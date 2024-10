« Cette émission des années 90 » annulée par Netflix

Netflix ne procède pas à d’autres versements de Ce spectacle des années 90, La date limite a appris. La nouvelle a été confirmée sur Instagram par la star Kurtwood Smith.

L’annulation intervient un peu plus d’un mois après la troisième partie du Ce spectacle des années 70 la suite est sortie le 22 août. Cela se traduit par une série de deux saisons alors que Netflix publie des comédies multi-caméras dans Parts (alias demi-saisons) après leur diffusion initiale.

La première saison de 10 épisodes de Ce spectacle des années 90 (alias Partie 1), qui présentait des apparitions de plusieurs Ce spectacle des années 70 stars, dont Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis et Wilmer Valderrama, a été suivi d’un renouvellement de la saison 2 pour 16 épisodes, divisés en deux parties, les parties 2 et 3.

L’écriture était à peu près sur le mur après le début de la partie 2 le 27 juin, ne pénétrant dans le Top 10 de Netflix qu’une seule fois, au cours de sa première semaine complète de sortie, avec 1,8 million de vues. Le streamer a ensuite avancé la première de la partie 3 de près de deux mois, du 24 octobre au 22 août. Les huit épisodes n’ont pas été classés, ce qui signifie qu’ils ont attiré moins de 1,9 million lors du week-end d’ouverture de la partie 3, et moins de 1,6 million lors de son premier. semaine complète et moins de 1,4 million dans sa deuxième semaine.

Ce spectacle des années 90Le court terme de Netflix étend les difficultés de Netflix – et d’autres streamers qui ont essayé le format – avec les comédies multi-caméras originales. Seulement quelques séries Netflix, Maison plus complète, le ranch et Les Upshawsqui entame sa dernière saison, ont eu une durée de vie significative. Ce spectacle des années 90 suivi la formule de Maison plus pleine, ramener une sitcom multi-caméras populaire en reprenant l’histoire des décennies plus tard avec une partie de la distribution originale. Dans ce cas, c’était Ce spectacle des années 70 les incontournables Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, reprenant leurs rôles de RRed et Kitty Forman, qui ont été rejoints par de jeunes acteurs.

«J’ai adoré chaque minute passée à donner vie à Grand-père Red pour vous tous. Je l’ai déjà dit, mais cela vaut la peine de le mentionner à nouveau… cette série avait tellement de cœur derrière elle et les acteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs et équipes les plus merveilleux avec lesquels un acteur pouvait espérer travailler », a écrit Smith dans son message aux fans ( Vous pouvez le lire ci-dessous). « Merci d’avoir laissé Red et Kitty, leur petit-enfant, tous leurs petits-enfants, amis et voisins, les acteurs originaux de Ce spectacle des années 70 et tous nos merveilleux acteurs invités vous divertiront pendant deux saisons. Pour reprendre les mots de Red Forman… nous n’allons pas être des idiots… nous allons magasiner la série, parce que les bons grands-parents s’efforceraient de faire en sorte que ces enfants obtiennent leur diplôme d’études secondaires.

Dans Ce spectacle des années 90, 15 ans se sont écoulés et nous sommes maintenant en 1995. La fille d’Eric et Donna, interprétée par Callie Haverda, rend visite à ses grands-parents pour l’été et trouve un nouveau groupe d’amis à Point Place.

Le casting principal comprend également Gwen (Ashley Aufderheide), Jay (Mace Coronel), Nate (Maxwell Acee Donovan), Ozzie (Reyn Doi) et Nikki (Sam Morelos). Les stars invitées de la saison 2 incluent Seth Green, Will Forte, Kevin Smith et Matt Rife.

La prochaine étape pour Netflix sur le front multi-caméras est une série de l’un des maîtres du genre, Chuck Lorre, une sitcom mettant en vedette la comédienne Leanne Morgan.