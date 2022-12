Cette demeure unique tombe à la fois dans le Maharashtra et le Telangana

Une famille partage une maison unique en Inde. La famille Pawar, composée de 13 membres, partage sa maison le long de la frontière de deux États. Selon un rapport de l’ANI, la maison est érigée en rejoignant la frontière du Maharashtra et du Telangana. L’emplacement de la maison serait dans le village de Maharajaguda qui tombe dans le tehsil Simavarti Jivati ​​du district de Chandrapur. Uttam Pawar, le chef de famille, a déclaré à l’agence de presse que la famille payait des impôts fonciers aux deux États depuis des années. Cependant, ils bénéficient également des régimes bénéficiaires des deux États.

Notamment, les véhicules que la famille possède portent également les numéros d’immatriculation de Telangana et de Maharashtra. La structure de la maison est plus complexe, les 10 pièces sont réparties dans les deux états, apparemment quatre de ses pièces tombent à Telangana, tandis que quatre autres dans le Maharashtra. La cuisine est située à Telangana, tandis que la chambre et le hall sont à Maharashtra. Le problème est survenu en 1969 lorsque le différend entre les deux États a été officiellement réglé. Il a laissé la maison Pawar divisée en deux états. Cependant, la famille déclare qu’elle n’a aucun problème à payer des impôts dans les deux États.

“Notre maison est divisée entre le Maharashtra et le Telangana, mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons eu aucun problème avec cela, nous payons l’impôt foncier dans les deux États et profitons des régimes des deux États”, a déclaré Uttam Pawar à l’ANI. Apparemment, la Cour suprême a statué dans la décision en faveur de Maharastra, mais Telangana continue de revendiquer le village comme le sien.

Voyagez entre deux états en quelques secondes 💀— Sushant (@traderssjadhav) 15 décembre 2022

Les photos de la maison d’Uttam Pawar sont devenues virales sur Internet, laissant les utilisateurs de Twitter surpris. L’un d’eux, tout en réagissant à la situation familiale du Pawar, a commenté: “Voyagez entre deux États en quelques secondes.”

Un autre a déclaré: “Famille chanceuse bénéficiant des régimes des deux États.”

Famille chanceuse profitant des projets des deux États.— Theegulla Shiv Kumar Goud (@shivagoudSk) 15 décembre 2022

Un autre a plaisanté, “RIP aux livreurs à domicile, pour confusion d’adresse.”

Lol, Rip aux livreurs à domicile, pour confusion d’adresse xD— Sushant (@traderssjadhav) 15 décembre 2022

La maison de 10 pièces est partagée entre Uttam et son frère Chandu Pawar.

