Cette collecte de fonds PoCo crée des enfants qui démarrent le cancer pour les familles

Cassia et Jon Kissner de Port Coquitlam organiseront leur première collecte de fonds pour Trucks of Hope le samedi 28 septembre 2024. Les bénéfices serviront à fabriquer des kits de démarrage pour les familles qui luttent contre le cancer infantile.

Un mois avant qu’Isaiah Kissner ait deux ans, le petit enfant de Port Coquitlam a commencé sa journée en vomissant.

Sa maladie était « inattendue », se souvient sa mère Cassia à propos de son plus jeune enfant il y a trois ans.

Inquiets, Cassia et son mari, Jon, ont emmené leur garçon à l’hôpital, mais ont été renvoyés chez eux avec un diagnostic d’une possible grippe intestinale.

Quelques jours plus tard, la famille est retournée aux urgences – pour ensuite être à nouveau refoulée.

Mais sa maladie s’est progressivement aggravée : Isaiah ne marchait plus correctement et il est devenu plus léthargique.

Deux semaines plus tard, la famille était de retour à l’hôpital et a refusé de partir jusqu’à ce qu’elle obtienne des réponses.

« Il est facile de supposer qu’il avait une maladie d’estomac, mais en tant que parent, vous connaissez vos enfants », a déclaré Cassia. « Quelque chose n’allait pas. »

Le lendemain matin, en février 2021, un scanner a révélé une tumeur dans le cerveau d’Isaiah et la famille a commencé un voyage pour guérir son cancer grâce à des interventions médicales.

La première série de traitements l’a grandement affecté physiquement, a déclaré Cassia. « Ce n’était pas le garçon que nous connaissions tous. »

Cependant, pour la deuxième itération, la famille était prête à affronter les procédures médicales d’une manière différente.

Grâce à la recherche et aux études, Cassia et Jon ont offert à leur fils un régime alimentaire plus holistique et lui ont proposé des thérapies alternatives pour l’aider à vaincre la maladie.

Il a prospéré, a déclaré Cassia et « c’était incroyable à voir. Nous nous en sommes rendu compte [direction] C’était quelque chose qui manquait dans les soins contre le cancer, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes.

«Pour nous», a-t-elle déclaré, «il était important de partager cela avec les parents et les familles également confrontés à un cancer infantile et de leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.»

Avec l’aide de Hanna Rakowska, nutritionniste en oncologie et survivante du cancer, le couple s’est mis au travail pour rééquilibrer le corps d’Isaiah, ainsi que leur maison.

Ils se sont concentrés sur un protocole alimentaire à base de plantes ; a entrepris des thérapies à la vitamine C IV, à la lumière rouge, au sauna et à l’oxygène hyperbare ; et utilisé des huiles essentielles et de ricin, des sels d’Epsom et des suppléments.

La famille a également nettoyé leur maison des toxines et remplacé les vêtements d’Isaiah par des articles en coton biologique.

Cassia a décrit son fils comme un soldat grâce à ses interventions médicales, ayant toujours le sourire aux lèvres, jouant avec ses camions et voitures jouets et passant du temps avec sa sœur aînée, Hannah, maintenant âgée de sept ans.

Les changements qu’ils apportaient ont eu une incidence sur sa santé jusqu’en décembre dernier, lorsqu’Isaiah est décédé avant son cinquième anniversaire.

Le samedi 28 septembre, Cassia et Jon Kissner organiseront la première collecte de fonds pour leur organisation à but non lucratif, Les camions de l’espoirune organisation qu’ils ont créée l’année dernière – avant le décès de leur fils – et qui est conçue pour aider les familles aux prises avec le cancer infantile.

Les profits de l’événement de Port Coquitlam serviront à fournir des trousses de démarrage, d’une valeur d’environ 200 $, à envoyer par la poste aux familles canadiennes dont les enfants subissent des traitements contre le cancer.

Voici ce que contient le kit de démarrage :

un guide alimentaire créé par Rakowska, pour soutenir un fonctionnement optimal grâce à la nutrition

recettes avec des aliments dont il a été démontré qu’ils combattent le cancer

paquets d’huile de ricin

huiles essentielles adaptées aux enfants

sels d’Epsom

produits d’entretien ménager écologiques

une tuque en coton biologique

un journal de gratitude

Rakowska, qui possède un cabinet privé de nutrition appelé Retour à l’équilibre nutritionnela déclaré que son guide alimentaire contenu dans les kits comprend « des informations fondées sur des preuves sur le lien entre l’alimentation et le cancer, ainsi que sur le régime alimentaire optimal pour réduire le risque de cancer ».

« Le guide alimentaire comprend également des recettes simples et adaptées aux enfants, centrées sur des aliments anticancéreux scientifiquement prouvés que toute la famille peut apprécier », a-t-elle déclaré.

Lors de la collecte de fonds inaugurale de samedi pour Les camions de l’espoirpour lequel l’organisation à but non lucratif espère collecter 3 000 $ pour fabriquer les kits, il y aura des conférenciers invités, des échantillons d’aliments sains et des prix de présence pour les participants.

Cassia a souligné qu’une aide supplémentaire est nécessaire pour les familles, car seulement 3,8 pour cent du financement du cancer est destiné au cancer pédiatrique. Actuellement, a-t-elle déclaré, 350 enfants atteints d’un cancer se trouvent au BC Children’s Hospital de Vancouver, tandis que 1 500 autres enfants sont en consultation externe.

Le Les camions de l’espoir La collecte de fonds aura lieu de 13 h à 15 h à l’église TriCity (2145 Nova Scotia Ave., Port Coquitlam). L’entrée est un don minimum de 10 $.

📣 Vous avez un avis sur cette histoire ou sur d’autres dans les Tri-Cities ? Envoyez-nous une lettre ou envoyez vos réflexions ou conseils d’histoire par courrier électronique à [email protected].

📲 Vous voulez rester au courant des nouvelles de Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, Anmore et Belcarra ? Inscrivez-vous gratuitement bulletin quotidien.

💬 Des mots manquent dans un article ? Votre bloqueur de publicités empêche peut-être l’affichage du texte d’un lien hypertexte.