Cette carte de crédit m’a appris tout ce que je sais maintenant sur l’obtention de récompenses

Choisir la bonne carte de crédit peut être décourageant, surtout lorsque vous êtes un nouvel utilisateur de crédit. Si vous êtes prêt à gagner des récompenses de carte de crédit, mais que vous ne voulez pas élaborer de stratégie sur les catégories de dépenses et les taux de récompense, la carte Wells Fargo Active Cash® offre une voie simple.

Cette option de carte de crédit sans tracas vous rapporte des récompenses en espèces illimitées de 2% sur tous vos achats. C’est l’un des meilleurs choix de cartes de crédit de Crumpe et l’un de mes préférés pour plusieurs raisons.

Voici comment je maximise le Wells Fargo Active Cash et comment vous pouvez tirer le meilleur parti de cette carte de crédit.

Pourquoi j’ai choisi la carte Active Cash

Après l’université, j’ai pris du temps pour comprendre le fonctionnement des cartes de crédit et de crédit. J’étais prêt à commencer à gagner des récompenses, mais je ne voulais pas perdre de vue les bonnes habitudes de crédit. J’ai donc mis à niveau ma carte universitaire vers l’Active Cash pour commencer à gagner des récompenses en toute simplicité : avec une carte de crédit à remboursement forfaitaire.

Les cartes de remise en argent à taux fixe offrent un pourcentage fixe de remise en argent sur les achats, contrairement à d’autres cartes qui peuvent offrir des taux plus élevés ou plus bas selon la catégorie de dépenses. L’Active Cash a simplifié la stratégie de récompenses, ce qui en fait un moyen simple de garantir des récompenses en espèces sur les factures, l’épicerie, l’essence et plus encore.

Au fil du temps, mon mari et moi avons tous deux utilisé l’Active Cash comme un moyen facile de gagner des récompenses et d’accumuler du crédit. Je l’ai ajouté en tant qu’utilisateur autorisé afin qu’il puisse profiter des avantages de la création de crédit en payant intégralement notre facture chaque mois.

Nous avons ajouté la plupart des factures et des dépenses quotidiennes à cette carte – la facture de la garderie de notre fils, les dépenses du ménage et même nos dépenses de mariage. Après avoir payé la facture en totalité et à temps chaque mois, cela nous a valu 200 $ en récompenses en espèces en six mois. Et puisque nous savions que nous voulions voyager moins cher, nous avons inversé les récompenses en espèces à utiliser pour les vols afin d’économiser de l’argent.

Maintenant que nous savons comment utiliser une carte de crédit et gagner des récompenses, nous utilisons désormais une carte de crédit de voyage plus régulièrement. L’utilisation de l’Active Cash m’a aidé à augmenter mon crédit pour me qualifier pour une carte avec de meilleures récompenses. Nous utilisons encore occasionnellement l’Active Cash, et c’est ma carte de crédit la plus ancienne.

Comment tirer le meilleur parti de votre Active Cash

9.5/10

Classement CNET





CNET évalue les cartes de crédit en comparant leurs offres à celles de leurs principaux concurrents. Chaque carte est évaluée individuellement selon une formule qui reflète les normes et les attentes du marché contemporain. Les émetteurs de cartes de crédit n’ont pas leur mot à dire ou influencent nos notations. Comment nous évaluons les cartes de crédit



Offre d’introduction 200 $ de récompenses en espèces





Gagnez un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 500 $ en achats au cours des 3 premiers mois



Cotisation annuelle 0 $ AVR TAP variable de 19,99 %, 24,99 % ou 29,99 % Crédit recommandé





Un pointage de crédit est utilisé pour indiquer la solvabilité d’un demandeur et peut fournir des conseils sur l’admissibilité du compte. Il ne garantit pas nécessairement l’approbation d’un produit financier.



670 – 850 Bon – Excellent Taux de récompenses 2%





Gagnez des récompenses en espèces illimitées de 2 % sur les achats



2% Gagnez des récompenses en espèces illimitées de 2 % sur les achats

Voici comment profiter de tout ce qu’Active Cash a à offrir en fonction de ce que j’ai appris :

Gagnez le bonus de bienvenue (si vous le pouvez)

L’Active Cash offre un bonus de récompenses en espèces de 200 $ après avoir dépensé 500 $ en achats au cours des trois premiers mois. Cela représente environ 167 $ de dépenses par mois. Pour gagner le bonus, envisagez d’utiliser la carte pour les achats que vous effectuez déjà, tels que l’épicerie, les factures et autres dépenses quotidiennes. Ou chronométrez votre demande de carte autour d’un gros achat planifié pour gagner encore plus facilement le bonus de bienvenue, comme des meubles de patio ou un réfrigérateur.

Bien sûr, vous ne devriez jamais trop dépenser simplement pour gagner un bonus de bienvenue – cela n’en vaut pas la peine. Mais si vous dépensez normalement 167 $ par mois en nourriture ou en produits de première nécessité, cela peut être une exigence facile à satisfaire.

Si vous avez une autre carte Wells Fargo, comme la carte universitaire que j’avais, au lieu de la mettre à niveau, demandez cette carte. Si vous mettez à niveau, comme je l’ai fait, vous n’êtes généralement pas éligible pour gagner un bonus de bienvenue.

