Cette confiserie à Patna sert une “bombe” d’un dessert

Le mot «bombe» crée une image dans nos têtes qui est toujours liée à des explosifs qui explosent et à de la poudre à canon allumée provoquant des explosions. Les pensées redoutées de mort et de destruction sont souvent liées à une « bombe ». Cependant, une confiserie près de Gandhi Maidan à Patna, Bihar a changé le sens du mot en servant un dessert du nom de “Bomb”.

Le dessert servi est essentiellement un Gulab Jamun doux et chaud qui explose en bouche et répand la douceur tout autour. Rebaptisé “Bomb” dans la rue Kala Manch près du Gandhi Maidan de Patna, le dessert est souvent servi avec du lait caillé qui est une combinaison unique mais excellente.

Le montant total à dépenser pour cette incroyable “bombe” de dessert sucré et apaisant n’est que de Rs 35. Alors que le prix de chaque Gulab Jamun est de Rs 10, 100 grammes de caillé sont servis pour Rs 15. Les clients peuvent manger plusieurs assiettes de ce plat. s’ils le souhaitent et paient en conséquence.

Les gens affirment également que de nombreux acteurs de cinéma ont également visité la rue et goûté le Gulab Jamuns avec du lait caillé. Raj Kumar Gupta, un client venu acheter des douceurs à la boutique qui sert le plat sucré, est tombé sur Prithvi Raj Kapoor qui était également là pour goûter le plat “Bomb”. Kalidas Rangalaya est situé à une courte distance de la boutique de la rue Kalamanch où se réunissent souvent des artistes célèbres et des amateurs d’art. Cela en fait une énorme possibilité pour les personnalités célèbres de visiter la boutique et de déguster des Gulab Jamuns avec du lait caillé.

Le magasin est situé sur la rue Kalamanch qui est située sur la route en direction de Bakarganj, à côté d’Udyog Bhawan près de Gandhi maidan, patna. À l’intérieur de la rue se trouve la confiserie de plus de 60 ans qui sert “Bomb” – deux Gulab Jamuns savoureux et fondants avec un caillé incroyable.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici