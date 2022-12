Cette Coupe du monde mettra-t-elle enfin fin au débat Ronaldo ou Messi ?

DOHA, Qatar – La Coupe du monde 2022 a été ressentie comme une “dernière danse” pour deux des plus grandes stars du football, dont aucune n’a jamais remporté le plus grand prix du sport. Lionel Messi35 ans, a déclaré aux médias en août que ce serait son dernier moment Cristiano Ronaldoqui aura 38 ans en février, semble déterminé à continuer.

Pourtant, les deux icônes ont enduré des tournois très différents: Messi est à un match de s’assurer que Qatar 2022 sera à jamais connu comme sa Coupe du monde alors que l’Argentine affrontera la France en finale dimanche. Mais pour le Portugais Ronaldo, l’homme avec qui il a partagé la plus grande scène du sport pendant plus de 10 ans, c’est celui qu’il préfère oublier.

2 Connexe

Ronaldo a quitté le Qatar avec un record lorsqu’il est devenu le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde, mais cela a tout dit sur les impacts différents des deux joueurs que lorsque Messi a établi des références lors de la victoire de l’Argentine en demi-finale contre la Croatie, ils ont été traités comme un peu plus que une note secondaire. Il a égalé le record de Lothar Matthaus (25) pour la plupart des apparitions en Coupe du monde masculine et a dépassé Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin de la compétition lorsqu’il a marqué le n ° 11 contre la Croatie mardi. Pourtant, la seule histoire de la soirée était que Messi s’était donné la chance de remporter le trophée. Pour Ronaldo, son rêve s’est terminé trois jours plus tôt lorsque le Portugal a été éliminé par les outsiders du Maroc en quarts de finale.

Quelle que soit la fin pour Messi, les scénarios autour des deux joueurs les plus reconnaissables de la planète ont été nettement différents depuis leur arrivée au Moyen-Orient.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

Alors que Messi a participé à sa première conférence de presse au Qatar Convention Center il y a près d’un mois, parlant de se sentir “calme” et louant l’esprit du camp argentin, l’ambiance était très différente à Doha au centre d’entraînement portugais du Al Shahaniya Sports Club.

L’interview explosive de Ronaldo avec le journaliste Piers Morgan – qui a incité Manchester United à menacer de poursuites judiciaires avant une « résiliation mutuelle de son contrat » arrangée à la hâte – avait été diffusée une semaine plus tôt. Bernardo Silva a tenu la première conférence de presse du Portugal au Qatar, les questions, naturellement, ne concernaient pas la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Manchester City a la réputation d’être relativement doux, mais il n’a pas tardé à se lasser du barrage de questions sur son coéquipier.

“Les nouvelles qui viennent d’Angleterre n’ont rien à voir avec l’équipe nationale, donc je ne dirai rien”, a-t-il déclaré.

Cristiano Ronaldo a marqué un but pour le Portugal lors de la Coupe du monde, célébré devant une affiche de Lionel Messi, mais la vraie chose a conduit l’Argentine à la finale avec des performances incroyables. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

Quelques jours plus tard, Ronaldo – qui s’était faufilé dans une conférence de presse tôt le matin sans publicité pour éviter le cirque médiatique – a appelé les journalistes à cesser de poser des questions à ses coéquipiers sur le désordre qu’il avait laissé à Manchester. Cela n’a pas aidé et il y avait toujours le sentiment que Ronaldo était suspendu à tout ce que le Portugal faisait.

Lors de la phase de groupes, Ronaldo a tenté d’inscrire un but qui n’était pas le sien face à l’Uruguay. (Bruno Fernandes, qui a finalement obtenu le but, a déclaré après le match que “Nous sommes satisfaits de la victoire, quel que soit le buteur.”) Lorsque Ronaldo a été remplacé tôt contre la Corée du Sud, il a été surpris par des caméras de télévision parlant de l’entraîneur Fernando Santos. était “pressé de me remplacer” – quelque chose que Santos dira plus tard qu’il “n’aimait pas du tout”, avant de laisser tomber l’étoile sur le banc pour les matchs restants du Portugal.

