Cette danse BTS sur la chanson Jehda Nasha d’Ayushmann Khurrana est trop belle pour être ignorée

La chanson punjabi Nasha, qui a été initialement publiée en 2019, a gagné en popularité dans tout le pays après être devenue un succès sur les bobines Instagram. À tel point qu’il a été recréé par le compositeur Tanishk Bagchi, sous le titre Jehda Nasha, pour le très attendu film bollywoodien d’Ayushmann Khurrana – The Action Hero. Bien que la version remixée de la chanson ait reçu une réaction mitigée, une vidéo du groupe sud-coréen populaire BTS grognant sur les airs du numéro de danse a conquis le cœur de beaucoup sur les réseaux sociaux.

Récemment, un clip édité de BTS secouant une jambe à Jehda Nasha est devenu viral sur Internet. La vidéo a d’abord été partagée par une poignée nommée “Qualiteaposts” sur Instagram, et elle a depuis attiré l’attention d’ARMY, le fan club de BTS, sur la plateforme de partage de photos. Les pas du groupe correspondent si bien au morceau plein d’entrain qu’un premier coup d’œil à la vidéo ferait croire à n’importe qui que la chorégraphie du septuor était réglée sur Jehda Nasha.

« Pourquoi est-ce que ça correspond si bien ? » lire la légende de la publication Instagram.

Découvrez la vidéo virale de BTS ci-dessous :

Cependant, la vidéo provient en fait de la session de salle de pratique de BTS pour leur chanson à succès Dynamite, qui est sortie en 2020.

Peu de temps après que le clip édité ait fait surface sur Instagram, plusieurs utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires de la publication pour partager leurs réactions. Un fan de BTS a fait remarquer: “Leur chorégraphie va bien avec chaque chanson et c’est le pouvoir de BTS.” Un autre a jailli: «C’est établi ATP. B dans BTS est BOLLYWOOD. Un troisième utilisateur a fait l’éloge du groupe en écrivant: «Un autre jour de ‘BTS ne suit pas le rythme. Le rythme suit celui de BTS.

Depuis sa publication, la vidéo virale a recueilli plus de 4 000 vues et plus de 50 000 j’aime sur Instagram.

Que pensez-vous de la chorégraphie synchronisée de BTS avec Jehda Nasha ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici