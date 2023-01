Cette destination touristique norvégienne au sommet d’un rocher vieux de 10 000 ans est un délice

Vous devez avoir vu des émissions de voyage et des films pour avoir une idée de la beauté de notre planète. Celles-ci sont tournées dans des lieux inhabituels, illustrant à quel point le monde dans lequel nous vivons est unique. Un de ces clips, présentant le paysage naturel d’un lieu, a fait surface. Tournée à partir d’une caméra drone, la vidéo montre un site touristique inhabituel en Norvège. Il montre des visiteurs, qui semblent si petits qu’ils ressemblent presque à des insectes, au sommet d’une falaise abrupte. Le clip révèle lentement à quel point la falaise est raide et cela pourrait vous donner mal au cœur.

La vidéo a été publiée par le compte Twitter @Rainmaker1973, qui publie souvent des clips aussi intéressants.

Preikestolen est le nom du site touristique norvégien, situé dans le comté de Rogaland. C’est une colline escarpée qui s’élève à 604 mètres ou 1982 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Le sommet de la montagne a un sommet plat de 25 mètres de long et 25 mètres de large. Une étude de Wikipedia indique qu’entre 1,5 lakh et 2 lakh, les gens ont visité cet endroit en 2012. Les informations indiquent que ce pic a dix mille ans. Cette roche a donc été créée pendant la période glaciaire. De plus en plus de visiteurs ont commencé à affluer ici depuis le début du XXIe siècle.

La vidéo virale a probablement été tournée avec une caméra drone. Des centaines de personnes marchent sur la surface plane du pic. Lorsque la caméra se déplace plus loin, alors la hauteur du pic est visible, qui est si élevée que n’importe qui aurait peur de le voir.

Tout en tweetant la vidéo, l’utilisateur a écrit : « Preikestolen est une attraction touristique dans le comté de Rogaland, en Norvège. Preikestolen est une falaise abrupte qui s’élève à 604 mètres (1 982 pieds) au-dessus du Lysefjorden.

La vidéo virale a reçu plus de 2 millions de vues. De nombreuses personnes ont donné leur avis en le commentant. Beaucoup d’autres ont déclaré qu’ils ne visiteraient jamais un tel endroit et que, même s’ils le faisaient, ils ne feraient pas l’erreur de se tenir dans un coin. Les gens ont affirmé que parce qu’il n’y avait pas de clôture dans cette zone, les base jumpers descendaient fréquemment de cet endroit.

