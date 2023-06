Cette école a rouvert rapidement après COVID. La lecture des enfants était encore en retard

COLUMBUS, Kan. (AP) – Des élèves se sont dispersés dans leur classe rurale du Kansas, répondant à des questions avec un partenaire sur les envahisseurs au sommet d’éléphants tentant de saccager Rome il y a plus de 2 000 ans.

« Voulez-vous lire ? l’un des élèves de troisième, Parker, a demandé à son partenaire après la leçon sur les guerres puniques. « Parce que je ne suis pas vraiment bon. »

Bekah Noel a dit à ses élèves de noter les réponses pour leurs partenaires s’ils avaient besoin d’aide supplémentaire pour écrire ou orthographier. Au milieu de l’année scolaire, avec certains de ses élèves lisant près de 200 mots par minute et d’autres ayant du mal à en entendre environ 10, elle a dû faire de nombreux ajustements comme celui-ci.

Sortant de la pandémie, l’hypothèse pourrait être que les élèves de Noel devraient être parmi les moins touchés. Le minuscule système scolaire de 900 élèves de Columbus a brièvement basculé vers l’apprentissage à distance en mars 2020 avant de revenir en personne cet automne, initialement sans masque. Alors que certains étudiants américains ont passé un an ou plus à apprendre en ligne, l’école pandémique dans le Kansas rural était aussi normale que possible.

Mais le bouleversement a tout de même fait des ravages. Les élèves et les enseignants sont tombés malades, la distanciation sociale a rendu difficile l’enseignement aux enfants en petits groupes et le rythme de l’enseignement était à son comble. Trois ans plus tard, Noel a plus d’élèves de troisième année que jamais qui lisent en dessous du niveau scolaire. C’est le véritable éléphant dans la pièce.

« J’ai des enfants », a déclaré Noel au milieu de l’année, « qui ne savent légitimement pas lire. »

Noel a l’habitude de s’adapter aux besoins des élèves et elle a sorti toutes les stratégies de sa boîte à outils. Elle associe des élèves forts et des élèves en difficulté, lit les questions à haute voix et note les réponses dictées pour que les élèves les réécrivent dans leur propre écriture.

Alors que la pandémie faisait rage, le district a également adopté une nouvelle stratégie : un programme de lecture qui est lourd sur la phonétique – un pari stressant que le programme soutenu par la science pourrait aider les enfants à rattraper leur retard.

Il y a des signes que les changements aident, en particulier pour les étudiants plus âgés. Des éducateurs d’autres écoles sont venus observer les changements. Mais c’est la troisième année, la dernière année où les élèves apprennent généralement à lire.

Et le temps presse.

___

ALORS QUE LE VIRUS SE PROPAGE, « TOUT LE MONDE ÉTAIT STRESSÉ »

Lors d’une séance de groupe en octobre, l’élève de troisième année Emmett Mayfield et un camarade de classe ont démantelé le mot «athlétique» avec la paraprofessionnelle Jessica Seitz. Columbus a utilisé l’argent fédéral de secours en cas de pandémie pour doubler le nombre de paraprofessionnels affectés à l’aide de ses petits groupes d’étudiants en difficulté.

« Combien de syllabes avons-nous ? » elle a demandé. Emmett a répondu: « Trois. »

Cela faisait partie d’une leçon sur les syllabes fermées, un terme qui fait référence à une voyelle suivie d’une consonne. C’est important car cela crée un son de voyelle courte, ce qui signifie que la lettre « A » dans le mot se prononce comme « ah ». Si c’était une voyelle longue, cela ressemblerait plus au nom de la lettre.

« Fermez le poing », ordonna Seitz. « Nous fermons cette porte. La consonne empêche cette voyelle de prononcer son nom.

Ce type de leçon est courant maintenant que le district met l’accent sur la soi-disant science de la lecture qui prend de l’ampleur dans tout le pays. Les écoles ont piloté deux nouveaux programmes de lecture pendant quelques semaines en novembre et décembre 2020, alors que les niveaux de cas de COVID-19 montaient en flèche.

Initialement épargnées, les petites villes du Kansas rural ont été tellement débordées que les hôpitaux ont dû transporter les patients à des centaines de kilomètres pour se faire soigner. La mère de Parker, Chelsea Brinson, une assistante médicale, testait des tonnes d’échantillons de COVID dans une clinique. « Tout le monde était stressé », a déclaré Brinson, qui travaille maintenant comme infirmière auxiliaire dans le district.

Les élèves ont commencé à se maquiller. Mais cela signifiait que des pauses de masque ont été ajoutées au calendrier déjà perturbé.

