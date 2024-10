Cette danseuse de pole de Los Angeles de 71 ans défie les attentes – et la gravité

Vêtue de talons fluo de 7 pouces et de bottines jaunes translucides, Mary Serritella défiait la gravité et les attentes un mercredi soir au Bourbon Room d’Hollywood.

Tournant gracieusement autour d’un poteau argenté au son d’un medley disco, elle a contorsionné son corps dans une série de positions improbables avec des noms encore plus improbables comme « The Chopstick », « The Jade Split » et « La scission du Soleil Noir « – un spectacle dans lequel elle a saisi le bâton entre son ventre et sa cuisse et s’est suspendue la tête en bas en tenant un pied dans chaque main.

C’était une démonstration éblouissante de flexibilité et d’athlétisme sensuel et la foule a adoré. Mais lorsque Serritella, qui se produit sous le nom de Mary Caryl, a révélé après la représentation de septembre qu’elle venait de fêter son 71e anniversaire, la salle a explosé. Une jeune femme au premier rang a levé le poing en l’air. Un autre s’est incliné, rappelant le passage « Nous n’en sommes pas dignes » de « Wayne’s World ».

« Vous ne le perdrez jamais si vous ne le lâchez jamais », a déclaré Serritella au public. « Et il y a cinq ans, j’ai subi une arthroplastie de la hanche. Je suis une femme bionique !

La foule rugit à nouveau.

Christina Calph, qui a réservé Serritella pour se produire ce soir-là au Comedy Pole Show qu’elle anime, a déclaré que Serritella était une source d’inspiration.

« Je la vois et je pense : ‘Oh mon Dieu, je peux être belle pour le reste de ma vie », a déclaré Calph.

Dans une ville où les procédures de vieillissement peuvent être aussi routinières que le nettoyage des dents, les prouesses de Serritella en pole dance nous rappellent que vieillir ne signifie pas nécessairement renoncer à la beauté, à la sexualité, à la force ou aux activités que vous aimez.

Serritella porte toujours des talons hauts, se produit en bikini et publie des vidéos d’elle sur Instagram . Elle s’entraîne au moins cinq fois par semaine pour maintenir la force et la flexibilité du haut du corps nécessaires pour grimper sur un poteau et se plier, se tordre et s’enrouler dans des positions qui semblent impossibles pour la plupart des femmes de plusieurs décennies sa cadette.

Serritella à la machine à coudre chez elle à Northridge. Elle coud souvent ses propres costumes de pole dance. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

Elle souffre encore de certains désagréments liés à l’âge : l’arthrite rend difficile la préhension du bâton et il y a eu cette arthroplastie de la hanche.

« Quand je me réveille le matin, je suis un peu plus raide qu’avant et, très tôt, je me suis foulé le genou », a-t-elle déclaré. « Mais c’est comme cette vieille prière de sérénité : acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer et changez celles que vous pouvez. »

Serritella, qui vit à Northridge, a commencé la pole dance en 2010, à l’âge de 57 ans, la même année où le plus jeune de ses trois enfants a obtenu son diplôme universitaire. Une amie du comité de collecte de fonds de l’école de ses enfants a mentionné qu’elle avait commencé à suivre des cours de pole dance dans un gymnase. Sur un coup de tête, Serritella a demandé si elle pouvait venir. Elle n’a pu apprendre que quelques mouvements avant que le gymnase n’interrompe le cours, mais elle est devenue accro.

«Je n’étais pas bon. Je ne pouvais pas grimper au poteau. Je ne pouvais rien faire», a-t-elle déclaré. « Mais je le voulais. »

Serritella s’étire à la maison. Elle fait de l’exercice au moins cinq fois par semaine pour maintenir la force et la flexibilité du haut du corps nécessaires pour grimper sur un poteau. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

Elle a trouvé d’autres studios où s’entraîner, notamment le Vertitude LA à Canoga Park et la Choreography House à North Hollywood (maintenant fermée), restant parfois trois cours en une seule soirée.

