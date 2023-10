« Cette décision a coûté des vies » : l’affaire des données Covid dégonfle encore davantage la campagne de Ron DeSantis

UN Un règlement judiciaire concernant des données retenues sur Covid-19 qui, selon les critiques, ont coûté des milliers de vies a dégonflé la personnalité de Ron DeSantis en campagne électorale en tant que guerrier courageux de la liberté qui a maintenu son État ouvert pendant un pic meurtrier de la pandémie.

Cela arrive à un moment charnière pour le gouverneur de Floride, dont la course à l’investiture présidentielle républicaine est embourbée dans difficultés financières et réduction des chiffres des sondages dans les premiers États primaires.

DeSantis invoque le récit du « croque-mitaine » chinois au milieu d’une campagne agitée En savoir plus

Parmi les efforts déployés par DeSantis pour tenter d’arrêter sa glissade parmi les partisans de la ligne dure républicaine, citons le fait de se positionner comme un champion de la « liberté médicale »et défiant les directives fédérales en matière de santé pour déconseiller aux Floridiens de prendre de nouvelles injections de rappel de Covid-19.

Le règlement met fin à une bataille juridique de deux ans entre l’administration DeSantis et une coalition de démocrates, de défenseurs du gouvernement ouvert et de médias qui a débuté en juin 2021 lorsque le ministère de la Santé de Floride mises à jour quotidiennes terminées des cas, décès et vaccinations de Covid sur son tableau de bord en ligne.

Le ministère paiera la facture juridique de 152 000 $ des plaignants et reprendra la publication régulière des données qui, selon l’équipe de communication de DeSantis, n’étaient plus nécessaires à l’époque parce que les cas avaient « considérablement diminué » et que la Floride « revenait à la normale ».

En réalité, comme DeSantis a rejeté les reportages sur la pandémie comme étant «hystérie médiatique« , la variante Delta du virus commençait tout juste à s’installer, et les cas et les décès ont augmenté, à un enregistrer 385 par jour en Floride d’ici septembre 2021. Simultanément, la Floride a dirigé la nation dans les hospitalisations pédiatriques Covid.

Les critiques ont surnommé DeSantis « le joueur de flûte de Covid, conduisant tout le monde du haut d’une falaise », alors qu’il allait de l’avant avec un décret interdisant les mandats de masques dans les écoles, ayant déjà signé une loi s’accordant un droit de veto sur les mandats de coronavirus fixés par les municipalités.

« Vingt-trois mille Floridiens sont morts pendant la poussée du Delta, et non seulement l’administration DeSantis a restreint les informations sur Covid pendant cette période, mais elle a minimisé à plusieurs reprises la gravité de l’épidémie pour s’adapter à son récit politique et aider DeSantis à se présenter à la présidence. Cette décision a coûté des vies », a déclaré Carlos Guillermo Smith, un ancien membre du Congrès démocrate qui a intenté une action en justice contre le département de la santé de Floride, rejoint plus tard par le Florida Center for Government Accountability.

« Nos chefs d’établissement avaient du mal à prendre des décisions éclairées sur la manière d’atténuer la propagation du Covid, qu’il s’agisse de politiques de masquage ou de distanciation sociale, ou d’autres stratégies. Ils avaient besoin de données, ils avaient besoin d’informations, mais l’État les a rendues indisponibles, puis a déclaré qu’elles n’existaient pas.

«Tous les Floridiens ont le droit constitutionnel d’accéder aux archives publiques et de les recevoir en temps opportun. Et ce qui est intéressant dans les arguments du gouverneur sur le Covid, c’est qu’il parle à plusieurs reprises de donner aux gens le choix en matière de masques et de vaccinations, mais sans données critiques de santé publique, comment peuvent-ils faire des choix éclairés ?

Smith a déclaré que le règlement était devenu inévitable lorsqu’une cour d’appel a ordonné au ministère de la Santé plus tôt cette année de produire des documents contenant des données Covid qui, selon lui, n’existaient pas.

