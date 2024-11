Cette cinématique de « Dragon Age: The Veilguard » où BioWare donne des conférences au joueur sur les erreurs de genre est tout aussi brutale et embarrassante que cela en a l’air

Taash (Jin Maley) se lance dans la bataille dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

Soyons honnêtes : lorsqu’il s’agit de critiques médiatiques contemporaines, de nombreux publics – de tous les bords du spectre politique, parfois pour de bonnes raisons et parfois sans raison – se sont retrouvés prêts à réagir rapidement et durement à toute histoire, personnage ou idée qui leur était présentée. n’aiment pas, les décriant souvent comme quelque chose allant de « grinçant des dents » à carrément « insultant ».

Il convient toutefois de préciser expressément que dans le cas de Dragon Age : Le Garde-Voilele déluge de critiques adressées au récit du jeu est pas le résultat de cette culture hyperbolique, mais plutôt une véritable réponse à la nature flagrante des écrits de BioWare.

L’Inquisiteur mène son équipe au combat contre Solas (Gareth David-Lloyd) dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

Et peut-être qu’aucune autre scène dans Le garde-voile (ou du moins parmi ceux qui ont été découverts avant sa sortie officielle) incarne l’écriture serrée du jeu qu’une scène dans laquelle le personnage du joueur, connu dans le jeu sous le nom d’Inquisiteur, se retrouve plongé dans une conférence sur le thème de ‘ « erreur de genre ».

Comme on le voit ci-dessous, la scène en question retrouve l’Inquisiteur, aux côtés de l’elfe Bellara et du Quinari Taash non binaire (c’est tout un truc – et surprise, l’explication dans le jeu concernant ce fait est tout aussi tout aussi éblouissant), écoutant leur alliée, la reine pirate Isabela, les régaler avec une histoire sur elle et les aventures passées de Tassh.

En mettant fin à cette histoire particulière (actuellement, les extraits disponibles de cette scène commencent à ce stade et omettent donc le contenu exact de l’histoire d’Isabela), le bretteur rit: « Et le meilleur, c’est que pendant que Tas martèle le nez de ce serpent , elle tient toujours le rubis dans son autre main !

« Makers culottes », s’exclame-t-elle en outre. «J’étais si fier!»

Je pense que Dragon Age The Veilguard pourrait être un jeu génial et je ne jugerai pas toute son histoire s’étalant sur des dizaines d’heures et des milliers de lignes de dialogue, sur une poignée de scènes non intégrales. Cela dit, celui-ci semblait certainement un peu prêcheur, inorganique, grinçant et s’apparentant à une conférence mdr 💀 pic.twitter.com/FwzgyfSTxY – NIB (@nib95_) 31 octobre 2024

Après avoir remarqué que la Reine Pirate utilise « elle » pour désigner Taash au lieu de « ils », Bellara essaie de faire prendre conscience à Isabella de son erreur, à laquelle son invité répond : « Ah, merde. Ils. Ils le détiennent toujours. Désolé. »

À partir de là, Isabella se lève de sa chaise et commence à faire des pompes, ce qui suscite une demande confuse de « Qu’est-ce que tu fais ? » de Taash.

« Tirer un Bharv », explique-t-elle, complétant ses répétitions tout en continuant. « Tradition chez les Seigneurs de la Fortune d’un de nos anciens membres, Bharv [as introduced in the Dragon Age: Tevinter Nights novel]. Un bon gars, mais comme la plupart d’entre nous, ses projets ont souvent déraillé. La mésentente entre vos équipages, ce n’est pas bon pour le moral, mais il n’y a pas toujours le temps de présenter de longues excuses. Alors, quand l’un de nous fait une erreur et que nous savons que nous avons fait une erreur, nous en faisons dix rapidement pour y remédier. Tirer un Bharv.

L’Inquisiteur enfonce ses lames à travers un soldat Venatori dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

En réponse, le joueur se voit présenter la roue de dialogue du jeu, après quoi le joueur qui a enregistré la séquence pertinente décide de choisir de répondre avec l’option « C’est très ouvert d’esprit », ce qui incite l’Inquisiteur à affirmer : « Je suis content que le Les Seigneurs de la Fortune soutiennent Tash.

« Oh, Tash n’est pas le premier membre non binaire des Lords », rejette Isabella avant de se tourner vers Taash directement. «C’était un peu avant votre époque, mais Hollix était l’un des nôtres. Ce salaud était plus beau que moi en robe ou en pantalon. Et hors d’eux aussi.

Certes, même si le dialogue jusqu’à présent est franchement rude, il ne déborde pas sur le territoire d’une véritable « prédication et conférence abjectes ».

Cependant, tout change après que l’Inquisiteur ait demandé à Isabella, après l’avoir vue terminer ses pompes, s’il y avait « Une raison pour laquelle vous ne pouvez pas simplement vous excuser ? »

Bellara (Jee Young Han) tente de débloquer des informations anciennes dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

Brisant presque le quatrième mur avec sa réponse, Isabella explique à son tour : « Parfois, les gens disent, oups, désolé, et espèrent que cela résoudra le problème. Mais ils veulent juste en finir avec tout ça. Faites-moi confiance, je sais.

« Mais en tirant un Bhav, on transpire un peu », poursuit-elle. « Ça fait réfléchir un peu plus. Montre à l’autre personne que vous le pensez.

Face à la véritable demande de Bellara : « Et s’ils le pensaient vraiment quand ils disaient qu’ils sont désolés ? », Isabella se retourne et donne sa réponse non pas à son compagnon elfe, mais directement au joueur.

« Et c’est l’autre raison », argumente la Reine Pirate. « Certaines personnes font des erreurs et deviennent dramatiques. Ils le font pour eux. ‘Oh, tu sais que je ne le pensais pas, n’est-ce pas ? Je ne ferais jamais ça exprès. Ils se sentent tellement mal que c’est à tout le monde d’apaiser cette situation et de les aider à se sentir mieux.

« Tirer un Bharv le fait porter sur la personne qui a fait une erreur », conclut-elle. « Ils ont fait le désordre, ils l’ont réparé, c’est fait. »

L’Inquisiteur montre ses talents de manieur d’épée dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

Bravo, BioWare. Véritable masterclass d’écriture subtile et de « diversité naturelle » que vous avez réalisée ici.

C’est exactement ce que les joueurs réclament en masse, et ce n’est certainement pas représentatif de ce que les gens veulent dire lorsqu’ils disent « Pas de cours magistral en matière de divertissement ». A+.

Morrigan (Claudia Black) fait son retour dans Dragon Age : The Veilguard (2024), BioWare

Pour ceux qui souhaitent (pour une raison quelconque) découvrir personnellement les profondeurs du script du jeu par eux-mêmes, Dragon Age : Le Garde-Voile arrive en rayon demain, le 31 octobre.

