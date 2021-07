Cette couverture bengali de ‘500 Miles’ par Two Kids est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

La chanson à succès de Bobby Bare « Five Hundred Miles » a secoué le monde et a culminé au n ° 1 du Billboard Hot 100 américain en 1963 et au n ° 5 du Billboard Hot Country en 1964. Au fil des ans, il a été refait et publié dans différentes langues à travers le monde. C’est une interprétation hindi, ‘Tum Dena Saath Merais’ proche de tous les mélomanes indiens. Cependant, la version la plus adorable de la chanson a récemment pris d’assaut Internet et elle est en bengali. La version bengali est chantée par deux garçons, Anwoy Chakraborty, 8 ans, et Anwesh Kanjilal, 15 ans, qui sont des cousins ​​qui dirigent le groupe « Udla Ga » (Bare Body). Les deux jeunes enfants ont conquis les cœurs par leur voix apaisante et les talents de joueur de ukulélé d’Anwesh. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux par le père d’Anwoy, Arindom Chakraborty, dont le jeune frère avait écrit les paroles de la version bengali.

Dans le clip de près de deux minutes, on peut voir deux garçons assis torse nu avec seulement un bandana noué sur la tête. Regardez la délicieuse mélodie ici :

Arindom a déclaré à India Today qu’ils n’avaient pas prévu de faire la vidéo, mais cela s’est produit au hasard après que son jeune frère a partagé les paroles sur leur groupe familial Whatsapp. Il a ajouté qu’Anwesh, son neveu et son fils, Anwoy partagent leur amour pour la musique et entretiennent un lien très fort. Au départ, ils étaient réticents à enregistrer la vidéo lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient à l’aise avec une caméra, car ils ne portaient aucun vêtement, mais Arindom leur a assuré qu’il enregistrerait la vidéo de manière à ce que ce ne soit pas embarrassant. Et finalement, ils ont été convaincus.

Le duo l’avait pratiqué pendant quelques jours avant que leur reprise ne soit enregistrée et suite à un montage, elle a été mise en ligne et a cassé Internet. Arindom a en outre révélé que le dialecte bengali utilisé dans les paroles est différent de la langue couramment parlée. Il a ajouté que la prochaine génération pourrait ne jamais l’utiliser, il souhaite donc le conserver comme archive pour ces enfants. Il déclare que lorsque les deux grandiront, ils connaîtront l’existence d’un tel dialecte, par conséquent, il a ressenti la nécessité de faire la vidéo.