La spécialiste de la lecture Kelly Walters a demandé aux enseignants débordés s’ils voulaient mettre le projet pilote de lecture en attente.

« Cent pour cent de notre personnel a dit : « Non, nous voulons aller de l’avant » », se souvient Walters, qui a tellement lutté pour apprendre à lire qu’elle soupçonne qu’un cas de dyslexie non diagnostiqué est à blâmer.

Le programme qu’ils ont choisi tisse la phonétique et d’autres changements de lecture tout au long du programme. Ces éléments ne sont plus principalement isolés des feuilles de calcul. Le personnel en a fait l’éloge, ce qui a encouragé Walters, qui a testé le matériel sur son plus jeune enfant, qui n’avait que 3 ans à l’époque, alors qu’il était coincé à la maison au début de la pandémie.

« En tant que maman, qui était une lectrice en difficulté, pour offrir ce cadeau -« , a-t-elle dit, puis s’est arrêtée et s’est corrigée. « Je n’aurais pas dû dire que c’était un cadeau, car ce n’est pas un cadeau. C’est un droit.

___

LES ÉLÈVES DE TROISIÈME ANNÉE LISaient COMME LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE

Fin novembre, Noel a enseigné une leçon de science sur le système squelettique. Comme le reste du programme, il intégrait également l’enseignement de la lecture, avec la «structure» parmi les mots de vocabulaire qu’elle a mis en évidence.

« Avez-vous déjà vu une maison en construction ? » a demandé Noël. Les élèves ont laissé échapper des exemples avant qu’elle ne poursuive : « Et ils auront d’abord le bois, et ce sera comme des poutres. »

Elle a ensuite demandé si le mot « structure » était un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe. Pourquoi, demanda-t-elle alors, était-ce l’un des mots de vocabulaire d’une leçon sur le système squelettique ?

Parker a partagé sa réponse : « Parce que notre colonne vertébrale soutient le reste de notre corps. » Noel le récompensa d’un coup de poing.

Parker a commencé l’année en lisant au niveau d’un élève de première année. Il était, Noel, a dit, « embarrassé ». Au milieu de l’année, il semblait bloqué, apprenant de nouvelles compétences, puis semblant tout oublier. Le personnel était inquiet. Il a été signalé pour une évaluation de l’éducation spéciale.

Lorsque la pandémie a fermé les écoles pour la première fois en 2020, Parker était un jardin d’enfants. Sa mère se souvient avoir « paniqué », essayant de savoir quoi faire de lui. Pour lui faire faire ses devoirs, sa grand-mère ou quelqu’un d’autre devait s’asseoir à côté de lui en tout temps. Sinon, a déclaré Parker, il « s’écureuillerait ».

Columbus et de nombreux autres systèmes scolaires ruraux ont rouvert cet automne. Avec une forte opposition aux masques localement, le district a plutôt ajouté des «pare-éternuements» aux bureaux. Mais l’école en personne était loin d’être normale. La pandémie a entravé l’un des outils les plus efficaces des enseignants : les petits groupes.

En règle générale, ils tiraient des enfants de différentes classes pour créer des groupes ciblant des compétences spécifiques, a déclaré Noel. Mais avec COVID, ils essayaient de garder chacune des classes séparées pour limiter la propagation de la maladie. Et puis il y a eu le COVID lui-même. Entre les maladies et les quarantaines, les élèves et le personnel ont manqué deux semaines ou plus d’école plusieurs fois tout au long de l’année.

« Il nous fallait deux jours pour faire quelque chose qui nous en aurait pris un », a déclaré Noel.

Noel a été infecté deux fois, forcé de manquer à nouveau l’école l’automne dernier à cause d’un enfant malade du COVID. Parker a attrapé COVID en première année, manquant deux semaines d’école.

Dans tout le pays, les données fédérales montrent que les perturbations provoquées par la pandémie se sont accompagnées de revers d’apprentissage généralisés, même dans les États qui ont vu les étudiants revenir rapidement à l’apprentissage en personne. Parmi ceux qui affichent les pertes d’apprentissage les plus importantes figurent les élèves de troisième année de cette année, qui étaient à la maternelle lorsque la pandémie a frappé, une année fondamentale pour apprendre à lire.

Désormais, les élèves de Noel et d’autres élèves de troisième année sont sous pression pour maîtriser la lecture avant les années suivantes, où l’alphabétisation est essentielle pour apprendre tout le reste.

___

LES ENFANTS COMMENCENT À SE RATTRAPER, MAIS LENTEMENT

Fin janvier, il était temps de se montrer à «Books and Breakfast», avec des parents, des grands-parents, des frères et sœurs d’âge préscolaire et des amis visitant l’école Highland pour voir ce que les enfants apprenaient. Les élèves se sont étendus autour du bâtiment de l’école, mangeant des beignets et lisant des livres à leurs invités spéciaux.

