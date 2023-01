Cette école américaine a ses lumières allumées depuis 2021, voici pourquoi

La conservation de l’électricité est un besoin essentiel de l’heure, mais tout ce concept a été lancé dans une école du Massachusetts aux États-Unis. L’école est éclairée depuis environ un an et demi car le district est incapable d’éteindre les quelque 7 000 lumières du grand bâtiment. Les lumières intelligentes de l’école secondaire régionale de Minnechaug brillent depuis août 2021 et malgré plusieurs tentatives pour les éteindre au cours de la dernière année et demie, toutes les tentatives ont été vaines.

Ce problème bizarre est le résultat d’un problème informatique car le logiciel qui contrôle les lumières intelligentes s’est écrasé le 21 août 2021. L’école constamment éclairée a invariablement causé une brèche dans les poches des contribuables. Le surintendant adjoint des finances du district scolaire régional de Hampden-Wilbraham, Aaron Osborne, a déclaré à NBC News: «Nous sommes tout à fait conscients que cela coûte aux contribuables une somme d’argent considérable. Et nous avons fait tout notre possible pour remédier à ce problème.”

Selon Osborne, le lycée utilise un éclairage fluorescent et LED extrêmement efficace. De plus, pour éteindre certaines des lumières extérieures, les membres du personnel ont éteint les disjoncteurs qui ne sont pas connectés au système principal et, dans la mesure du possible, les enseignants ont retiré manuellement les ampoules des luminaires de la classe. Malgré ces mesures, Osborne affirme que l’école coûte aux contribuables près de milliers de dollars par mois en factures d’électricité.

Cependant, il y a un peu d’espoir au bout du tunnel. Les pièces nécessaires pour remplacer le système de l’école sont enfin arrivées de l’usine en Chine, selon Paul Mustone, président de Reflex Lighting Group. Ils prévoient d’installer le nouveau système vers la fin février.

