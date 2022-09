Une agence de marketing américaine nommée Gorilla 76 est à l’honneur pour une politique unique qu’elle a élaborée pour sa main-d’œuvre. L’organisation récompense ses employés en période de préavis avec une augmentation de 10 %. Jon Franko, le fondateur de l’organisation, a récemment partagé un message sur LinkedIn et a expliqué comment et pourquoi ils encouragent la démission de l’employé. Selon Jon, dès qu’un employé remet son préavis de six semaines, l’entreprise lui offre une augmentation de 10 % de son salaire. “Et nous vous promettons de ne pas vous en vouloir”, a écrit Jon après avoir présenté la politique excentrique de l’entreprise sur Internet.

“A partir du moment où un employé nous fait part de sa décision de quitter Gorilla et qu’il est à la recherche d’un nouvel emploi, tout employé à temps plein qui nous donne un préavis d’au moins six semaines se verra accorder une augmentation de salaire de 10 % pour le reste de leur temps à Gorilla. Nous leur demandons de partir dans les trois mois », a déclaré Jon dans le post.

Cette politique, selon Jon, encourage les gens à “faire quelque chose de différent s’ils se sentent coincés ou au mauvais endroit”. Jon appelle cette méthode “bien meilleure que le sprint normal de deux semaines”. Non seulement l’employé est poussé à rechercher de meilleures options, mais cela donne également à l’entreprise la possibilité de faire le changement aussi facilement que possible.

Jon prend également l’exemple d’un employé “extrêmement talentueux” de l’organisation qui était “prêt pour quelque chose de différent”. Il explique comment il a dit à l’entreprise qu’il prévoyait de changer et que l’entreprise a augmenté son salaire de 10 %, tout en cherchant son remplaçant.

Jon mentionne également comment l’approche derrière l’incitation de l’entreprise est de rendre la transition “aussi transparente que possible”. « Bien sûr, nous ne voulons pas que les gens partent. Mais nous sommes idiots de penser qu’ils vont tous prendre leur retraite avec nous. Notre approche consiste à rendre les transitions aussi transparentes que possible », écrit Jon en terminant le message.

