupéré de leurs dommages au foie. Les tests ont suggéré que leur fonction hépatique s’était améliorée. Et lorsque l’équipe a ensuite effectué des autopsies sur les animaux, les nouveaux organes dans les ganglions lymphatiques ressemblaient beaucoup à des foies sains miniatures, chacun jusqu’à environ 2 % de la taille d’un foie adulte typique. D’autres études suggèrent qu’il faut environ trois mois pour que le traitement ait des avantages significatifs.