Cette créature immortelle peut créer une forme de cancer contagieuse : ScienceAlert

Les créatures ressemblant à des méduses, appelées hydres, peuvent développer des tumeurs si elles sont suralimentées, ce qui peut à son tour être transmis à leur progéniture clonée.

Une nouvelle étude sur ce phénomène bizarre révèle non seulement des détails sur le processus chez les hydres, mais améliore également notre compréhension des formes transmissibles de cancer en général.

Bien que les tumeurs soient un risque inévitable pour un être multicellulaire, il existe heureusement peu d’exemples de cancer qui peuvent être transmis entre individus. Les plus connus sont deux qui affectent le diable de Tasmanieun autre exemple affecte les chiens, et 11 observés chez les bivalves.

Bien sûr, nous souhaitons comprendre comment les cancers contagieux apparaissent en premier lieu ; notamment pour éviter de les faire apparaître d’une manière ou d’une autre dans notre propre espèce, mais aussi dans l’espoir de protéger d’autres créatures des terribles souffrances auxquelles les diables de Tasmanie sont confrontés en raison de leur maladie tumorale faciale.

Mais tous ces cas connus de cancer transmissible étaient déjà bien établis au moment où nous les avons découverts, c’est ce qu’a déclaré l’écologiste évolutionniste Sophie Tissot de l’Université de Californie à Los Angeles. Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et son équipe a dû adopter une approche différente pour retracer les origines des cancers contagieux.

Par chance, une créature d’eau douce apparentée aux méduses et aux anémones de mer a développé spontanément des tumeurs dans un Expérience en laboratoire il y a 15 ans en réponse à la suralimentation.

Hydra oligactis, une créature d’eau douce apparentée aux méduses et aux anémones de mer, considérée comme « immortelle » à bien des égards, se reproduit de manière asexuée, en se clonant en formant de petits bourgeons qui se détachent pour devenir une créature physiquement séparée mais génétiquement identique.

Ce modèle, associé à sa propension à former des tumeurs dans des conditions de laboratoire, montre un potentiel pour la recherche sur la génétique du développement du cancer. Tissot et ses collègues ont entrepris de montrer à quel point ce modèle peut être précieux pour comprendre l’évolution des cancers transmissibles.

« En utilisant Hydra oligactisqui présente un développement tumoral spontané qui, dans certaines souches, est devenu transmis verticalement, cette étude présente la première observation expérimentale de l’évolution d’une tumeur transmissible », ont déclaré les auteurs écrire.

« Ce travail apporte donc la première contribution à la compréhension des conditions d’émergence des cancers transmissibles et de leurs conséquences à court terme pour l’hôte.

Ils ont collecté 50 hydres du lac Montaud en France et les ont préparées à une vie en laboratoire.

Pour garantir un taux élevé de développement tumoral, de bourgeonnement et donc des chances accrues de transmission tumorale, les chercheurs ont nourri certains de ces polypes avec une quantité excessive de larves d’artémias cinq fois par semaine, imitant les conditions qui ont provoqué le développement de la tumeur dans un étude antérieure.

Dix-neuf de ces hydres suralimentées, qui étaient couvertes de tumeurs après deux mois, ont été sélectionnées et leurs bourgeons ont été prélevés et cultivés dans les mêmes conditions. Les chercheurs ont suivi ce processus sur cinq « générations » de bourgeons clonaux formant des tumeurs, en les sélectionnant parmi leurs pairs non tumoraux pour engendrer la génération suivante.

Pour s’assurer que les tumeurs étaient transmises par les parents plutôt que d’apparaître spontanément à chaque génération, les chercheurs ont étudié les descendants d’hydres indemnes de cancer. Les hydres issues de parents atteints de tumeurs étaient quatre fois plus susceptibles de développer des tumeurs que celles dont les parents n’en avaient pas, même si toutes les hydres étaient génétiquement identiques.

Grâce à tout cela, les chercheurs ont confirmé que des tumeurs peuvent effectivement être induites dans Homo oligactis, et ce taux de transmission peut augmenter avec le temps.

Ils ont également remarqué que la cinquième génération d’hydres porteuses de tumeurs transmissibles commençait à montrer des changements dans les caractéristiques de leur cycle biologique par rapport à leurs homologues sans tumeur. Ils ont donc accru leurs investissements dans la reproduction asexuée avant que la tumeur n’ait eu la chance de se développer, le bourgeonnement ralentissant après l’installation des tumeurs.

Cela semble aller de pair avec un autre changement, dans lequel la mortalité des bourgeons était plus élevée après l’apparition de tumeurs.

« TCes modifications suggèrent un ajustement des traits du cycle de vie de l’hôte pour compenser les coûts de la tumeur en produisant plus de bourgeons lorsqu’ils ont plus de chances de survivre et de rester sans tumeur », expliquent Tissot et ses collègues. écrire.

Ils notent que la rareté des cancers transmissibles pourrait être davantage due au manque de conditions environnementales propices à leur propagation, puisque au moins dans cette étude, l’acquisition de la transmissibilité ne semblait pas être un problème pour les cellules tumorales.

Si c’est vrai, ils conclure« « Il est crucial de prendre en compte ces aspects dans l’étude des écosystèmes perturbés par les activités humaines, car ils pourraient potentiellement modifier les conditions favorisant la propagation des cancers transmissibles. »

Cette recherche a été publiée dans Actes de la Royal Society B.