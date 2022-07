Cette entreprise de bière recherche des “héros” qui ont aidé un conducteur après un accident en Corée du Sud

Au fil des ans, les grandes marques ont investi des sommes considérables dans le marketing et la promotion de leurs produits. Plus récemment, une société de bière sud-coréenne a adopté une décision plutôt risquée pour promouvoir sa marque. Une vidéo faisant le tour des réseaux sociaux montre comment la compagnie de bière a orchestré un accident bien planifié pour repérer de bons samaritains et les récompenser.

La publicité montre comment des caisses de bouteilles de bière se sont renversées sur la route à Chuncheon à partir d’un camion. Les images de vidéosurveillance de l’accident partagées par Cass Beers montrent la porte du camion porte-conteneurs s’ouvrant alors qu’il tentait de tourner à une intersection. Les cartes avec des bouteilles en verre sont tombées sur la route. Alors que le conducteur a rapidement arrêté son véhicule et s’est mis en route pour déblayer les dégâts, des dizaines de passants se sont arrêtés pour l’aider.

La légende accompagnant la vidéo YouTube indiquait que l’incident avait eu lieu le 29 juin. Elle indiquait également que pendant la journée pluvieuse, plusieurs spectateurs étaient sortis et avaient organisé les caisses avec le chauffeur. “Il a été nettoyé en 30 minutes environ”, lit-on dans la légende écrite à l’origine en coréen. La légende YouTube a également mentionné que Cass Beers aimerait exprimer sa gratitude à ceux qui ont aidé le chauffeur du camion à nettoyer le gâchis. Il a également été mentionné que l’accident était couvert par une assurance.

L’idée marketing a touché plusieurs téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui ont partagé leur réaction. L’un des utilisateurs a tweeté : « Quartier incroyable, j’aimerais que des gens comme ces gars du monde entier soient prêts à aider tout le monde à tout moment et dans toutes les circonstances ! Prenez soin de vous tous !”

Un autre téléspectateur a commenté : « il y a encore du bon dans ce monde ».

Un utilisateur impressionné a suggéré: «Donnez-leur des fournitures à vie de Cass en récompense. Ou est-ce vraiment une punition, lol.

Une réponse hilarante à la campagne publicitaire disait: “J’aurais cherché tout ce qui n’était pas cassé tbvh.”

Un utilisateur a décrit l’incident comme “incroyable”, tandis qu’un autre a comparé la façon dont les gens auraient réagi à leur emplacement et a écrit: “Et ici, tout le monde aurait regardé avec admiration, aurait posté des selcas sur twt, insta et dieu sait où mais en fait aider le nettoyer ? pff, non.

Que pensez-vous de cette publicité innovante ?

