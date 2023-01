Cette entreprise embauche des candidats pour Can Just East Cheese and Sleep

Tous les travaux ne doivent pas nécessairement être ennuyeux et fatigants. Parfois, les gens sont également payés pour dormir et manger. Vous ne nous croyez pas ? Vous devez consulter cet avis de recrutement sur un site internet qui réalise des études sur le sommeil et des revues de matelas. Appelée Sleep Junkie, l’entreprise a un poste vacant qui pourrait bien devenir l’emploi de vos rêves. Le site Web de sa nouvelle étude sur le sommeil veut tester une théorie européenne populaire. Beaucoup pensent que dormir après avoir mangé du fromage peut vous rendre sujet à des cauchemars. Sleep Junkie s’est donné pour mission de découvrir s’il y a du vrai dans le tact. Dans une offre d’emploi intitulée “Dairy dreamers”, ils veulent embaucher une équipe de cinq personnes qui les aideraient dans l’expérience.

La recherche vise à découvrir le résultat de la consommation de fromage sur la qualité du sommeil, les niveaux d’énergie et sa probabilité d’être la raison du développement de cauchemars. Tout ce que vous avez à faire est de manger du fromage, de dormir et de partager votre avis honnête sur le même sujet. Les candidats sélectionnés seront rémunérés pour leur travail et tous les frais de fromage. Les candidats ne mangeront pas qu’un seul type de fromage, les candidats seront les dégustateurs de fromages officiels de l’entreprise qui raconteront leur expérience de se faire plaisir et de dévorer différents types de fromage et leur impact sur la qualité de leur sommeil.

Qu’attend-on du candidat ?

Lors de leur embauche, les employés doivent enregistrer leur temps de sommeil à l’aide d’un suivi du sommeil et soumettre un rapport écrit sur la qualité de leur sommeil et leur niveau d’énergie tout au long de la semaine. Les commentaires sur les cauchemars doivent également être enregistrés. L’expérience qui débute en mars durera trois mois. Après cela, l’entreprise indemnisera les employés avec 1 000 $ (environ 81 000 roupies) à la fin de l’étude.

Comment postuler pour être un ‘dairy dreamer’ ?

Il y a une limite d’âge pour postuler car le site n’accepte que les candidats âgés de 21 ans. En dehors de cela, les candidats doivent également posséder une montre intelligente capable de suivre leurs habitudes de sommeil. On s’attend à ce qu’ils aient un horaire de sommeil constant et qu’ils soient capables de dormir seuls pendant la phase d’essai de la recherche. En dehors de cela, la personne ne doit pas souffrir d’un problème de santé lié au sommeil ou présenter une quelconque intolérance au lactose.

