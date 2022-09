Cette crème glacée au poulet au beurre fait hurler les internautes sous le choc

La cuisine fusion prend de l’ampleur dans le monde. La nouvelle tendance nécessite la fusion de différentes cuisines et est testée par la plupart des gens à grande échelle. Alors que la demande augmente, de nombreux restaurants ont réussi à développer des plats fusion uniques. De Mango Maggi à Cramosa, les gens ont donné des rebondissements bizarres aux recettes de base. Dans une autre recette de ce type, un utilisateur d’Instagram a partagé une vidéo de la crème glacée au poulet au beurre. “Voudriez-vous essayer cette CRÈME GLACÉE AU POULET AU BEURRE ?” lire la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir le chef en train de préparer une glace au poulet au beurre. Sur le dessus, il ajoute un plus tard de chutney à la menthe. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 3 000 likes. “Quelque chose de très différent”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Qu’est-ce que c’est que ce putain de meurtre ???😭😭… Je ne comprends pas qui a été assassiné ici… la glace… ou le poulet au beurre ??

Ce n’est pas la première fois que le poulet au beurre est expérimenté. Plus tôt, un utilisateur de Twitter a partagé des images du très épique Mac and Cheese au poulet au beurre. « La cuisine réconfortante indienne rencontre la cuisine réconfortante américaine. Macaroni au fromage et au poulet au beurre », a-t-il écrit dans la légende en partageant trois images alléchantes du plat.

“Si vous n’aimez pas ce plat, laissez-moi citer le très sage @TobeNwigwepour vous” Si discret, vous êtes juste ici pour détester, ne me suivez pas. Ne soyez pas dans mon commentaire en n’écrivant aucun essai, ne me suivez pas. Ce commentaire est venu alors que le plat a reçu une réponse mitigée de la part des internautes. Alors que peu ont dit qu’ils aimeraient y goûter, d’autres ont demandé à l’abandonner.

Dans une autre recette de cuisine fusion, un plat est devenu viral, appelé le “Cramosa”. Partagé par l’utilisateur de Twitter Priyal, le plat est un amalgame de plats de rue indiens Samosa et de croissants spéciaux pour le petit-déjeuner français. Comme si cela ne suffisait pas à choquer les internautes, le plat est servi avec une trempette à la menthe, reconnue en Inde comme le très célèbre “Pudine ki chutney”.

