Au début de la saison estivale, la flambée des températures devient rapidement insupportable dans un environnement chaud et humide. Beaucoup d’entre nous perdent le sommeil. Dans une telle situation, les gens ont recours à la climatisation. Cependant, la consommation plus élevée d’électricité et les factures gonflées en été en raison de l’utilisation accrue des ventilateurs et des climatiseurs restent une préoccupation.

Désormais, une innovation apportera un soulagement en été sans les soucis d’une consommation d’électricité plus élevée. Une nouvelle couverture est maintenant disponible sur le marché pour nous rafraîchir. Bien que cela semble fou de s’envelopper d’une couette par temps chaud, cette couverture rafraîchissante Marchpower réduit en fait la température corporelle de l’utilisateur.

Bien que les gens appellent cette magie de la couverture, la technologie qui la sous-tend n’est pas de la sorcellerie. Au lieu de cela, c’est le tissu de refroidissement japonais Arc-chill Q-Max 0,34 fibres qui garde les utilisateurs au frais. Ce tissu innovant réduit la température en absorbant la chaleur corporelle et en procurant un effet rafraîchissant toute la nuit, permettant ainsi aux personnes de dormir confortablement. Lorsque quelqu’un s’enveloppe avec cette couette, cela réduit la température corporelle de quelque part entre deux degrés et cinq degrés.

Le produit miracle n’est pas seulement parfait pour les étés mais aussi pour les hivers légers. Il s’agit d’une couverture double face et son autre côté est composé à 100% de fibres de bambou respirantes qui gardent les gens au chaud pendant les mois les plus froids. Alors que son côté plus lisse procure un effet rafraîchissant, le côté flou garde un peu au chaud.

Ce n’est pas tout. Alors que la plupart des couettes sont épaisses, la couverture rafraîchissante Marchpower est assez légère et douce. Il peut également être nettoyé à l’aide d’une machine à laver. Les peaux sensibles peuvent également l’utiliser car son tissu n’attire pas les bactéries lors d’une utilisation continue.

Cette couverture est disponible sur Amazon pour seulement Rs 10 378. D’après les scores des utilisateurs, c’est un grand succès. Les critiques ont maintenu que Marchpower Cooling Blanket fonctionne vraiment, et ce n’est pas seulement toutes les publicités. Beaucoup ont remercié le portail d’achat d’avoir vendu ces couvertures et de les avoir aidés à dormir confortablement pendant ce temps chaud.

