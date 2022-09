Cette carte montre quelle société de médias possède votre émission préférée

Dans les très, très anciens jours, la télévision était simple. Il y avait trois chaînes, tu t’asseyais sur ton canapé et tu regardais tout ce qu’ils te montraient.

C’est tout différent maintenant, et beaucoup plus compliqué. Aussi plus compliqué : déterminer quel média ou conglomérat technologique détient les droits sur les émissions et les films que vous souhaitez regarder. Nous écrivons sur ce genre de choses pour gagner notre vie, et nous sommes toujours confus à ce sujet.

C’est pourquoi nous avons produit la carte ci-dessous, qui esquisse la taille relative, le pouvoir et les relations entre les entreprises qui fabriquent, possèdent et distribuent les choses que nous regardons à la maison, sur nos téléphones et même parfois dans un théâtre.

Nous fabriquons celui-ci depuis quatre ans. Et chaque fois que nous avons créé une nouvelle édition, nous avons promis que la carte continuerait à changer, et c’est certainement le cas cette fois-ci.





Mais cela n’a pas changé exactement comme nous l’aurions imaginé il y a quelques années à peine. Oui, les entreprises de médias continuent de fusionner et de s’absorber. Mais le principal changement est que Wall Street, qui adorait Netflix, est maintenant beaucoup plus ambivalente à propos du streaming, de sorte que la valeur de Netflix a chuté de façon spectaculaire.

Et chaque entreprise de médias qui a poursuivi Netflix en essayant de créer son propre service de streaming à forte croissance et à faible/sans profit a également vu sa valeur chuter. En 2016, par exemple, Time Warner valait 85 milliards de dollars plus une dette envers AT&T ; maintenant, la société qui s’appelait auparavant Time Warner a été cédée aux réseaux câblés Discovery, qui ont une valeur combinée d’environ 30 milliards de dollars seulement.

L’autre changement majeur est celui que nous avons apporté à la demande de nombre de nos lecteurs, qui soutiennent à juste titre que les plateformes technologiques géantes – Amazon, Apple, Facebook et Google – sont des entreprises de médias. Nous les incluons donc dans l’édition de cette année, même s’il existe d’énormes différences dans la façon dont ces entreprises abordent les médias. Amazon, par exemple, traite les médias comme une lumière secondaire (très chère) – un moyen de convaincre les gens de s’abonner à son service d’achat Prime. Pendant ce temps, YouTube est un élément clé de l’activité publicitaire principale de Google/Alphabet. Le principal point à retenir : ces géants font paraître minuscules les plus grandes entreprises de médias. (Et oui, nous devrions probablement inclure TikTok la prochaine fois.)

Soit dit en passant, notre avertissement/conseil/promesse tient toujours : il y aura d’autres changements à venir sur cette carte, principalement via la consolidation. C’est maintenant la sagesse conventionnelle de l’industrie, par exemple, de croire que Warner Bros. Discovery finira par se combiner avec NBCUniversal de Comcast dans les deux prochaines années. Et des acteurs plus petits comme AMC Networks et Paramount sont constamment décrits comme des cibles d’acquisition.

Cela dit, il n’est pas tout à fait clair qui ferait l’acquisition, étant donné que toute grande acquisition technologique d’un grand média fera l’objet de nombreux contrôles réglementaires. (Il peut être révélateur, par exemple, qu’Amazon ait acheté MGM – une société de médias qui ne possède pas de réseaux de télévision et qui a un profil de consommateur bas. Et l’administration Biden a quand même soulevé plusieurs sourcils à propos de cet accord avant de le laisser passer cette année. ) Et la combinaison de deux sociétés de médias plus petites vous donne juste une… société de médias légèrement plus grande.

Alors oui, cette carte va changer… d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard. Nous venons de finir de prédire comment ça va changer.