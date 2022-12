Cette célébration de Noël au Marine Drive de Mumbai est une humeur totale

Noël a été célébré avec beaucoup d’enthousiasme et de ferveur à travers le monde. Les célébrations étaient plus spéciales cette année avec la levée des restrictions de la pandémie de COVID-19 après deux ans. Les foules se pressaient dans les églises pour des prières spéciales et célébraient la naissance du Christ. Le 25 décembre a commencé par des messes spéciales de minuit avec la sonnerie des cloches de l’église. La journée a été célébrée par des personnes du monde entier à leur manière. À Mumbai, des gens portant des casquettes de Père Noël ont été vus descendre dans les rues, danser et chanter à Marine Drive.

Dans la vidéo partagée en ligne par l’agence de presse ANI, les Mumbaikars peuvent être vus submergés par la célébration alors qu’ils dansaient leur cœur dans les rues près de Marine Drive.

La vidéo a recueilli plus de 29 000 vues. Beaucoup ont répondu à la vidéo en souhaitant aux gens un Joyeux Noël. Voici quelques réactions-

Un utilisateur a écrit: «C’est amusant. La célébration est si simple et joyeuse ».

Un autre utilisateur a écrit : « Yeh Mera India. Joyeux Noël à tous (C’est mon Inde) ».

Le Premier ministre Narendra Modi a également adressé ses vœux de Noël à tout le monde. Partageant ses souhaits dans un tweet, le Premier ministre Modi a souhaité l’esprit d’harmonie et de joie dans la société. “Joyeux noël! Puisse cette journée spéciale favoriser l’esprit d’harmonie et de joie dans notre société. Nous rappelons les nobles pensées du Seigneur Christ et l’accent mis sur le service à la société », lit-on dans le tweet.

Noël a été célébré dans toute l’Inde. Des milliers de personnes se sont rassemblées à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire à Jashpur dans le Chhattisgarh. L’église est la deuxième plus grande d’Asie en termes de capacité d’accueil. Située dans la ville de Kunkuri à Jashpur, l’église peut accueillir près de 10 000 personnes.

Des membres de la communauté chrétienne du Gujarat ont également offert des prières et minuit dans tout l’État pour célébrer le festival. Des églises, des centres commerciaux et d’autres bâtiments ont été illuminés de lumières colorées pour les célébrations de Noël.

