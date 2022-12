Cette couverture de ‘Mera Dil Ye Pukare’ est devenue la vidéo préférée d’Internet et nous sommes d’accord

Vous souvenez-vous de la vidéo virale d’une fille pakistanaise dansant sur Mera Dil Yeh Pukare ? Ce groupe a fait une reprise de la chanson et elle gagne maintenant plus de terrain que la fille qui a rendu le morceau populaire avec ses mouvements de danse. Ayesha, 18 ans, a demandé aux utilisateurs des médias sociaux de créer des bobines sur le morceau de la légendaire chanteuse Lata Mangeshkar. Maintenant, on peut voir un groupe de garçons jouer des instruments et prêter leur voix à la chanson, dans un style tout à fait unique. Le clip des cinq musiciens a été partagé sur Instagram. Jetez un œil ici :

Internet était amoureux de cette version. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont rempli la section des commentaires avec des émojis cardiaques montrant leur amour. Alors que certains ont mentionné qu’ils aimaient davantage la version d’Ayesha, beaucoup l’ont tout autant appréciée. “Celui-ci a pris mon cœur”, a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a commenté: “Merci d’avoir béni mon flux.” « Wow… J’ai tout simplement adoré. Que Dieu vous bénisse les amis!” lire un commentaire.

Cependant, ce groupe émergent nommé Musica the Band n’est pas le seul à gagner Internet avec sa version de la chanson. Récemment, une mariée a attiré beaucoup d’attention pour avoir partagé une bobine pas si habituelle sur la même chanson. Dans la vidéo virale, la mariée peut être vue dans sa tenue de mariage. Enfilant un lourd lehenga, une mariée a décidé d’enregistrer une bobine, dont elle n’aurait certainement jamais pensé qu’elle se passerait comme elle l’a fait. Courant dans le couloir de l’hôtel, elle se retourne, probablement pour vibrer au rythme de la chanson. Mais le lourd lehenga fait son voyage. Alors même que le photographe enregistrant la bobine se précipite pour l’aider, le poids de sa robe l’empêche de se lever. À la fin, tout ce qu’elle peut faire, c’est rire. Mais c’est ce qui rend tout le clip hilarant mais aussi adorable.

Quelle est la meilleure version de la chanson que vous avez rencontrée sur Internet ?