Santos assistait régulièrement à des conférences de presse en secouant la tête et en roulant des yeux lorsque des questions sur Ronaldo se posaient. Avant le quart de finale avec le Maroc, Joao Felix a fait une autre demande qui interroge l’arrêt de l’attaquant. Santos est allé plus loin en disant qu’il était temps que le joueur de 37 ans soit “laissé seul”.

Alors que Ronaldo est devenu une distraction pour le Portugal, l’influence de Messi sur l’équipe argentine s’est accrue au fil de la Coupe du monde, le n ° 10 souhaitant afficher une présence unificatrice. Alors que les supporters portugais commençaient à douter de leur héros, les Argentins ont davantage adopté le leur.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les journalistes couvrant l’Argentine ont été habitués aux pannes médiatiques lors des dernières Coupes du monde, mais cette fois, c’est différent. Après la défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite lors de leur match d’ouverture, Messi a même tenu à s’arrêter dans la zone mixte pour parler aux journalistes dans ce qui était un moment difficile. “Mon message aux supporters est d’avoir la foi”, a-t-il déclaré. “Nous ne les laisserons pas seuls.”

Messi a fait plus que parler. Lors du deuxième match de l’Argentine contre le Mexique – un match qui a duré plus d’une heure dans lequel l’équipe pouvait le plus frapper l’autre – Messi a fait la différence, produisant le premier moment de vraie qualité avec une touche et une finition époustouflantes à 25 mètres.

Sa folle course en demi-finale, battant le défenseur croate Josko Gvardiol deux fois avant de se faufiler devant le défenseur central sur la ligne de départ pour lancer Julian Alvarez, sera rejoué encore et encore. Cela a laissé entendre que l’habileté et la technique qui l’ont vu couronné sept fois meilleur joueur du monde sont toujours là, même à 35 ans.

jouer 2:04 Steve Nicol et Stewart Robson doutent que les commentaires de Cristiano Ronaldo sur la victoire du Portugal en Coupe du monde soient vraiment authentiques.

La vérité inconfortable pour Ronaldo – qui a toujours attiré des milliers de fans aux matchs du Portugal juste pour le regarder – est qu’il n’a pas été proche d’égaler l’impact de Messi sur le terrain au Qatar. Il a obtenu son but, un penalty contre le Ghana, mais n’a rien offert d’autre. Lâché par Santos avant le huitième de finale contre la Suisse, son remplaçant de 21 ans Gonçalo Ramos a réussi un tour du chapeau dans une victoire 6-1.

De nouveau sur le banc pour le quart de finale contre le Maroc, Ronaldo est entré en jeu au début de la seconde période, mais sa seule chance d’égaliser a été tirée directement sur le gardien de but. C’était le genre d’opportunité qu’il aurait saisie facilement pendant ses années de pointe au Real Madrid, mais il n’est plus ce joueur.

En termes de performances, il est encore plus clair de savoir qui a répondu aux attentes, Messi réussissant cinq buts – à égalité avec Kylian Mbappe pour le prix Golden Boot décerné au meilleur buteur de la Coupe du monde – et trois passes et 1,26 G + A par 90, tandis que Ronaldo n’a réussi qu’un seul but et un G + A de 0,31 par 90 en quelques minutes hors du banc.

Après la sortie du Portugal, des membres de la famille ont suggéré que Ronaldo pourrait continuer jusqu’à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, date à laquelle il aurait 41 ans. (Avec la nouvelle jeudi que Santos quittait son poste de manager, l’énigme de Ronaldo sera un gros problème pour son éventuel remplaçant.) Messi, quant à lui, a déjà déclaré que la finale de dimanche contre la France serait son dernier match dans la compétition – sa 26e apparition, établissant un record pour une Coupe du monde masculine. . Il a la chance de se démarquer en soulevant un trophée remporté par deux autres grands noms du Brésil Pelé et de l’Argentin Diego Maradona, et le seul prix qui lui a échappé au cours d’une carrière qui l’a vu collectionner tout le reste.

Ronaldo reste le seul autre joueur actif avec un CV qui se rapproche, même si la Coupe du monde 2022 reste dans les mémoires comme la différence déterminante entre les deux rivaux superstars de cette génération.

Messi ou Ronaldo ? La question posée par les fans de football depuis plus d’une décennie pourrait bientôt recevoir une réponse définitive.