Alors qu’Emmett lisait à haute voix « Grumpy Monkey », il a obtenu de l’aide avec le mot « découverte » et a avancé, lisant clairement à quel point les bananes étaient « trop ​​sucrées ».

« Avant, je n’aimais pas lire », a déclaré Emmett, qui a commencé l’année en lisant plutôt comme un élève de deuxième année, « mais je viens juste de commencer à lire. »

À la maison, cependant, il résiste toujours à la lecture, a déclaré sa mère, Jessica Mayfield, une technicienne de laboratoire hospitalière de 39 ans. Elle le blâme en partie sur ces jours « horribles » d’apprentissage virtuel. Il y avait des effondrements, et elle s’inquiétait même alors qu’il prenne du retard, avec ces premières années d’école si «cruciales».

Mayfield, elle-même une lectrice avide, ne sait pas ce que le district aurait pu faire de plus. « Je pense, » dit-elle, « c’est juste à prévoir. »

Les évaluations ont montré que 13 des 24 élèves de Noel lisent en dessous du niveau scolaire. Beaucoup d’entre eux sont des enfants qui ont déménagé dans le district au milieu de cette année scolaire. Neuf ont reçu le niveau de soutien dit de niveau trois le plus intensif. Certains de ses élèves ont obtenu des scores si élevés qu’ils ont été évalués pour le programme des surdoués. Dans une rareté, aucun n’est tombé dans le groupe d’enfants de niveau intermédiaire ayant besoin d’un peu d’aide supplémentaire.

C’est une tendance observée ailleurs dans le pays alors que la pandémie a creusé l’écart entre les étudiants les plus performants et les moins performants.

Noel travaille plus dur que jamais pour empêcher ses élèves avancés de s’ennuyer, en leur assignant des projets spéciaux. Grace Epler, une lectrice avancée qui a tendance à terminer ses devoirs plus tôt, passe parfois son temps libre à inventer des problèmes de mathématiques, à aider ses camarades de classe ou à jouer à des jeux éducatifs sur son iPad.

Les tests d’état se profilent, et cela pèse lourdement sur Grace.

« Ils comparent cette école à toutes les autres écoles élémentaires du Kansas, et ça me fait peur », a-t-elle déclaré à l’heure du déjeuner, le poignet dans une attelle rose après un accident de balançoire. « Je pourrais me tromper cinq fois. »

Ceci même si elle lit presque tout ce qui est mis devant elle. Elle aime particulièrement un livre que les enfants ont écrit et illustré eux-mêmes et qui documente ce qui leur manquera le plus dans leur école qui va bientôt fermer, un bâtiment rempli de bizarreries comme des toilettes dans une ancienne cabine de douche.

De nombreux enfants de la classe de Noel progressent, mais pas autant qu’elle le souhaiterait.

« Ces sommets ont augmenté encore plus », a déclaré Noel. « Et les bas, ils ont augmenté, mais ils sont encore un peu plus bas. »

___

LIRE « RÉELLEMENT » DEVIENT AMUSANT

Un jour d’avril, Emmett et Parker tournaient à tour de rôle dans le petit groupe pour obtenir une aide supplémentaire à la lecture. Après avoir parlé des saisons de basket-ball et de softball, le petit groupe a lu à tour de rôle un livre intitulé « Un prince parmi les ânes », avec beaucoup de mots et de schémas d’orthographe qu’ils ont déjà vus.

Parker posa sa main sur son front en lisant : « À la surprise d’Adam, Emma sentait mauvais. Ensuite, une correction rapide : « sentait » à « sourit ».

Aussi imparfait soit-il, quelque chose s’était passé au cours de ces mois d’exercices phonétiques et de travail en petits groupes. Lorsque les tests d’éducation spéciale sont revenus, non seulement cela a montré qu’il n’était pas qualifié, mais il a également fait tellement de progrès qu’il était sur le point de lire au niveau d’un débutant en troisième année.

« En fait, j’aime lire maintenant », a expliqué Parker. Il a décrit des soirées passées sur le canapé avec sa mère, à s’entraîner. Lui et Emmett sont maintenant obsédés par la même série de livres sur un chat super-héros. « C’est juste amusant à faire. »

Lorsque Parker a terminé son tour de lecture, il a eu le choix de choisir qui irait ensuite. Mais il n’a pas choisi Emmett ni aucun des autres enfants.

« Puis-je me choisir? » Il a demandé. Et il a continué à lire.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Heather Hollingsworth, Associated Press