Cette chèvre a participé à un marathon à Terre-Neuve et a remporté une médaille

Joshua le bouc a reçu une médaille dimanche lors d’un semi-marathon à Conception Bay South, à Terre-Neuve-et-Labrador. (Ville de Conception Bay Sud/Facebook)

Alors que les marathoniens parcouraient dimanche les sentiers forestiers sinueux et les routes résidentielles de la côte est de Terre-Neuve, ils ont été rejoints par un concurrent à quatre pattes qui est depuis devenu une sensation, a déclaré un maire.

La ville de Conception Bay South a organisé dimanche son premier semi-marathon T’Railway Trek. Lorsque ses 250 coureurs sont passés devant une entreprise locale appelée Taylor’s Pumpkin Patch, le maire Darrin Bent a déclaré qu’un nouveau concurrent avait spontanément rejoint la course.

« Ils ont une chèvre résidente, M. Joshua. Et lorsque les coureurs sont passés devant le champ de citrouilles, la chèvre a décidé : ‘Eh bien, je ne reste pas ici, je les rejoins !' », a déclaré Bent à CBC News.

Joshua a couru aux côtés des coureurs pendant environ quatre kilomètres avant que ses propriétaires ne le rattrapent, a déclaré Bent. Ses propriétaires ont parcouru avec lui le dernier demi-kilomètre pour lui permettre de franchir la ligne d’arrivée.

« Nous lui avons très vite mis une médaille autour du cou et il est devenu une véritable star. La plupart des gens qui ont couru le semi-marathon voulaient avoir une photo avec Joshua à la ligne d’arrivée », a déclaré Bent.

Il s’est rappelé qu’il attendait à la ligne d’arrivée à Topsail Beach lorsque la nouvelle s’est répandue selon laquelle une chèvre courait à côté des participants.

« Nous ne savions pas vraiment quoi en penser. Nous venions d’apprendre qu’une chèvre courait le long du sentier », a-t-il déclaré.

Dimanche, Joshua le bouc a décidé de rejoindre le semi-marathon T’Railway Trek alors qu’il passait devant sa maison à Taylor’s Pumpkin Patch. (Ville de Conception Bay Sud/Facebook)

Le propriétaire de Joshua, Jeremy Taylor, a déclaré à CBC News qu’il avait appris l’aspiration de sa chèvre à courir sur de longues distances grâce aux médias sociaux.

« Il a décidé de casser son collier, qu’il portait depuis des années, et de rejoindre les coureurs.… Après avoir parcouru environ deux kilomètres, il a été arrêté près de la station d’eau », a déclaré Taylor.

« Il est habitué aux grands groupes de personnes et il s’implique vraiment et quand il a vu la foule courir, il a décidé de se joindre à nous sans savoir que c’était l’une des courses les plus longues qu’il ait jamais eues. »

Joshua est rapidement devenu un moment fort de la course, ses photos étant partagées des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Taylor a déclaré avoir entendu des coureurs décider de suivre le rythme de Joshua, accélérant et ralentissant à mesure que la chèvre se fatiguait et trouvait une autre vitesse.

« Tout le monde en parle… Cela fait sourire beaucoup de visages », a déclaré Bent.

Josué le bouc a couru environ quatre kilomètres avant que ses propriétaires ne le rattrapent. (Ville de Conception Bay Sud/Facebook)

Le semi-marathon lui-même a duré plus d’un an et le maire de Conception Bay South a déclaré que Joshua y avait ajouté quelque chose de spécial.

« Que Joshua se joigne à nous et devienne une sorte de mascotte-star de l’événement est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas et nous sommes simplement ravis que le GOAT » – un acronyme qui signifie le plus grand de tous les temps – « de la course est vraiment une chèvre.

Bent a déclaré qu’il espérait que Joshua participerait au marathon de l’année prochaine – non pas en tant que coureur, mais pour passer du temps jusqu’à la ligne d’arrivée.

Et la tournée des célébrités de Joshua n’est pas encore terminée. Il lancera la rondelle lors d’un match de hockey des Renegades de CBS la semaine prochaine.

