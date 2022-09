Le secret pour vieillir en beauté ? Aider les autres, selon Etta Jamieson, 100 ans.

La semaine dernière, la femme de Truro, en Nouvelle-Écosse, a fêté son anniversaire marquant en mangeant beaucoup de gâteaux – complétant son projet de tricoter 100 bonnets pour les bébés dans le besoin au cours de la dernière année.

“Eh bien, j’étais plutôt content de pouvoir faire ça”, a déclaré Jamieson à CBC Radio. Rue principale En Lundi.

“Cela vous fait du bien de faire quelque chose pour quelqu’un et je pense que tant que vous avez la santé et que vous vous portez bien, vous devriez faire des choses comme ça.”

Jamieson a eu 100 ans le 8 septembre, mais c’était deux ans plus tôt qu’elle avait décidé de se mettre au défi de tricoter 100 bonnets en un an.

“Eh bien, je n’ai pas d’arthrite dans les mains et j’ai dit:” Eh bien, autant les utiliser à bon escient “”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que les casquettes sont assez simples et que chacune prend environ une journée, tant qu’elle n’a pas d’autres tâches à faire dans la maison.

“J’ai dû me dépêcher un peu pour les faire le jour de mon anniversaire”, a-t-elle déclaré.

Bonnets à tricoter depuis 30 ans

Jamieson a déclaré qu’elle tricotait des bonnets – et des gilets anti-pneumonie – pour les enfants dans le besoin depuis 30 ans.

Elle a commencé à les tricoter lorsque l’église presbytérienne St. James de Truro a demandé des dons afin d’envoyer des vêtements pour nouveau-nés dans les pays en développement.

Beaucoup de ses bonnets tricotés ont depuis été envoyés au Nicaragua et au Malawi.

Cependant, ce dernier lot sera donné au IWK Health Centre à Halifax et au Colchester East Hants Health Centre à Truro.

Le reste ira sur un arbre de Noël à l’église presbytérienne St. James plus tard cette année, pour les personnes qui en ont besoin.

Jamieson a déclaré qu’elle prévoyait déjà de tricoter 101 casquettes pour son anniversaire l’année prochaine.

“J’en ai commencé trois autres depuis mon anniversaire, donc je vais voir combien je peux en gagner d’ici la fin de l’année.”

“Restez heureux et continuez à rire”

Jamieson a déclaré qu’il était important d’aider les gens – et que tout le monde devrait le faire s’il le peut.

Avant de commencer à tricoter, elle a dit qu’elle, son défunt mari et un groupe d’amis se rendraient dans des maisons de retraite pour jouer de la musique afin de divertir les résidents.

Elle a dit qu’ils chanteraient et danseraient et que les résidents se joindraient à eux.

“Nous nous sommes toujours sentis mieux quand nous avons fait ces choses. Nous en avons tiré autant de plaisir qu’eux et je pense que cela vous fait vous sentir mieux et j’aime me sentir positif à propos des choses”, a-t-elle déclaré.

“Ne vous attardez pas sur des choses tristes ou des moments difficiles. Restez heureux et continuez à rire. Reposez-vous beaucoup.”