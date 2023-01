Cette course inversée palpitante en auto-rickshaw est trop belle

Se déguiser en mouton pour engloutir 3 kg de lait caillé en 3 minutes, on tombe souvent sur des compétitions uniques. L’une de ces compétitions qui a attiré notre attention concerne les pousse-pousse automatiques. Cela semble normal ? Eh bien, c’est tout sauf normal. Dans une vidéo, on voit des personnes participer à un concours de conduite de réserve, organisé dans le district de Sangli, dans le Maharashtra, le 24 janvier. Dans la vidéo tweetée par l’agence de presse ANI, on peut voir des conducteurs d’auto-rickshaw courir en sens inverse à toute vitesse. Pour atteindre prudemment la ligne gagnante, ils ont couru en regardant par-dessus leurs épaules.

Auto moi marche arrière bhi hota hai? 🤔 Je ne l’ai jamais vu utilisé.— Shakti 🚩🛕🕉 🇮🇳🇺🇸 (@Shakt1_) 25 janvier 2023

La compétition a également vu une foule immense acclamer les participants. Une personne a également été vue en train de partager des mises à jour en direct. Parallèlement à la vidéo, l’agence de presse a écrit : “Un concours de conduite de pousse-pousse automatique inversé a été organisé dans le village de Haripur, Sangli, à l’occasion de Sangameshwar Yatra aujourd’hui.”

Alors que certains se moquaient de la vidéo, d’autres la décrivaient comme une compétition unique. Une personne s’est demandé : « Auto moi marche arrière bhi hota hai ? Je ne l’ai jamais vu utilisé.

Toujours réussi à attirer plus de monde que la F1. 🤣🤣🤣— Joe moyen (@shubhamargade9) 25 janvier 2023

Un autre a plaisanté en disant que la compétition était bien meilleure que la F1 car elle attirait une foule énorme. « J’ai quand même réussi à attirer plus de monde que la F1 », a-t-il tweeté.

C’est trop cool!! Plus de pouvoir à la communauté. Juste besoin d’être plus sûr pour les gens qui regardent. 😊— T Kumar (@DailyTej) 25 janvier 2023

Une personne a trouvé le concours assez intéressant. “C’est trop cool!! Plus de pouvoir à la communauté. Il faut juste plus de sécurité pour les gens qui regardent », a-t-il commenté sur le post.

Beaucoup ont même donné à la compétition un titre original qui comprenait – “Rickshaw Returns”, “Formula 1 auto” et plus encore. La vidéo a déjà recueilli plus de 92 000 vues sur la plateforme.

Vérifiez ici pour plus de réactions:

😂😂😂😂😂Les choses deviennent incontrôlables pour les humains. – Chava (@Silly_Point_) 24 janvier 2023

Talents incroyables .. RAJINIKANTH— CA BHARAT BHANDARI🇮🇳 (@bharatcbhandari) 24 janvier 2023

Il y a quelques jours à peine, plus de 500 participants ont participé à une autre compétition bizarre intitulée “Dahi Khao Inam Pao” où ils devaient manger 3 kg de lait caillé en trois minutes. Le concours organisé au Bihar a vu Ajay Kumar, un policier, remporter le premier prix dans la catégorie masculine. Il a surpris tout le monde en avalant environ 3,4 kg de lait caillé en seulement trois minutes. Fait intéressant, ce n’était pas la première fois qu’un événement comme celui-ci était organisé.

On dirait que la compétition a été “caillée” de tension, mais le guerrier laitier est sorti victorieux en engloutissant 3 kg et 647 g de caillé en seulement 3 minutes ! Sudha Dairy a organisé avec succès un concours de consommation de caillé aujourd’hui au Patna Dairy Project pour promouvoir les bienfaits du caillé pour la santé. pic.twitter.com/4aE2HeAMRD– Fédération nationale des coopératives laitières de l’Inde Ltd (@ncdficoop) 18 janvier 2023

Le ‘Dahi Khao Inam Pao’ a eu lieu pour la première fois en 2012.

