Cette émission a battu Mirzapur, Scam 1992, Asur, Aspirants pour devenir la série Web indienne la plus populaire de tous les temps, voir la liste complète

L’Internet Movie Database (IMDb) a publié lundi matin sa liste des 50 séries Web indiennes les plus populaires de tous les temps. La liste présente certaines des séries Web les plus regardées et les plus populaires. Sans surprise, la liste était dominée par les émissions en hindi, ce qui a laissé un peu vexé plusieurs fans d’émissions en tamoul, en télougou et dans d’autres langues importantes. Aussi surprenant était le premier choix.

La websérie indienne la plus populaire de tous les temps est…

Pour être juste envers IMDb, la liste était basée sur les pages vues de ces émissions par les clients d’IMDb en Inde entre le 1er janvier 2018 et le 10 mai 2023. Le site a précisé que la liste était « toujours » déterminée par les fans. Sacred Games de Netflix, qui mettait en vedette Saif Ali Khan et Nawazuddin Siddiqui, était en tête de liste, suivi du drame de gangsters de Prime Video Mirzapur et de SonyLIV Scam 1992, qui était basé sur l’escroquerie boursière de Harshad Mehta. Étant donné que Sacred Games a connu une deuxième saison décevante, de nombreux fans n’étaient pas ravis qu’il ait battu des émissions plus récentes et plus importantes.





Top 10 des séries Web indiennes les plus populaires de tous les temps

Parmi les autres inclusions notables dans le top 10, citons The Family Man, TVF Aspirants, Criminal Justice, Breathe, Kota Factory, Panchayat et Pataal Lok, dans cet ordre. Étonnamment, des émissions extrêmement populaires comme Asur, Aashram, Aarya et Abhay n’ont pas réussi à figurer dans le top 10, ce qui a amené beaucoup à remettre en question la méthodologie utilisée.

Absence de spectacles en langue régionale



La liste ne comprenait que des séries en hindi, avec l’omission notable d’émissions populaires comme Vilangu et Suzhal. « La série Web du sud de l’Inde n’est pas (populaire) en Inde », a demandé un internaute. Un autre a commenté: « La websérie Vilangu fera certainement partie du top 10. » De nombreux autres fans ont également critiqué la liste pour ne pas être assez inclusive. Il était en effet étrange qu’aucune émission en langue régionale n’atteigne le top 50, mais IMDb n’a pas précisé si la liste était limitée aux émissions en hindi.