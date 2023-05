Cette compétence distingue les introvertis qui réussissent de la plupart des autres personnes

Il y a une idée fausse commune selon laquelle les introvertis doivent imiter des personnalités stéréotypées extraverties pour réussir : soyez franc, levez toujours la main et commandez une pièce.

Mais les introvertis les plus performants progressent en évitant complètement ces situations et en créant des environnements où ils peuvent contribuer de manière plus confortable, explique Jevonya Allen, une introvertie autoproclamée et auteur de « The Introvert’s Guide to Becoming a Master Networker ».

« Si vous savez que vous préférez les environnements plus petits, vous ne voudrez peut-être pas postuler pour un emploi dans une grande entreprise », déclare Allen. « Si vous faites partie d’une équipe et que vous remarquez qu’ils s’attendent à ce que vous parliez, vous voudrez peut-être parler à votre patron de la façon dont vous pouvez soumettre vos pensées par écrit. [instead]. »

Le concept est applicable dans presque tous les lieux de travail et dans la plupart des situations de la vie courante. La partie la plus décourageante pourrait être de se retirer des situations favorables aux extravertis sans déranger personne d’autre, dit Allen.

Au travail, vous pouvez alléger la pression en ayant une conversation privée avec votre manager. Le conseil d’Allen : préparez-vous avec des exemples clairs de situations que vous aimeriez éviter, comment vous aimeriez contribuer à la place et pourquoi cela vous rendra à la fois plus heureux et plus productif.

Préparer ces détails à l’avance peut faire toute la différence. « Nous [introverts] devons tout d’abord comprendre comment nous nous présentons », explique Allen. « Ensuite, vous pouvez adapter votre environnement en conséquence. C’est ce qui nous aide à prospérer. »

Vous pouvez également utiliser une stratégie similaire pour naviguer plus facilement dans les situations sociales.

Prenez l’ancienne PDG de Yahoo, Marissa Mayer, qui a découvert que les événements et les rassemblements sociaux lui énervaient les nerfs et agaçaient son comportement naturellement timide, a-t-elle déclaré. Vogue en 2013.

Avant de décrocher le rôle de Yahoo en 2012, le début d’une course controversée de cinq ans à la tête de l’entreprise, Mayer a développé une tactique pour s’empêcher de fuir des pièces pleines d’étrangers. « Je vais littéralement regarder ma montre et dire: » Vous ne pouvez pas partir avant l’heure X. Et si vous passez encore un moment terrible à l’heure X, vous pouvez partir « , a-t-elle déclaré.

Pour ceux qui ont besoin d’aide pour trouver comment adapter d’autres parties de leur vie d’une manière plus conviviale pour les introvertis, Allen a une simple recommandation : « Faites quelques-uns de ces tests de personnalité en ligne. »

Plus précisément, elle recommande l’indicateur de type Myers-Briggs à tous ceux qui souhaitent évaluer à quel point ils sont introvertis, et une évaluation DiSC si vous souhaitez obtenir de l’aide pour déterminer la meilleure façon de communiquer avec les personnes qui vous entourent.

Notamment, la validité scientifique des deux tests a été vivement contestée au fil des ans. Dans ce contexte, vous utilisez simplement les résultats comme un outil d’information, dit Allen – des points de données qui peuvent vous aider à déterminer la meilleure voie à suivre.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.