« Tous deux avaient des propriétaires et des instructeurs incroyables et ils faisaient venir d’autres instructeurs incroyables du monde entier, donc j’ai l’impression d’avoir reçu la meilleure formation », a-t-elle déclaré.

La pole dance moderne est née dans les clubs de strip-tease dans les années 1950, mais est devenue plus grand public au cours des dernières décennies, des gymnases et des studios-boutiques qui enseignaient cette activité ont vu le jour à travers le pays. Depuis 2009, la Fédération internationale des sports de pole et d’autres organisations ont fait pression pour que la pole dance soit pratiquée. inclus dans les Jeux olympiques . (En bref, ils sont sur une montée).

À mesure que la pole dance est devenue plus populaire en tant qu’exercice et sport, une variété de styles ont émergé. Certains artistes mettent l’accent sur l’athlétisme et les figures aériennes, d’autres sur la narration et la résonance émotionnelle. La sexualité brute reste un pilier de nombreuses routines. Serritella les a tous embrassés.

« Je me souviens d’avoir suivi un cours avec un agent de libération conditionnelle qui enseignait tous ces mouvements trash sur le poteau et la chaise », a-t-elle déclaré. « Je me suis dit : ‘OK, c’est moi à 57 ans et j’apprends toutes ces choses amusantes.' »

Serritella a remporté de nombreux prix pour la pole dance au fil des ans. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

En 2011, elle participe à son premier concours de pole dance dans la catégorie master 40 ans et plus, trois mois seulement après avoir commencé à suivre des cours. Les organisateurs de la compétition, la Pole Sport Organisation, l’ont appelée un mardi pour lui demander si elle participerait le samedi prochain. C’était un délai ridicule, mais elle avait un costume en tête et travaillait sur une routine, alors elle a dit oui.

«Je me suis dit : « Suis-je folle ? » », a-t-elle déclaré. « Mais ma personnalité a toujours été de faire les choses et de ne pas avoir peur. »

Sa première performance solo a eu lieu lors d’un showcase organisé par Vertitude. Elle s’est déguisée en Mme Noël et a dansé sur « Santa Baby ». Plus récemment, en 2023, elle a remporté la première place de sa division au Pole Art Italy, un concours international pour une performance country sur le thème de la « danse et de la romance » sur un medley de « These Boots Are Made for Walking », « I Only Date Cowboys ». » et « Dame ». Elle portait des bottes de cowboy roses, un chapeau de cowboy rose perlé, un soutien-gorge de sport noué sur le devant et un short en jean.

« Le burlesque et la comédie sont mes styles préférés », a-t-elle déclaré. « Certains danseurs aiment vraiment la musique dramatique. Ce n’est pas moi.

Serritella a maintenu sa flexibilité grâce à la pole dance compétitive. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

Sa famille a surtout soutenu sa danse. Tony, son mari depuis 33 ans, a rappelé que sa femme avait animé une émission de télévision publique locale intitulée « Images With Mary Caryl » dans les années 90 et qu’en 2012, elle était apparue dans « Alt for Norge », une émission de télé-réalité qui réunit les Américains de Norvège. ascendance norvégienne pour relever des défis culturels.

« Rien de ce qu’elle fait ne me surprend », a-t-il déclaré.

Quant à ses enfants, Serritella a déclaré que sa fille avait adoré quand elle commençait la pole dance, mais qu’il avait fallu plus de temps à ses fils pour s’en sortir.

« Je pense qu’ils ont été choqués que j’aie ce côté amusant », a-t-elle déclaré. Pourtant, son deuxième fils et sa femme étaient dans le public lorsqu’elle s’est produite au Bourbon Room.

« J’ai appris à m’y habituer », a-t-il déclaré.

