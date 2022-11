Cette demande de congé d’un étudiant UP est la meilleure chose jamais partagée sur Internet

À l’école, on nous a tous appris à rédiger une demande de congé. Nous avions l’habitude de les écrire pendant les examens ou lorsque nous avions besoin d’informer l’enseignant du motif du congé. Que ce soit l’anglais, l’hindi ou n’importe quelle langue régionale, chaque lettre a un certain motif. Cependant, un ancien poste partagé par un agent des services administratifs indiens (IAS) Arpit Verma concerne une demande de congé rédigée par un étudiant.

L’étudiant, originaire de Bundelkhand, dans l’Uttar Pradesh, a écrit la lettre en langue Bundeli. Il est élève au secondaire.

Le corps de la lettre disait : « Mahanubhav, Toh Masaheb eso hai ki do din se chadh raho hai jo bokhar aur upar se naak beh rahi soo alag. Jey ke maare hum school nhi aa paaye, soo tamhai pao pr ke nivedan aahe ki do-teen din ki chhuti de dete, toh bado aacho rehto agar hum nhi aaye toh kon so tamho school band ho jey. Tamho Aagyakari shishay, Kalua (Cher monsieur, je me sens fiévreux depuis deux jours. En plus, j’ai le nez qui coule. Je vous demande de m’accorder deux à quatre jours de congé. Même si je ne le fais pas venez à l’école, elle ne sera pas fermée, votre sincèrement Kalua).

L’officier a écrit la légende du message en hindi, “Chhuti ke liye aavedan patr (demande d’autorisation)”.

Les utilisateurs du site de micro-blogging s’amusent à réagir à la publication. « Raisons pour lesquelles je ne quitterai pas cette application », a écrit l’un des utilisateurs.

Une autre personne a ajouté : “Ab ka to ma bhe ya wali application du ga college ma (je ferai également une demande de congé similaire dans mon collège).”

Une autre personne a commenté: “Belle application pour tous les étudiants.”

La vidéo a reçu plus de 9 500 likes et 1 200 retweets depuis sa mise en ligne.

