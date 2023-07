Cette Coupe du monde féminine est définie par un drame de fin de partie

Martin Rogers FOX Sports Insider

Linda Caicedo a été l’une des voleuses de spectacle de la Coupe du monde féminine, mais dimanche c’est une membre méconnue de l’équipe colombienne qui l’a propulsée vers une spectaculaire victoire tardive.

Manuela Vanegas, arrière gauche fiable de l’équipe sud-américaine, a produit la tête qui a assommé l’Allemagne, double championne du monde, de la manière la plus douloureuse possible, l’effort décisif intervenant à la septième minute du temps additionnel.

Les buts de Linda Caicedo et Manuela Vanegas mènent la Colombie à une surprise EPIC contre l’Allemagne | Chaque angle

Mais alors que le monde du football a été agréablement surpris par l’équipe colombienne habile, rapide et intrépide, ceux qui ont suivi de près la Coupe du monde n’auraient pas dû être choqués par le retard avec lequel le mouvement crucial est arrivé.

Les buts en retard – en fait vraiment en retard – sont devenus à certains égards la marque de fabrique de la compétition de cette année. Si vous êtes conditionné à penser qu’en matière de football, les choses sont terminées lorsque l’horloge atteint 90, il est probablement préférable de sortir de cette mentalité dès que possible.

Au cours de deux tours de matches de groupe, huit buts ont été marqués à la 90e minute ou plus tard, plus un à la 89e et un autre à la 87e. Avec le troisième et dernier tour de matchs de groupe restant, il y avait déjà plus de 90e frappes ou plus qu’en 2019 (sept), 2015 (sept) ou 2011 (trois).

Trois d’entre eux ont été de purs game-winners, dont celui de Vanegas. Puisse-t-il continuer longtemps.

Melissa Ortiz célèbre le but de Manuela Vanegas qui donne la victoire à la Colombie sur l’Allemagne | Coupe du monde MAINTENANT

Mais soyons honnêtes, nous aimons les bouleversements, et les buts tardifs touchent le cœur de différentes manières selon qui marque et qui souffre.

Lorsque la Suède en a attrapé un vers la fin pour briser le cœur du courageux outsider sud-africain dans le groupe G, grâce à une tête dans les arrêts de jeu d’Amanda Ilestedt, les gémissements de déception ont pu être entendus bien au-delà du Cap et de Johannesburg.

D’un autre côté, il n’y aura pas trop de larmes pour les Allemands. La force historique de ce programme, tout comme aux États-Unis, signifie qu’il y a un certain niveau de joie internationale chaque fois que l’équipe faiblit, et c’est exactement la nature du succès dans le sport.

Les Allemands ont hésité, Caicedo, lié au Real Madrid, donnant l’avantage à la Colombie avec un tir brillant à la 52e minute, avant que le penalty d’Alexandra Popp ne semble avoir sauvé le match, seulement pour préparer le terrain pour Vanegas.

Sur le front bouleversé, l’événement 2023 a également été bien servi. Quatre des 10 plus grands chocs de l’histoire de la Coupe du monde féminine sont arrivés cette année, le plus important d’entre eux étant le triomphe historique du Maroc sur la Corée du Sud dimanche.

Le drame tardif fait partie de ce qui rend le football international spécial. Alors que le jeu organisé et discipliné est le seul moyen durable de formuler un plan de match, tout cela disparaît lorsque votre équipe a besoin d’un objectif et que le temps est compté.

La Nouvelle-Zélande a lancé à plusieurs reprises la gardienne Victoria Esson dans l’attaque pour des corners et des coups francs vers la fin de sa tentative finalement infructueuse de passer du groupe A contre la Suisse dimanche.

La Coupe du monde masculine de l’hiver dernier, en particulier l’incroyable finale entre l’Argentine et la France, aurait dû avertir les fans de football qu’en ce qui concerne les phases finales, nous sommes vraiment dans une ère de clignotement ou de ratage.

Vous vous souvenez de cette finale ? Pourriez-vous jamais l’oublier?

Alors, soyez prêt pour l’action, jusqu’au coup de sifflet final. Les tendances de la Coupe du monde vont et viennent, mais si celle-ci continue, il n’y aura pas beaucoup de plaintes… à moins que votre équipe ne soit celle contre qui on marque.

« C’est ça la Coupe du monde ! » – Alexi Lalas et Ari Hingst réagissent à la victoire surprise de la Colombie sur l’Allemagne

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