« L’administration DeSantis a été prise en flagrant délit de mensonge au sujet de l’existence de ces documents publics devant le tribunal, affirmant à plusieurs reprises que les documents que nous demandions n’existaient pas, puis affirmant que même s’ils existaient, ils ne les partageraient pas parce qu’ils étaient en quelque sorte exemptés. , » il a dit.

Dans une déclaration au Guardian, le ministère de la Santé de Floride a noté que le règlement n’incluait aucun aveu d’acte répréhensible ou de violation d’une quelconque loi, et que l’État avait toujours communiqué ses données aux Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« Il est regrettable que nous ayons continué à gaspiller les ressources gouvernementales en nous disputant sur le formatage des données avec des épidémiologistes en fauteuil qui n’ont aucune formation ni aucune expertise », a déclaré le porte-parole du département, Jae Williams, en s’adressant à Smith.

Williams a déclaré qu’il était inexact de dire que DeSantis avait « perdu » un combat judiciaire. « Le gouverneur DeSantis n’est pas partie à l’accord de règlement », a-t-il déclaré.

Les analystes de la santé publique se sont quant à eux félicités de la reprise de la publication des données Covid et ont déploré la « politisation » à la fois du processus et du virus.

« Il n’y a aucune excuse valable pour dissimuler des informations au public, sauf dans les rares cas où l’on craint de bonne foi que la divulgation de certaines données provoquerait la panique, et que la panique elle-même causerait plus de dégâts que la rétention des données. Je ne pense pas que cela soit justifié ici », a déclaré Jay Wolfson, professeur distingué de santé publique, de médecine et de pharmacie à l’Université de Floride du Sud.

« C’était malheureux, car cela n’a pas seulement politisé tout ce que nous faisions concernant la maladie, mais aussi la médecine et la science. Cela a réduit la confiance du public et sa conviction qu’il existait une source scientifique de qualité derrière le médicament sur lequel il pouvait compter, et cela lui a donné moins de confiance.

Wolfson a ajouté que la confusion du public était compréhensible lorsque les agences fédérales de santé telles que le CDC recommandaient des rappels de vaccination, tandis que le chirurgien général de l’État trié sur le volet par DeSantis mettait en garde contre elles.

« Il existe un vieux terme appelé « dépôt sacré de la médecine ». Cela suggère qu’il existe une relation spéciale que les gens entretiennent avec leur médecin, une confiance selon laquelle si vous avez des questions, vous consultez votre médecin », a-t-il déclaré.

« La politisation n’a pas aidé parce que même les médecins ne savaient pas quoi faire. En Floride, on s’est demandé : « Dois-je exiger que mes patients se fassent vacciner ? Est-ce que je le suggère, ou est-ce que je cours le risque, certainement récemment, d’être sanctionné par l’État si je le fais ?

Pour Smith, un éminent critique de DeSantis, cet épisode marque un nouvel échec dans la course au ralentissement du gouverneur à l’investiture présidentielle de son parti.

« Les gens sont en grande partie passés de Covid à des problèmes plus urgents qui ont un impact sur leur vie, l’assurance des biens, la hausse des coûts et des prix en Floride, l’accès aux soins de santé, au logement, il y a tellement de choses dans l’esprit des gens dont le gouverneur ne parle pas et ne le fait pas. Je n’ai aucune solution pour cela », a-t-il déclaré.

« Il a lancé sa campagne présidentielle en poursuivant sa guerre contre les guerres éveillées et culturelles, l’idéologie de genre et toutes sortes de choses. Lorsque les électeurs républicains en ont eu assez, il s’est penché sur son bilan sur le Covid, qui ne lui a toujours pas valu de points. Il change constamment de sujet pour voir ce qui colle, mais en fin de compte, quoi qu’il vende, les gens ne l’achètent pas.