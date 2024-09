Cette destination de l’Arizona a été nommée l’une des meilleures petites villes d’Amérique en 2024. Voici pourquoi

Bisbee connaît un nouveau moment sous les projecteurs nationaux.

La ville du comté de Cochise, qui était autrefois le centre de l’industrie minière de l’Arizona, a été déclarée l’une des meilleures petites villes d’Amérique de 2024 dans une nouvelle liste non classée de Travel + Leisure.

L’article de Travel + Leisure s’ajoute à une liste croissante d’attention nationale et mondiale portée sur Bisbee au cours de l’année dernière. Travel Lemming l’a nommé l’un des 50 meilleurs endroits américains à visiter en 2024. Atlas Obscura Bisbee a été inclus dans sa première Wanderlist, la seule destination américaine présentée.

Bisbee a également été inclus dans le Best Arizona Road Trip Bracket de The Arizona Republic, bien qu’il ait perdu au premier tour contre le vainqueur éventuel, Flagstaff.

Comment Travel + Leisure a sélectionné les meilleures petites villes

Liste des meilleures petites villes américaines de 2024 selon Travel + Leisure a été compilé par un panel de 10 personnes basé sur les suggestions des contributeurs du magazine et des experts de l’industrie du voyage. Les petites villes figurant sur la liste doivent avoir une population inférieure à 25 000 habitants selon les données du recensement les plus récentes, exceller dans leur catégorie et offrir une variété d’activités, d’hébergements et une raison opportune de visiter comme un nouveau festival, un hôtel ou un restaurant notable.

La liste comprend 10 villes, chacune représentée par une caractéristique distinctive. Par exemple, Round Top, au Texas, a été sélectionnée pour ses boutiques exceptionnelles, et Island Park, dans l’Idaho, nichée le long des pics de Yellowstone, a été considérée comme la meilleure petite ville des montagnes.

Pourquoi les rédacteurs de Travel + Leisure aiment Bisbee

Le jury a déclaré Bisbee la meilleure petite ville du désert.

Dans un résumé de Bisbee accompagnant la liste de Travel + Leisure, la collaboratrice Evie Carrick a décrit le centre-ville historique de Bisbee comme « tout droit sorti d’un livre de contes » et a complimenté la facilité de déplacement à pied de la ville, ses magasins et hôtels locaux et les escaliers étroits « dont certains ont été transformés en galeries d’art en plein air ».

L’identité de Bisbee en tant que ville minière fait également partie de son charme. Les visites de la mine Copper Queen donnent aux visiteurs un aperçu de ce que vivaient les mineurs qui s’aventuraient sous la surface de la Terre à la recherche de métaux précieux. Les visiteurs portent des casques de sécurité et des lampes frontales et montent à bord d’un train minier lors de la visite, où les guides décrivent l’expérience minière.

Carrick a écrit que les sites historiques de Bisbee sont « valorisés par une communauté artistique et vivante qui offre à la communauté une cuisine créative, des galeries et de la musique live quasi constante ».

Les meilleures petites villes de 2024 selon Travel + Leisure

Meilleure petite ville balnéaire : Paia, Maui, Hawaï.

Meilleure petite ville de montagne : Parc de l’île, Idaho.

Meilleure petite ville au bord d’un lac : Harbor Springs, Michigan.

Meilleure petite ville du désert : Bisbee, Arizona.

Meilleure petite ville artistique et culturelle : New Hope, Pennsylvanie.

Meilleure petite ville gastronomique et viticole : Élan, Californie.

Meilleure petite ville spa et bien-être : Ouray, Colorado.

Meilleure petite ville pour retraités : Stuart, Floride.

Meilleure petite ville universitaire : Clemson, Caroline du Sud.

Meilleure petite ville commerçante : Round Top, Texas.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : Bisbee, Arizona, nommée l’une des meilleures petites villes d’Amérique par Travel + Leisure