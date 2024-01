Cette créatrice s’est inscrite pour travailler pour son amie de lycée

Nous pouvons gagner des revenus grâce aux produits disponibles sur cette page et participer à des programmes d’affiliation.

Pour un architecte d’intérieur, le 9h à 17h est encore plus amusant lorsque le client est un vieil ami. Emma Shone-Sanders, fondatrice du studio basé à Londres Conception et çaet Alex, le propriétaire de cette maison, allez chemin de retour, jusqu’au lycée, en fait. “En grandissant, nous nous préparions à sortir ensemble et à parler de mode, de garçons, des trucs habituels”, dit Shone-Sanders en riant. Lorsqu’Alex a acheté son tout premier appartement à Londres, leurs discussions ont porté sur les intérieurs. «Lorsque nous avons travaillé ensemble sur sa maison, j’ai appris à mieux connaître ses goûts», ajoute-t-elle.

Quelques années plus tard, en 2019 : Alex, qui attendait son premier enfant avec son mari Chris, s’est à nouveau tournée vers son amie. L’objectif était de créer une maison ludique en pensant à leur famille grandissante, mais avec de nombreux coins pour adultes, comme un bar de mauvaise humeur au sous-sol. “Ils sont tous deux avocats avec un travail intense, ils voulaient donc un endroit relaxant où ils pourraient se détendre”, explique Shone-Sanders.

Réalisées en deux phases principales – programmées juste au moment où Leni (aujourd’hui âgée de 4 ans) et Jago (11 mois) sont venues au monde – les visites sur place ont remplacé leurs rattrapages au café. Mais bien sûr, la beauté de décorer la maison de votre ami est de pouvoir venir une fois que tout est terminé et simplement passer du temps. Dans ses propres mots, Shone-Sanders explique comment elle a fait de cette maison un sanctuaire accueillant pour la famille de cinq personnes (Rosa la chatte incluse).

La première chose que j’ai achetée pour le projet :

Outre un magnifique bol que j’avais ramené du Maroc (qui était en fait mon cadeau de mariage au couple), j’ai aidé à réduire les achats essentiels comme les lits et le canapé. J’ai été attiré par le canapé Fogia Retreat car, bien qu’il soit contemporain, sa forme simple convenait au décor plus traditionnel. C’est aussi super confortable.

Le nouvel artisan que j’ai découvert :

J’ai trouvé Conor à Finitions CMG; il se spécialise dans les applications de peinture inhabituelles telles que le béton ciré (que nous avons utilisé dans toutes les salles de bains), Clayworks (un plâtre naturel qui orne les murs de la cuisine) et Bauwerk, une peinture à la chaux. Cette dernière est différente de la peinture normale : vous trempez le pinceau [the can and] puis retirez la majeure partie de l’excédent. Le but est de réaliser des motifs de nuages ​​texturés (pour l’avoir utilisé chez moi, je sais à quel point c’est différent [compared] à l’émulsion). C’était génial d’avoir un seul artisan plutôt que de coordonner un trio de spécialistes. Je travaille avec lui sur d’autres projets maintenant.

Le détail sur lequel je devais vendre le propriétaire :

La porte de la douche de la salle de bain principale était un point de friction car c’était une véritable folie. Je l’avais toujours eu en tête, mais étant une pièce sur mesure fabriquée en laiton par le constructeur puis trempée dans de l’acide pour lui donner une patine, ce n’est pas le genre d’article que l’on peut commander et changer d’avis. J’ai cherché des alternatives disponibles dans le commerce, mais rien ne me semblait tout à fait correct. C’est finalement la toute dernière chose qui a été installée dans la maison, et Alex et Chris en sont ravis.

Le détail que je réutiliserai dans un prochain projet :

L’enclos pour chats est une fonctionnalité intéressante. Je prévois déjà une autre rénovation. Dans la base de la banquette, il y a une ouverture pour Rosa, avec des perforations pour laisser entrer la lumière, car nous craignions qu’il fasse un peu sombre. L’ouverture rejoint le bas des armoires hautes de chaque côté : à droite se trouve son bac à litière, tandis qu’à gauche elle peut sortir sur le jardin par un abattant intégré au mur extérieur. Dans ces types d’extensions avec glissières en verre, il n’y a jamais d’endroit où installer discrètement une chatière, donc l’incorporer dans la menuiserie était une solution ingénieuse !

La décision qui semblait être un risque :

Les inserts en rotin dans les unités faisant face à la cuisine ne sont pas le genre de matériau que l’on trouve habituellement dans une maison de ville traditionnelle de Londres. J’en avais spécifié beaucoup plus au départ, mais finalement nous l’avons réduit pour donner une touche de texture à la pièce. Je pense qu’il apporte juste ce qu’il faut de chaleur.

La plus grosse économie :

Alex et Chris étaient convaincus de l’importance d’incorporer beaucoup d’espace de stockage, mais les estimations des ébénistes haut de gamme étaient le double du montant prévu dans leur budget. Notre solution consistait à créer nous-mêmes tous les dessins techniques, puis à les faire réaliser par le menuisier du constructeur, qui les a tous montés. C’était une énorme différence de prix, et en termes de qualité et de résultat final, on ne le saurait jamais.

La touche considérée :

J’ai continué le carrelage en zellige rayé sur le plafond de la salle de bain dans le grenier. Je n’avais jamais essayé ça auparavant, mais c’est une belle façon d’envelopper l’espace.

Le non négociable :

Alex et Chris ont adoré le couloir carrelé qui était d’origine à la maison, mais il a été gravement endommagé lors de la rénovation du sous-sol. J’ai travaillé avec London Mosaics pour créer un design sur mesure qui correspondait à notre palette de couleurs.

Le détail qui a conquis toute la famille :

Dans la salle de jeux du sous-sol, j’ai trouvé un papier peint mural graphique pour distinguer l’espace du reste de la maison. Le stockage étant également une priorité, j’ai décidé de diviser la série d’armoires avec des tableaux d’affichage sur les portes. Les fonds en liège sont simplement doublés de lin, pour que les enfants puissent les remplir de toutes leurs créations et y injecter leur personnalité, tandis que la cuisine à l’étage peut rester plus zen.

Les biens