Cette élection municipale, pourquoi le budget de la police de Hamilton est-il si tabou ?

Cette chronique est l’opinion de Mohamad Bsat, avocat à la Hamilton Community Legal Clinic et fondateur de l’équipe de course Air Up There. Cela fait partie d’un projet spécial d’élection municipale de CBC Hamilton, mettant en vedette les voix de la communauté. Retrouvez toute notre couverture électorale ici.

Un pot de 183 millions de dollars. Un chef qui est payé 272 881 $. Pour l’unité montée — c’est-à-dire les chevaux — 801 224 $.

Le service le plus cher dans le budget de la ville est de loin le « service » de police. Le chef de la police est l’un des fonctionnaires les mieux payés de la ville. Pourtant, nous ne bronchons pas? Pourquoi?

Où est le nickel et le diming impitoyables – les 300 000 $ vers vélo en libre-service vient à l’esprit — que nous avons souvent vu du conseil municipal au cours des quatre dernières années lorsqu’il s’agit d’autres services municipaux? Proposez un changement à n’importe quel service de la ville, et les politiciens et les membres de la communauté crieront rapidement “mais combien cela coûtera-t-il?”

Parlons-en.

Nous avons vu le conseil débattre pendant des heures lorsqu’il s’agissait de augmenter les salaires jusqu’au salaire décent pour les postes d’entrée – une goutte dans l’océan par rapport au salaire d’un gendarme de 1re classe, dont échelles salariales entre 91 909 $ et 100 183 $. Une infirmière embauchée par la ville, qui exige un diplôme et de l’expérience, a un salaire d’environ 60 000 à 70 000 $. En vertu de la Loi sur les services policiers actuelle, les policiers n’ont besoin que d’un diplôme d’études secondaires (la Loi sur les services policiers complets de l’Ontario, introduite sous le gouvernement de Kathleen Wynne, exigerait des études postsecondaires, mais n’a pas encore été promulguée).

Il y a quelque chose qui ne va pas ici.

Même lorsque nous analysons les départements les plus cruciaux de la ville, ils ne se rapprochent même pas de l’argent que nous versons dans le maintien de l’ordre. City Housing Hamilton, qui a désespérément besoin de fonds – non seulement pour créer plus de logements abordables, mais pour entretenir adéquatement le parc actuel afin de permettre une vie digne – dispose d’un budget de fonctionnement de 51 millions de dollars. La police dispose de plus de trois fois le budget de fonctionnement de City Housing Hamilton et il augmente chaque année.

Les agents de police sont désignés pour être des navigateurs sociaux, des conseillers ou des agents de liaison communautaires – tous des postes mieux servis par des personnes réellement formées et apprises dans ces pratiques. – Mohamed Bsat

En 10 ans, de 2008 à 2018, on a vu le taux de crimes déclarés par la police diminuer de 26 %, mais le budget continue d’augmenter. Les agents de police sont désignés pour être des navigateurs sociaux, des conseillers ou des agents de liaison communautaires – tous des postes mieux servis par des personnes réellement formées et apprises dans ces pratiques.

Tout cela pour dire que nous devrions réduire le nombre d’agents salariés et les remplacer plutôt par des travailleurs sociaux qualifiés, des infirmières de la santé publique, des médecins de proximité, des travailleurs sociaux et des organisations communautaires de proximité. Rembourser et désinvestir.

Chaque année, il y a une réticence à scruter le budget de la police pour que la ville construise une ville plus équitable. La commission de police ne veut pas ou ne peut pas tenir la police responsable, qu’il s’agisse de dépenses frivoles ou de torts causés à la communauté. Pendant ce temps, les dirigeants du conseil oublient rapidement le les méfaits de la police quand vient le temps de parler du budget. À qui servent les 183 millions de dollars?

À quoi ressemble un leadership audacieux

Seulement deux conseillers au cours de ce mandat actuel ont eu l’audace de contester le budget de la police. Personne d’autre n’a voulu s’en charger.

Maintenant, pendant la campagne électorale, mis à part de brèves mentions de quelques-uns, il semble que les titulaires et les candidats craignent de discuter publiquement de la question du budget de la police. Il n’est inclus dans aucune des plateformes proposées. On craint probablement qu’ils ne s’aliènent les électeurs.

La plupart des candidats ont jusqu’à présent évité le sujet. Au moins une personne en lice pour le conseil a clairement indiqué qu’elle soutenir la police disant qu’ils sont le candidat “loi et ordre”, ce qui devrait être un drapeau rouge pour les gens.

Cette réticence à s’engager sur la question signifiera que le budget gonflé persistera et que nous aurons moins à dépenser pour les facteurs sociaux qui déterminent la santé d’un individu dans la société, tels que l’alphabétisation, l’emploi, le revenu, le traitement des expériences d’oppression et de traumatisme, et, notamment , un logement pour tous. Il a été démontré que des dépenses concentrées sur ces facteurs augmentent la qualité de vie globale des individus dans une ville.

Lors d’une conversation avec un employé local de la politique du logement de la ville, ils m’ont mentionné que même s’ils demandaient 20 millions de dollars (ce qui n’est pas beaucoup par rapport aux lignes du budget de la police), ils se heurteraient à une opposition extrême et à un attitude frugale du conseil. Parce que le logement ne crée pas de revenus pour la ville, il reste une réflexion après coup.

Il fut un temps où la dépénalisation des drogues était également taboue, mais après des années de plaidoyer de la part de membres de la communauté et d’avocats experts, les responsables sont enfin prêt à comprendre que les mesures punitives ne résoudront pas la crise des opioïdes. Même nos conseillers les plus fidèles arrivent.

Le plaidoyer derrière la réaffectation du budget de la police partage une stigmatisation similaire dans nos communautés. Les gens croient encore que la meilleure façon de prévenir les dommages et d’assurer la sécurité de la communauté est de jeter de l’argent sur une force punitive.

Pourtant, la recherche a montré que la meilleure façon de remédier aux maux sociaux consiste à remédier à notre manque de protection sociale. Nous avons des soutiens communautaires qui sont dangereusement sous-financés et qui sont mieux équipés pour répondre aux problèmes que nous avons à Hamilton.

Si nous sommes une ville engagée dans la lutte contre l’oppression et le racisme, nous devons nous éloigner des services de police, et cela commence par un véritable examen du budget de la police. Nous devons être impitoyables dans la façon dont l’argent est dépensé pour nous assurer qu’il sert d’abord au mieux nos populations les plus vulnérables.