Parmi ses jeunes amis de pole dance, Serritella est une héroïne. Teresa Fischer, enseignante à Luscious Maven, le studio de North Hollywood où Serritella danse actuellement, la décrit comme « une légende de l’industrie ». Stephanie Pozos, une autre amie du studio, a dit qu’on ne pouvait pas la quitter des yeux.

« Elle a un flow incroyable et elle sait vraiment comment montrer ce pour quoi elle est douée et exploiter ses points forts », a déclaré Pozos.

Angelina Medina, qui a commencé la pole dance il y a 2 ans et demi, a déclaré que le style de Serritella ressemble beaucoup à sa personnalité : pétillant et envoûtant.

«J’aime le fait qu’elle défie le récit de la société», a-t-elle déclaré. « Je viens d’avoir 33 ans et la société nous dit, en tant que femmes, que la vie est finie après 30 ans. Ce n’est vraiment pas le cas. »

Serritella a une formation en beauté. Elle vend du maquillage à domicile, conçoit et vend une ligne de vêtements de pole dance, et a travaillé comme consultante en image, aidant les femmes avec leur coiffure, leur maquillage et leur garde-robe. Lorsque ses amis et clients lui demandent des conseils beauté, elle est heureuse de répondre.

Serritella se produit devant un public lors du Comedy Pole Show au Bourbon Room à Hollywood en septembre. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

« Mes deux grands principes sont de boire de l’eau et de continuer à bouger pour vous aider à éliminer tout ce que vous absorbez », a-t-elle déclaré. «Souvent, vous voyez des gens de mon âge qui ont les yeux gonflés et des ballonnements. C’est de cela qu’il s’agit : le manque d’eau, le manque de mobilité.

D’autres conseils incluent le port du fond de teint tous les jours pour emprisonner votre crème hydratante et protéger votre peau des éléments. Mangez sainement, mais ne vous inquiétez pas d’être parfait. Et se faire plaisir est une partie importante de la vie, qu’il s’agisse d’un nouveau rouge à lèvres, d’une part de gâteau d’anniversaire ou d’un café avec un ami.

Tout cela est utile (et j’ai commencé à mettre du collagène dans mon café après qu’elle m’a dit qu’elle le faisait depuis 10 ans), mais le véritable super pouvoir de Serritella est sa capacité à vaincre la peur enracinée du vieillissement dans la société et à vivre la vie qu’elle souhaite.

« Très souvent, au fil des années, les femmes me disaient des choses comme : ‘Je ne peux plus porter de talons’ ou quoi que ce soit d’autre, et je mettais une bulle psychologique autour de moi », a-t-elle déclaré. « Je ne voulais tout simplement pas absorber cette attitude de ‘je ne peux pas’. »

Il faudra peut-être plus de travail qu’auparavant pour qu’une femme plus âgée se sente belle et forte, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas possible, a-t-elle déclaré. Si vous voulez faire quelque chose, essayez-le.

« Nous disons que nos enfants sont notre avenir, et c’est vrai, mais nous le sommes aussi », a-t-elle déclaré.

Serritella dans les coulisses avant de se produire lors du Comedy Pole Show au Bourbon Room en septembre. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

De retour au Bourbon Room, Serritella s’est glissée dans le public après sa performance, ressemblant moins à une bombe qu’à une maman sexy en jean et débardeur gris. Elle portait toujours ses talons de 7 pouces. Elle ne trouvait pas ses chaussures de tennis dans le salon vert. Lorsque les lumières se sont éteintes et que le prochain acte a commencé, elle s’est laissée tomber à quatre pattes et a rampé à travers la foule jusqu’à son siège. Elle ne voulait déranger la vue de personne.

L’interprète suivante était une bande dessinée nommée Annie Lederman, qui est de trois décennies la cadette de Serritella. Elle est montée sur scène et a observé la foule.

« Je dois suivre Mary? » » dit-elle, découragée.

Le public a ri avec sympathie.