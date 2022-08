Cette entreprise canadienne de bonbons vous paiera Rs 61 Lakh pour goûter des bonbons

Une entreprise canadienne de confiseries vise à réaliser votre rêve d’enfance. Candy Funhouse, en Ontario, est à la recherche du premier CCO, ou chef de la confiserie, au monde, qui sera responsable de tester le goût de milliers de produits délicieux chaque mois. Les personnes aussi jeunes que 5 ans peuvent postuler et le poste paie jusqu’à 100 000 $ ou Rs 61 lakh par an.

Le rôle est de travailler à domicile, mais le candidat retenu peut choisir de travailler depuis le siège social de l’entreprise à Toronto ou à Newark.

La personne choisie sera en charge de la «Candy Intelligence Agency», ou la CIA comme l’entreprise l’appelle, et goûtera tous les bonbons avant de déterminer s’il faut ou non ajouter le sceau d’approbation officiel du CCO.

Pour postuler, rendez-vous sur le site de Candy Funhouse. Vous devez inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre CV. Une lettre de motivation est facultative.

Selon l’offre d’emploi sur LinkedIn en juillet, les tâches comprennent “l’organisation de réunions de conseil de bonbons, être le testeur de goût en chef… et tout ce qui est délicieux”. En outre, les candidats dès l’âge de cinq ans avec une autorisation parentale sont éligibles pour le poste.

Embauche : CHEF DES BONBONS ! 🍭 Vous êtes passionné de CANDY, POP CULTURE et FUN ? Soyez payé 6 chiffres pour diriger nos Candyologists. L’emploi est ouvert aux 5 ans et plus, vous pouvez même postuler au nom de votre enfant ! #Emploi de rêve #embauche #carrières #Des bonbons pic.twitter.com/p9mmlPg5R6 – Bonbons Funhouse (@candyfunhouseca) 19 juillet 2022

L’offre d’emploi est également devenue virale sur les réseaux sociaux. Des enfants, en plus des adultes, ont postulé pour le poste. De nombreux parents ont filmé et téléchargé des images de leurs enfants remplissant la demande.

En plus de l’énorme réaction, le PDG Jamil Hejazi a révélé qu’il en avait reçu des inattendues. Il a décrit comment il avait été inondé d’applications et de vidéos sur le thème du “ticket d’or” de familles souhaitant partager le salaire et les responsabilités.

Selon CNN Business, Hejazi a expliqué le travail comme “Imaginez que vos plus beaux souvenirs tournent autour du sucre tous les jours au travail”. Il a également fait remarquer que les allégations des médias sociaux selon lesquelles un responsable des bonbons doit consommer 3 500 bonbons chaque mois sont fausses. “C’est 117 par jour”, a calculé Hejazi. “C’est beaucoup.”

