Cette communauté cycliste de Guwahati fournit l’essentiel en cas de pandémie

La communauté cycliste de Guwahati, qui avait commencé sa mission il y a quelques années pour protéger l’environnement et économiser du carburant, en plus de populariser le cyclisme comme mode de loisirs, aide désormais les patients Covid, les personnes malades et les personnes âgées. La « Communauté cycliste » de Guwahati a lancé la mission « Cavaliers de secours » il y a deux semaines pour servir les patients de Covid, les personnes malades, les personnes âgées et les personnes en détresse avec des articles essentiels, notamment de la nourriture et des médicaments.

L’un des pionniers de la mission ‘Relief Riders’, Arshel Akhter, a déclaré qu’à vélo, les membres de la communauté cycliste livrent des aliments préparés, des médicaments, des légumes, des fruits, des produits d’épicerie et d’autres articles essentiels à ceux qui en ont besoin sans rien facturer. pour livraison.

« Par le biais du mode en ligne ou en effectuant des paiements en espèces, les bénéficiaires paient les articles dont ils ont besoin et nos bénévoles livrent l’essentiel aux portes des personnes ou dans les centres de soins Covid », a déclaré Akhter à l’IANS.

Il a déclaré que les volontaires livraient les marchandises en maintenant tous les protocoles Covid et les procédures opérationnelles standard (SOP) pendant les heures hors couvre-feu. Selon Akhter, qui a été nommé « maire du vélo », un poste honorifique conféré par l’entreprise sociale BYCS basée à Amsterdam, la mission Relief Riders compte actuellement 16 bénévoles dans différentes parties de Guwahati et leur nombre augmente depuis le lancement de la mission en mai. 17.

Les volontaires sont âgés de 22 à 59 ans et livrent les articles de première nécessité dans un rayon de 3 km de leur domicile respectif. Il a déclaré que la mission Relief Riders avait commencé à Guwahati en suivant les traces de Bengaluru, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Jaipur et quelques autres villes, où la communauté cycliste s’est réunie pour aider les personnes dans le besoin.

Bikash Doley, un entrepreneur et bénévole pour la mission Relief Riders, a déclaré que l’équipe de Bengaluru les avait guidés pour concevoir un processus simplifié pour faire fonctionner l’ensemble du programme.

«Nous avons quelques numéros d’assistance téléphonique où les gens peuvent appeler pour passer leurs commandes. Une fois les commandes reçues, nous les publions dans notre groupe interne alertant le cavalier restant le plus proche du bénéficiaire. « Nous essayons de réduire le contact de toutes les transactions en encourageant les modes de paiement numériques. Nous suivons également les mesures de distanciation sociale, d’hygiène personnelle et de port de masques, etc. », a déclaré Doley.

Un autre volontaire, Siddharth Bhattaroy, a déclaré qu’ils économisent également du carburant, protègent l’environnement et empêchent les émissions de dioxyde de carbone en utilisant des vélos, qui peuvent également emprunter des voies étroites et des voies secondaires avec facilité.

Le passionné de cyclisme Ripunjoy Gogoi a déclaré que si un médicament ou un bien essentiel n’est pas disponible près du domicile du demandeur, le groupe forme une équipe de relais pour livrer l’article au citoyen concerné. Le membre le plus âgé des Relief Rider, Gautam Choudhury, a déclaré que la force des bénévoles grandit chaque jour et qu’ils s’attendent à ce que davantage de personnes se joignent à leur mission pour atteindre plus de personnes dans le besoin.

Pendant ce temps, la « Journée mondiale du vélo » serait observée le 3 juin à travers de nombreux événements. Le Guwahati Active Mobility Forum organiserait à cette occasion des compétitions pour les personnes de différents groupes d’âge. Akhter a déclaré que l’ONU en 2018 avait déclaré le 3 juin comme la » Journée mondiale du vélo « .

