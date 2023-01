Cette couverture anglaise de ‘Maan Meri Jaan’ a hypnotisé Internet

Depuis la sortie de la ballade romantique du rappeur King Maan Meri Jaan de son album Champagne Talk, le morceau a non seulement régné sur Internet mais aussi sur plusieurs cœurs. Telle est la domination du numéro mélodieux qu’il a non seulement fait l’une des chansons les plus tendances, mais aussi le clip officiel a gagné plus de 150 millions de vues sur YouTube. En plus de détenir une première place sur Spotify, chaque deuxième ou troisième bobine sur Instagram concerne la suprématie de Maan Meri Jaan. Maintenant, la popularité du morceau s’est également fait sentir au niveau international en tant que sensation virale de la musique, Emma Heesters, qui est devenue célèbre en interprétant des reprises de chansons populaires sur YouTube, a récemment publié la version anglaise de King’s Maan Meri Jaan.

Ajoutant une touche moderne au numéro desi, le Youtuber a modifié les paroles en gardant le sens intact. La version anglaise a également été appréciée par beaucoup. Tout en partageant un extrait du morceau sur Instagram, Emma Heesters a écrit : « Tu Maan Meri Jaan. J’espère que vous l’aimerez », avant de taguer King dans la légende. Jetez-y un œil ici :

Avec plus de 17 millions de vues, une partie d’Internet a été complètement impressionnée par la couverture en anglais. Un utilisateur a commenté, “L’amour de l’Inde”, un autre a ajouté, “C’est copié mais ça touche toujours le cœur de tout le monde.” Un autre a rejoint, “C’est juste génial.” Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “Vous avez une voix bénie.” un autre a écrit: “C’est tellement créatif.”

Alors que Maan Meri Jaan capture un voyage magnifique mais douloureux d’un couple, King a accentué le morceau en ajoutant une dédicace nostalgique aux mélodies rétro de Bollywood. Non seulement Genz, mais même les personnes d’âge moyen peuvent s’identifier au morceau sorti l’année dernière. Avec une réponse écrasante à la ballade romantique, le voyage de King en tant que croisé hip-hop non bollywoodien n’est rien de moins que phénoménal. De candidat à l’émission de télé-réalité Hustle saison 1 à chef d’équipe dans Hustle saison 2, en passant par plusieurs concerts dans toute l’Inde, King alias Badnaam Raja est devenu l’un des rappeurs les plus recherchés de l’industrie musicale indienne. aujourd’hui.

