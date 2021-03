Dans une saison normale des Oscars, vous seriez en mesure de deviner à peu près les acteurs gagnants maintenant. Pensez à l’année dernière, lorsque le même quatuor de Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt et Laura Dern s’est frayé un chemin à travers chaque remise de prix: le seul suspense était de savoir s’ils pouvaient nous vendre leur surprise car leurs noms étaient appelés encore et encore.

Il y a quelques courses d’acteur cette année que je me sens déjà en confiance pour appeler – un Oscar du meilleur acteur posthume pour la star de «Ma Rainey’s Black Bottom» Chadwick Boseman est à peu près terminé. Je garde un œil sur Carey Mulligan dans la meilleure actrice, et Daniel Kaluuya arrive fort dans la course d’acteurs de soutien pour son travail dans «Judas et le Messie noir». Mais il y a encore une catégorie d’acteur dont je ne peux pas me tromper. La course des actrices de soutien de cette année est un free-for-all éclectique où à peu près n’importe qui pourrait gagner.

Ces Golden Globes loufoques n’ont pas du tout aidé à restreindre le champ, puisque les électeurs ont remis le prix de l’actrice de soutien à Jodie Foster pour «Le Mauritanien», une performance que les Oscars n’ont même pas pris la peine de nommer. Je ne suis pas en colère, cependant: c’est amusant de ne pas savoir ce qui va se passer, et je suis impressionné que le chaos à gagner dans la catégorie ait duré si longtemps. Les Screen Actors Guild Awards peuvent clarifier les choses lorsqu’ils sont présentés le 4 avril, mais jusqu’à ce que ce gros indice vienne, analysons les prétendants et continuons à nous gratter la tête.

Maria Bakalova, « Film suivant Borat »

Ecoutez, soyons réalistes à ce sujet: pas une seule des performances nominées cette année n’a fait plus de gros titres que celle de Bakalova. Sa rencontre dans la chambre d’hôtel avec Rudolph W. Giuliani a donné à la suite de «Borat» son apogée comique, mais l’intrépide Bakalova s’est avérée indispensable tout au long, reprenant tous les indices farfelus de Sacha Baron Cohen comme si elle était née à jouer sa fille. Vous pouvez sentir le film se reconfigurer autour de sa performance au fur et à mesure qu’il continue, et finalement, « Borat Subsequent Moviefilm » a une colonne vertébrale et une âme à cause de ce que cette actrice bulgare autrefois inconnue y a apporté.