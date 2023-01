Cette démolition de cheminées pourrait vous rappeler l’explosion des tours jumelles de Noida

Vous souvenez-vous comment les tours jumelles de Noida ont été démolies l’année dernière ? Si vous avez réfléchi à la procédure derrière cela, voici la réponse. Des explosifs sont posés sur tout le bâtiment et démolis en quelques minutes. Cela se fait également en prenant plusieurs mesures importantes. Si les explosifs ne sont pas installés correctement, vous devrez peut-être en payer le prix.

Récemment, un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo de la démolition de quelques cheminées, et elle est devenue virale. Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : “Je me demande s’ils facturent plus pour le travail supplémentaire.”

La vidéo virale montre un champ vide avec une usine, des cheminées et un bâtiment rond visible à proximité. Le son des personnes enregistrant la vidéo pouvait également être entendu clairement. Soudain, il y a une explosion des cheminées les unes après les autres. Trois des quatre cheminées tombent dans une direction, et une tombe dans la mauvaise direction et entre en collision avec un bâtiment, le faisant se désintégrer comme un jeu de cartes. Les personnes qui font la vidéo semblent également surprises.

Plusieurs usagers ont réagi à la démolition. L’un d’eux a déclaré : “Le bâtiment à proximité, tant qu’il n’est pas touché, aura un 1/2 pouce de poussière.” été coupé avec ce résultat souhaité.”

Un autre utilisateur a déclaré : “Ces personnes sont brillantes dans ce qu’elles font, c’était probablement leur tour de passe-passe et une bonne économie d’argent aussi.”

Un autre a écrit : « Ils ont probablement utilisé le même explosif qu’ils ont utilisé sur les tours jumelles. Un peu trop puissant sur différents matériaux de construction.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici