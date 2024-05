Cette empreinte vieille de 3,6 millions d’années a été laissée par notre premier ancêtre connu. Maintenant, il risque d’être perdu à jamais

Note de l’éditeur : inscrivez-vous à Déverrouiller le monde, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez les dernières nouvelles en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements en matière de voyage.





Dans voyage nouvelles cette semaine : pourquoi le changement climatique pourrait aggraver les turbulences des avions, les plus belles plages des États-Unis juste à temps pour le Memorial Day et le record du pilote américain dont l’exploit a été gardé secret pendant des années.

Les empreintes de Laetoli, à la limite sud des plaines du Serengeti en Tanzanie, sont les plus anciennes empreintes connues de nos premiers ancêtres humains et la première preuve d’un hominidé marchant debout. Cependant, ils risquent désormais d’être détruits en raison de l’érosion due à l’augmentation des tempêtes et des précipitations.

Le site est l’un des 22 nouveaux projets financés par le British Council. Fonds de protection culturellequi protège le patrimoine culturel menacé par les conflits et/ou la crise climatique.

Dans le ciel, nous pourrions observer de plus en plus de turbulences sévères dans les avions dans les années à venir en raison du changement climatique, et ces épisodes pourraient également durer plus longtemps. Voici pourquoi.

Une personne a été tuée et 104 autres ont été blessées à bord d’un Compagnies aériennes de Singapour avion mardi après que l’avion a plongé rapidement avant de remonter plusieurs centaines de pieds, puis a répété la chute et la montée. Les météorologues affirment que l’avion a probablement rencontré des orages qui se développaient rapidement.

Et à Dubaï, qui a été récemment frappée par des pluies si fortes qu’il l’aéroport a été inondéun promoteur urbain espère lutter contre la crise climatique avec ses projets de construction de ce qu’il appelle le « le plus grand projet de régénération côtière au monde » en plantant plus de 100 millions de mangroves.

Sable et mer



Le les 10 plus belles plages des États-Unis pour 2024, selon l’expert « Dr. Beach », ont été révélés alors que le week-end du Memorial Day donne le coup d’envoi de la saison estivale chargée. Une étendue de sable hawaïenne a été nommée la plus belle. Les plages sont classées selon des critères tels que la qualité de l’eau et du sable, la taille des vagues, la faune, la sécurité publique et la propreté.

Le bon docteur ne serait pas impressionné par la situation au Royaume-Uni, où les plages englouties par les eaux usées sont devenues un scandale national. Voici pourquoi les choses ont disparu dans l’évier.

Si cette histoire vous a donné envie d’éviter la baignade et de rester sur votre chaise longue avec un bon livre, voici une histoire de la « lecture de plage. » Cela remonte au XIXe siècle et à la construction de chemins de fer et de grands hôtels.

Pas de repos cette semaine pour les ouvriers qui mettent la dernière main au navire Villa Vie Odyssey, qui partira le 30 mai de Belfast, en Irlande du Nord, pour un voyage croisière sans fin qui fera le tour tous les trois ans et demi. Le meilleur, c’est que ce sera toujours l’été.

La première femme noire à voler dans l’US Air Force a effectué son dernier vol cette semaine après 43 ans de vol sur des avions militaires et commerciaux et d’abattre les barrières en cours de route.

« J’ai eu une belle carrière », a déclaré le capitaine Theresa Claiborne à CNN. « Et il est temps pour moi de freiner pour la dernière fois sur un gros avion. » La voici histoire remarquable.

Le capitaine Lynn Rippelmeyer a débuté comme hôtesse de l’air pour TWA en 1972, mais quelques années plus tard, elle est devenue la première femme à piloter un Boeing 747. Elle a également effectué un vol record aux États-Unis, mais ce fut secret bien gardé pendant des années.

Mitsuko Tottori a également débuté sa carrière dans l’aviation en tant qu’hôtesse de l’air, mais son parcours l’a amenée à devenir la première femme présidente et directrice générale de Japan Airlines (JAL). En savoir plus sur ses 40 ans atteindre le sommet.

Enfin, voici quelques conseils pour surmonter le décalage horaire comme un prode nos partenaires de CNN Underscored, un guide d’évaluation et de recommandations de produits appartenant à CNN.





03h15 – Source : CNN Ils se sont rencontrés lors d’une randonnée et sont tombés amoureux. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer

Il rendait visite à sa famille dans l’Utah. Elle faisait un road trip à travers le pays. Lorsqu’ils se sont littéralement croisés dans le parc national de Bryce Canyon, ils sont rapidement tombés amoureux l’un de l’autre. Mais un diagnostic soudain de cancer a choqué le couple quelques mois plus tard.

Un homme de 91 ans est revenu à l’endroit où il est entré pour la première fois en Amérique.

Quelque chose inattendu a changé.

L’homme le plus riche d’Afrique affirme avoir besoin 35 visas voyager en Afrique.

C’est bien plus que ce dont un visiteur européen a besoin.

Acheter une maison de rêve en Italie peut être un cauchemar.

Ce couple dit qu’il a la réponse.

Pourquoi vos prochaines vacances pourraient être entièrement consacrées au sexe.

Bien-être sexuel est une tendance de voyage croissante.