Maximiser les récompenses en espèces

L’Active Cash est un bon choix si vous ne voulez pas d’une stratégie de récompenses de carte de crédit compliquée avec des récompenses échelonnées ou trimestrielles, car vous pouvez gagner 2 % de récompenses en espèces sur vos achats. Mais si vous souhaitez augmenter votre potentiel de récompenses, envisagez d’associer cette carte à une autre carte de crédit Wells Fargo de haut niveau, comme la carte Wells Fargo Autograph℠, pour obtenir des tarifs plus élevés sur les restaurants, les voyages, les stations-service, les transports en commun, les services de streaming populaires et forfaits téléphoniques. Utilisez la carte Autograph pour les achats qui rapportent des récompenses plus élevées et l’Active Cash pour tout le reste.

Mais vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à la suite de cartes Wells Fargo. J’utilise maintenant ma carte Chase Sapphire Preferred® pour les achats qui rapportent des taux de récompenses plus élevés, comme les voyages via Chase Ultimate Rewards, les restaurants et certains services de streaming, et mon Active Cash pour gagner 2% de récompenses en espèces sur d’autres achats.

Rembourser une dette de carte de crédit ou un nouvel achat

L’Active Cash peut également être utile si vous devez rembourser un solde de carte de crédit à taux d’intérêt élevé ou financer un gros achat. Cette carte comporte une période d’introduction du TAP de 0 % pendant 15 mois à compter de l’ouverture du compte sur les nouveaux achats et les transferts de solde éligibles, puis un TAP variable de 19,99 %, 24,99 % ou 29,99 %. Vous gagnerez toujours 2 % de récompenses en espèces, mais n’oubliez pas qu’il est important de ne pas contracter de nouvelles dettes tout en remboursant les soldes impayés.

Payez votre facture de téléphone portable avec la carte

Même si l’assurance pour téléphone portable coûte généralement quelques dollars auprès de votre fournisseur, l’Active Cash offre jusqu’à 600 $ de protection contre les dommages et le vol de téléphone portable après une franchise de 25 $. Les titulaires de carte peuvent faire deux réclamations par année, jusqu’à un maximum de 1 200 $.

Cela signifie que vous pouvez vous débarrasser de l’assurance de votre fournisseur de forfait téléphonique avec cette carte, ce qui pourrait vous faire économiser un peu sur votre facture de téléphone cellulaire. Cependant, vous devrez payer votre facture de téléphone portable avec la carte Active Cash. Je planifie également des paiements automatiques chaque mois pour ma facture de téléphone portable, ce qui m’aide à économiser encore plus grâce à la réduction de paiement automatique d’AT&T.

Profitez des avantages du voyage

L’Active Cash est assorti de deux avantages de voyage Visa Signature qui peuvent faciliter vos déplacements : un service de conciergerie 24h/24 et 7j/7 et la Luxury Hotel Collection. Le service de conciergerie gratuit peut s’avérer utile lors de la planification de votre voyage, de la réservation de restaurants et de la livraison de cadeaux pour une occasion spéciale. Bien que le service soit un avantage pour le titulaire de carte, tout service ou achat supplémentaire a un coût.

Et vous pouvez utiliser la Visa Luxury Hotel Collection pour choisir parmi plusieurs hôtels haut de gamme avec des avantages tels que des crédits de nourriture et de boissons, des garanties de tarifs et des surclassements de chambre, le cas échéant. Bien que nous n’ayons pas encore utilisé l’un ou l’autre avantage, nous prévoyons d’utiliser le service de conciergerie pour obtenir des recommandations pour des vacances en famille à venir afin de nous faire gagner du temps lors de la planification du voyage.

Choisissez parmi une variété d’options de rachat

J’aime le fait que vous disposiez de plusieurs façons d’échanger vos récompenses en espèces avec Wells Fargo. Par exemple, je peux échanger mes récompenses en espèces pour payer moins sur ma facture de carte de crédit – ce qui ressemble à des économies pour mon cerveau – en échangeant contre des crédits de relevé. Ou je peux échanger les récompenses sur mon compte courant sous forme de dépôt direct pour payer des achats à venir comme des billets de concert ou pour avoir de l’argent supplémentaire sur mon compte d’épargne.

Vous pouvez également échanger les récompenses en espèces pour les achats effectués avec PayPal, pour les voyages, les dons de bienfaisance, les marchandises. Vous pouvez également échanger des récompenses contre des cartes-cadeaux par incréments de 25 $, et vous pouvez échanger des récompenses par incréments de 20 $ via une carte de débit ou un guichet automatique Wells Fargo.

Nous n’avons jamais utilisé le portail Wells Fargo Rewards pour réserver un voyage parce que nous avons trouvé de meilleures offres ailleurs, mais nous l’utilisons toujours pour comparer les tarifs ; réservez ensuite le voyage sur la carte et échangez les récompenses en espèces sous forme de crédit de relevé pour réduire la facture de carte de crédit – en payant essentiellement une partie du voyage.

L’Active Cash vous convient-il ?

La carte Active Cash est une solide carte de crédit à taux fixe qui permet de gagner facilement des récompenses sans stratégie. Si vous cherchez à maximiser vos récompenses, il existe de meilleures cartes, mais l’Active Cash peut bien compléter d’autres cartes de plus grande valeur. Que vous commenciez votre parcours de récompenses par carte de crédit ou que vous en appreniez davantage sur le crédit, cette carte peut vous rapporter de l’argent et des économies supplémentaires. N’oubliez pas d’utiliser la carte de manière responsable et de la payer en totalité chaque mois, sinon vous pourriez devoir payer des frais d’intérêt élevés.

