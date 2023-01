Cette école primaire fonctionne pour un seul enfant dans le village de Maharashtra

Les Indiens ont toujours souligné la nécessité de l’éducation rurale comme une étape vers l’inclusivité et l’éradication de la pauvreté. Mais, seuls quelques-uns ont réussi à le concrétiser à ce jour. Une école du Maharashtra, cependant, s’est tenue debout et a prouvé que ce sont les petites gouttes d’eau qui se transforment un jour en un immense océan. Oui, une école primaire Zilla Parishad dans le Maharashtra ne compte qu’un seul élève qui est enseigné par un seul enseignant.

Ganeshpur est le plus petit village du district de Washim avec une population de seulement 150 habitants. L’école primaire de ce village ne compte qu’un seul élève inscrit en classe 3. Selon India Today, les classes 1 à 4 ont été autorisées à être dispensées dans l’école située 22 kilomètres du district de Washim. Le garçon qui était inscrit à l’école depuis deux ans était le seul à appartenir à ce groupe d’âge. Mais cela n’a pas empêché les autorités scolaires de fermer l’établissement simplement parce qu’il n’y avait qu’un seul élève à instruire.

Kishore Mankar est le seul enseignant de l’école qui parcourt plus de 12 kilomètres chaque jour pour atteindre l’école et enseigner à son seul élève, Karthik Shegokar. Ils commencent leur journée en chantant l’hymne national lors de l’assemblée du matin qui est suivie de Karthik enseigné par M. Mankar. « Il n’y a qu’un seul élève inscrit à l’école depuis 2 ans. Je suis le seul enseignant à l’école », a déclaré M. Mankar à l’ANI. Il a ajouté que l’école ne contribuait pas seulement aux études de Karthik, mais aussi à la nourriture en lui fournissant un repas de midi. « Je lui enseigne toutes les matières. . Toutes les facilités accordées par le gouvernement, y compris les repas de midi, sont fournies à l’étudiant », a-t-il déclaré.

Maharashtra | Une école primaire Zilla Parishad dans le village de Ganeshpur du district de Washim ne fonctionne que pour un seul élève. La population du village est de 150. Il n’y a qu’un seul élève inscrit à l’école depuis 2 ans. Je suis le seul professeur à l’école : Kishore Mankar, professeur des écoles pic.twitter.com/h6nOyZXlDf — ANI (@ANI) 23 janvier 2023

Je lui apprends toutes les matières. Toutes les facilités accordées par le gouvernement, y compris le repas de midi, sont fournies à l’élève : Kishore Mankar, enseignant (22.01)— ANI (@ANI) 23 janvier 2023

Les classes de l’école de ce village fonctionnent comme n’importe quelle autre. “De 10h30 à 12h, je suis toutes les règles et tous les règlements, y compris chanter l’hymne national”, a souligné M. Mankar. Vraiment, il prouve que rien n’est impossible quand on a la volonté de contribuer à la société et à son bien-être. être.

